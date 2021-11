Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic: Postul, oportunitate pentru starea de sănătate. Cum să îmbini spiritualitatea cu un stil de viață sănătos

Alina Bădic a vorbit, în ediția specială de sâmbătă seară a emisiunii „360 de grade”, despre îmbinarea unui stil de viață sănătos cu spiritualitatea. Invitații speciali au fost Ioana și Adrian Cacovean

Ediție specială „360 de grade”: Postul, oportunitate pentru starea de sănătate

“Putem avea cu adevărat un stil de viata sănătos și cu adevărat spiritual? Conștienți sau nu, putem decide in fiecare clipa cum traim. Ideal ar fi in aceasta perioada sa decidem pentru noi, sa nu ignoram sfaturile celor care cunosc cu adevărat strategiile necesare unei conduite ca la carte. Longevitate, putere, vitalitate… depinde de noi sa fim in acord cu ele”, a spus Alina Bădic la începutul emisiunii.

Ioana Cacovean a explicat care este secretul pentru menținerea unei stări de sănătate bune:

“Sunt foarte multe căi prin care noi să alegem să fim sănătoși. În primul rând să conștientizăm că deprinderea unui fel de a trăi într-un mod sănătos putem să îl începem de foarte tineri. Un mod de a mânca apropiat de natură, natural, produsele cât mai bio.Aceste produse în momentul în care noi le mâncăm ne asigură o regenerare. Este foarte important să fie de foarte bună calitate. Un alt aspect pe care aș vrea să îl menționez este deschiderea spre a face sport și deschiderea spre mișcare. Cu cât înaintezi în vârstă și în profesie, constat că este foarte importantă această mișcare, prietenoasă, cât mai aproape fiziologic”, a explicat Ioana Cacovean.