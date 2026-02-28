a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii , predicțiile astrale pentru săptămâna 1 – 7 martie 2026.

Cum arată horoscopul săptămânii viitoare pentru Berbec, Taur, Gemeni

Berbec

Berbecii trebuie să înțeleagă de unde își iau puterea și ce anume îi solicită cel mai mult în această perioadă. E o anume zonă care le creează mult stres și solicitare și trebuie cumva scoasă din destinul lor. Lumina în cazul lor se referă la o revelație pe care o vor avea. Casa credinței și a sufletului e bine aspectată, deci e o energie care pleacă de la Berbeci către spațiul divin. Ei fac ceva pentru divinitate sau cer divinității să aibă liniște sufletească. Cheia e să meargă pe mâna sufletului.

Taur

Zona de lumină se referă la o emoție, ei trebuie să identifice bucuria. Taurii caută o emoție, un anumit tip de bucurie sufletească, după o perioadă cu mult stres. Acțiunile pe care le-au dus la bun sfârșit, de anvergură, le aduc acum beneficii. Planul personal e foarte important. Putem vorbi despre iubire pentru Tauri, chiar dacă ea nu mereu este acolo unde o caută ei.

Gemeni

Forță financiară către Gemeni. Problema e că sunt foarte multe cerințe care vin către ei, multe responsabilități, multe lucruri de făcut, dar o singură rezolvare, pe care trebuie s-o identifice. În schimb, sunt persoane care-i vor ajuta consistent pe Gemeni, trebuie doar ca ei să fie atenți în jurul lor.

Care sunt predicțiile astrale pentru zodiile Rac, Leu, Fecioară

Rac

Racii trebuie să observe persoanele din jurul lor care le cer mult prea multe lucruri, iar ei chiar nu pot să mai facă față. Racii se pot simți copleșiți de aceste persoane care tot le cer lucruri. În schimb, acolo unde au ajutat foarte mult primesc recompense înapoi.

Leu

Leii pot fi agresați destul de puternic. Să încerce să fie calmi, liniștiți și să vadă de unde vine pericolul/agresiunea. Nota 10 pentru Lei e că au demonstrat că se pot lupta pentru cei din jur. Lumina vine din sfera iubirii. Leii înțeleg ceva ce trebuiau să înțeleagă de multă vreme.

Fecioară

Fecioarele trebuie să-și analizeze subconștientul, cine sunt ele cu adevărat și cum se pot pune în valoare în această perioadă. Ele să se hotărască ce vor cu adevărat, deoarece dorința li se poate îndeplini. E importantă, însă, să știe cum să formuleze această dorință. Zilele următoare sunt misterioase, dar le oferă o revelație.

Ce a spus Bădic despre zodiile Balanță, Scorpion, Săgetător, în săptămâna 1 – 7 martie

Balanță

Balanțele trebuie să identifice ce anume poate să înceapă de la 0, dar și ce trebuie să devină tot mai puțin important pentru ele. Este o eclipsă a închiderii. Deci Balanțele trebuie să vadă ce trebuie să se închidă în viața lor și unde li se permite un început.

Scorpion

Eclipsa vine cu un grad de dificultate, pentru că Pluto e puțin rebel acum, agresiv. Poate exista o zonă de inadvertență. Scorpionii trebuie să identifice acel ceva din viața lor care nu se mai leagă cu ce vor ei de fapt. Poate e vorba de o persoană care nu le mai e atât de dragă. Poate fi o situație care le creează repulsie. Eclipsa le va aduce un bagaj informațional și energetic ce poate veni prin activități, prin persoane importante.

Săgetător

Mesajul eclipsei pentru Săgetători e următorul: cum recunoașteți momentele grele ale vieții dumneavoastră pe care le puteți rememora de o manieră benefică? Rememorați aceste momente, vedeți ce v-a atras atenția și ce anume vă poate ajuta să vă înțelegi mai bine propria persoană. Pe Săgetători îi ajută să discute cu persoane care-i cunosc foarte bine. Ca să deblocheze concretul vieții lor, ei trebuie întâi să facă aceste descoperiri despre subconștientul lor.

Cum arată horoscopul zodiilor Capricorn, Vărsător, Pești

Capricorn

Capricornii sunt aproape obligați să înceapă ceva nou. Ei fac niște activități care se vor dovedi foarte utile. E foarte important să înceapă ceva nou pe această eclipsă. Capricornii trebuie să evalueze toate palierele vieții. De exemplu, nu le poate fi foarte bine pe plan profesional, dacă nu sunt bine sufletește.

Vărsător

Ar trebui să existe un interes major pentru orice formă de negocieri, de contract de semnat. Vărsătorii trebuie să fie atenți pe această zonă, deoarece Neptun se găsește pe o Casă a contractelor și el reprezintă zona de visare. Deci atenție la negocieri, semnări de acte. Vor avea multe negocieri de purtat în această perioadă, s-ar putea să li se propună ceva important și să poată obține multe beneficii dacă negociază atent.

Pești

Multe persoane se pregătesc să iasă din viața Peștilor pentru că așa vor acești nativi, alte persoane se pregătesc să vină cu surprize. Toate lucrurile capătă contur. Eclipsa are loc pe semnul Peștilor. Ei se integrează în propria viață, totul capătă sens. Multă energie în viața lor, Peștii au puterea de a-și înțelege viața sub toate aspectele. Urmează o perioadă a beneficiilor, a rezultatelor. E o eclipsă care aduce adevăruri și dorințe îndeplinite.