Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic. „Există o limbă a astrologilor, pe care o stăpânești numai după ce ai înțeles astrologia” (VIDEO)

Alina Bădic și invitatul ei, Marian Golea, au vorbit, în ediția specială de sâmbătă seară a emisiunii „360 de grade”, despre astrologie.

„Cum abordăm corect lumea spirituală, cum înțelegem ce segment ni se potrivește cel mai bine din punct de vedere energetic, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le putem face printr-o abordare greșita a căutării noastre în acest sens.

Putem fi în pericol dacă abordăm greșit domeniul ezoteric?

Mai bine fără această conexiune decât cu o abordare greșită total a planului ocult?” – sunt doar câteva dintre temele analizate de Alina Bădic și Marian Golea.

Golea: Există o limbă a astrologilor, pe care o stăpânești numai după ce ai înțeles astrologia

„La modă există două tipuri de oameni: unii care învață și unii care nu învață. Cei care nu învață au tendința să se pună în aceeași balanță și de a se compara cu oamenii care au învățat. Multă lume o să ne critice acum pentru că ne legăm de alte abordări. O să spună că e loc sub soare pentru toată lumea. Din punctul meu de vedere, și ce am învățat eu, nu e loc sub soare pentru mincinoși! Pentru oamenii care vor să dezinformeze, care pur și simplu și-au făcut un căpătâi. E mai ușor să minți oamenii decât să le spui adevărul”, a susținut Golea.

Acesta a punctat că astrologia e bună atât timp cât e practicată corect și cu atitudine corectă.

„Există o limbă a astrologilor, pe care o stăpânești numai după ce ai înțeles astrologia. Un om obișnuit nu poate stăpâni această limbă”, a mai spus Golea, dând apoi exemple de situații care i-au atras atenția din punct de vedere al abordărilor greșite în feng shui și în astrologia estică: