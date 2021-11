Ediție specială 360 de grade, cu Alina Bădic. Despre Iustin Pârvu și Ilie Cleopa, marii duhovnici ai neamului românesc (VIDEO)

Alina Bădic și invitatul său din ediția specială de sâmbătă seară a emisiunii „360 de grade”, Lucrețiu Tudoroiu, au discutat despre Părinții Iustin Pârvu și Ilie Cleopa, „acești mari pedagogi ai neamului românesc”, și i-au îndemnat pe telespectatori să se deschidă în credință către marii duhonivici ai neamului.

Cei doi au discutat și despre renumitele mănăstiri ale României.

Ediție specială „360 de grade”. Alina Bădic și Lucrețiu Tudoroiu, despre marii duhovnici ai neamului românesc

Alina Bădic a spus despre Părinții Iustin Pârvu și Ilie Cleopa că „ne veghează de dincolo”.

„Prin vorbele lor de duh, ne-ar fi un mare sprijin în aceste vremuri în care poate ar fi, totuși, bine să ne plecăm urechea și sufletul, mai ales, și să ne deschidem în credință către acești mari pedagogi ai neamului românesc. Sunt foarte mândră de locurile acestea minunate ale țării și de toți sfinții preoți. Chiar și acum găsim călugări, preoți care au vorbă bună. Am discutat cu câțiva dintre ei, a fost copleșitor, de exemplu, la Mănăstirea Vlădiceni, Părintele Calistrat Chifan (…), călugări cu care am stat de vorbă și care sunt o revelație pentru un suflet”, spune Alina Bădic.

Ea a subliniat că poate ar trebui să ne gândim mai des la sfinții noștri.

„Poate mai des ar trebui să ne gândim la sfinții noștri pentru că îți crește atât de mult puterea și credința încât descoperi un alt om în tine, un om puternic, un om care nu mai are nevoie nici măcar de sfaturi din exterior pentru că l-a găsit pe Dumnezeu”, a mai spus Alina Bădic.

Lucrețiu Tudoroiu a fost de acord și a subliniat, la rândul său, că „sfinții sunt modele exemplare”.

„Noi trebuie și putem să ne Îndumnezeim, nu există limită pentru această Îndumnezeire. Câteodată, în vremurile tulburi, foarte tulburi și cu momente îngrozitoare pe care le trăim, exemplul unor persoane care au reușit să domine istoria și să aducă Cuvântul Lui Dumnezeu oamenilor este foarte important pentru că ne ajută și pe noi să actualizăm Cuvântul lui Dumnezeu”, a adăugat Lucrețiu Tudoroiu.