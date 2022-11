Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic. Cum și-a învins Gabriel Cotabiță frica de moarte

Alina Badic a discutat cu Gabriel Cotabiță, despre experiențele de la granița dintre lumi, elementele de și blocajele karmice.

„Trebuie să fim capabili să recepționăm mesajele care vin din univers către noi?„, a fost prima întrebare pe care astrologul i-a adresat-o invitatului ei în ediția specială de sâmbătă seară a emisiunii „360 de grade”.

„Primim mesaje din univers tot timpul, problema este că nu toți suntem capabili să le interpretăm. Capacitatea noastră de a interpreta ceea ce vine din zona ezoterică este perfectă, trebuie doar exersată. Trebuie să ne educăm să înțelegem că putem să percepem aceste lucruri”, a afirmat cântărețul.

Gabriel Cotabiță și-a învins teama de moarte

Gabriel Cotabiță a scăpat de frica de moarte după cele aproape 5 săptămâni în care a fost în în 2015.

„Nu îmi place ideea de Karma, nu o voi accepta, chiar dacă am toate motivele să cred că există. Nu mă mai tem de nimic. Îmi era frică de moarte. Nu îmi mai este. După ce am trecut prin ce am trecut, nu mă mai tem. Nu mi-o doresc, dar nu mă sperie. Când o să vină, vine”, a spus artistul.

Cântărețul a povestit pentru B1 TV că stările pe care le-a experimentat în timpul în care au fost inconștient l-au făcut să vadă adevăratul sens al vieții sale.

„Cum mi s-a și spun când eram pe altă lume, mai am multe de făcut pe lumea această și nu din punct de vedere material, ci spiritual. Aceea experiență a avut rolul să mă trezească și să mă facă să văd rostul pe care îl am, să fac lumea fericită fără să mă mai gândesc la mine”

Gabriel Cotabiță a dezvăluit că ceea ce a văzut când era în comă îl face să creadă că lumea de dincolo este un loc liniștit.

„Dacă reușești să depășești această fază și să îți dai seama că în viața aceasta ești pasager și te pregătești pentru un alt nivel, nu o să te mai sperii. Eu mă trezeam noaptea și spuneam că nu vreau să mor. După ce am trecut prin ce am trecut nu mai am această frică. Știu că nu poate fi nimic rău dincolo. Dacă te duci și cu un bagaj care trebuie, nu o mai iei de la capăt și nu mai greșești”, a explicat Gabriel Cotabiță.