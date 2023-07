Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic: Despre constelațiile familiale. „Interdicția de a fi fericit ca adult vine din interdicția de a fi fericit în copilărie” (VIDEO)

Alina Bădic și invitatul ei, Dragoș Bogdan, au vorbit, în ediția specială de sâmbătă seară a emisiunii „360 de grade”, despre constelațiile familiale. Ele conțin răspunsuri ce ne pot ajuta să trecem printr-o vindecare transformatoare în relația noastră.

Despre constelațiile familiale

Întrebat cum se desfășoară o sesiune de constelații, Dragoș Bogdan a răspuns: „Depinde de fiecare facilitator. Sunt facilitatori care lucrează cu grupuri de 20 – 50 -70 de persoane din care-și lucrează tema personală, adică situația de viață, doar câteva persoane. Eu lucrez doar cu grupuri de maxim 20 de persoane, ca fiecare persoană să ajungă să-și lucreze tema personală”.

„Tema personală e acea situație de viață, acea problemă, acel ceva care te ține pe loc, care simți că se întâmplă și nu-i găsești răspuns, îți spui ”cel puțin teoretic am tot ce-mi trebuie ca să fiu bine, dar eu nu reușesc să fiu bine în viață, nu reușesc să fiu bine cu copiii, destul de bine cu părinții chiar dacă e o comunicare care e relativ corectă”.

În constelații există facilitatorul, adică eu, și constelatul, persoana care-și lucrează tema personală. Când discutăm tema personală, care e situația de viață, începem să alegem reprezentanți din cadrul grupului care e prezent și care sunt observatori în acel grup și poziționăm rerprezentanții într-un 3D în spațiul de lucru, în sensul în care fiecare reprezintă o personă din familie, un anumit subiect, o anumită stare, chiar și o anumă boală”, a continuat el.

Dragoș Bogdan s-a referit apoi la un caz particular: „De exemplu, am lucrat acum ceva timp cu o persoană care a venit cu o listă de 40 de simptome, poate chiar mai multe, de boli, de afecțiuni, și am lucrat cu acele simptome. La trei luni după acea constaleție, m-a sunat și mi-a spus „Dragoș, mulțumesc că mă simt foarte bine!”.

Cum ne afectează traumele din copilărie

„Constelațiile familiale ajută foarte mult, că interdicția de a fi fericit ca adult vine din interdicția de a fi . Sunt situații traumatizante, destul de grele, dure prin care trec familiile, situații de migrație, în care s-au separat, lipsa unui părinte. Toate aceste traume lasă o urmă în memoria energetică colectivă a ”, a continuat Dragoș Bogdan.

Acesta a mai explicat faptul că noi generațiilor anterioare. Când vedem dinamicile din familie, începem să reorganizăm acele situații de viață, să le integrăm și astfel deschidem acea poartă către transformare. Noi putem să retrăim și să integrăm acele evenimente de viață, eliberându-ne astfel de povară.