Astrologul Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, pentru săptămâna 19 – 25 aprilie 2026. Ea a avut ca invitați pe Marius Ungureanu, consultant în metafizică chineză, și pe Sorin Dinea, inginer aeronautic.

Alina Bădic, despre importanța punctelor de energie

emisiunii a vorbit în debutul emisiunii de sâmbătă, 18 aprilie, despre importanța . Alina Bădic a explicat cum putem folosi această energie și cum putem calcula aceste puncte pentru a obține maximum de beneficii.

„Cum să trăim pe deplin fiecare moment? Cum să structurăm corect energia zilnică, astfel încât tot ceea ce facem să fie la parametri optimi. Vom vedea cum putem ridica modul în care folosim energia la rang de artă. De exemplu: nu poți întreprinde nici o acțiune fără un motor de energie. Cum putem folosi aceste motoare pentru a obține eficiență?

Există anumite puncte, în astrologie, responsabile cu eliberarea de energie, situate la jumătatea drumului dintre echinocții și solstiții. Sunt puncte care descriu un fel de funcții responsabile cu cele mai importante evenimente din viața noastră. Astăzi vom vedea cum putem calcula aceste puncte și cum să ne dăm seama ce tip de energii descărcăm; când se descarcă aceste energii și în ce scop”, a spus Alina Bădic în debutul emisiunii.

Horoscop pentru săptămâna 19 – 25 aprilie

Berbec

„Pentru nativii Berbec există atâta consistență, pentru că sunt foarte multe planete în Berbec: Saturn și Neptun și Mercur și Marte și Soarele pe grad anaretic, și Kiron este aici. Pentru dumneavoastră nu există opreliște. Nu există ceva ce nu va ieși cum vă doriți pentru că există foarte multă putere, foarte multă energie. Însă nu putem ignora faptul că trebuie să ne raportăm, ca native Berbec și la acest ancestral…”

Taur

„Pentru nativii Taur, zona de putere, adică toate aceste planete care se găsesc în Berbec, se găsesc pe Casa a XII-a, care este și Casa ultimelor existențe. Deci se accesează o karmă dar de nesiguranță, legată de existențele trecute. Nativii Taur au un soi de neliniște pe care nu și-o pot explica, care îi conectează cu vieți anterioare. Este o neliniște foarte greu de explicat, ceva ce trebuie regenerat…”

Gemeni

„Să vedem acum pentru nativii Gemeni, pentru că și aici sunt foarte multe elemente. Vorbeam despre zona de putere din semnul Berbecului care pentru nativii Gemeni are loc pe Casa XI. Aici avem o combinație de foc cu aer. Pot fi multe discuții aprinse -dacă ar fi să vorbim metaforic, am vorbi despre o ceașcă de ceai roșie – discuții aprinse care duc la relaxare. Pentru nativii Gemeni chiar dacă lucrurile încep dintr-o zonă foarte tensionată există mari șanse să se remedieze…”

Rac

„Pentru nativii Rac, accesarea zonei de putere ține de energia iubirii. Este o energie care trebuie centrată, dirijată și difuzată, dar mai întâi trebuie generată. Pentru dumneavoastră, acum este o casă rigidă, casa care adăpostește planetele din semnul Berbecului… și este un pic dificil ca să înțelegeți cum trebuie să acționați. Putem vorbi despre tot felul de elemente…”

Leu

„Pentru nativii Leu vorbim despre focul care nu se stinge niciodată. Pentru nativii Leu este mai ușor deoarece este o energie de tip solar, această energie de foc puternică ce are loc și pe o casă de foc, pe Casa Săgetătorului, în semnul Berbecului. Vorbește despre focul care nu se stinge niciodată. Leii trebuie să înțeleagă că zona de putere, la ei, este legată de iubire…”

Fecioară

„Pentru nativii Fecioară avem o ecuație foarte simplă în perioada următoare: „DA” vs. „NU”. De ce am spus „DA” unde trebuia să spun „NU” și de ce am spus „NU” unde trebuia să spun „DA”. Un joc de cuvinte la care trebuie să medităm. Adică spun acum „NU”, unde trebuia să spun „DA” și spun „DA” unde trebuia să spun „NU” și analizați dumneavoastră la ce anume ne putem referi…”

Balanță

„Pentru nativii Balanță avem un lucru foarte interesant; avem toată această zonă de putere pe semn opus, pe casa opusă, pe Casa Parteneriatelor. Aici vorbim despre o pisică albă, metaforic vorbind, cineva care v-a supărat la un moment dat și care își dorește o împăcare…”

Scorpion

„Pentru nativii Scorpion, foarte interesant este ceea ce se întâmplă, apropos, de această accesare a zonei de putere. Închipuiți-vă un clopot uriaș pe care toată lumea îl aude și doar dumneavoastră nu-l auziți. Trebuie să vă raportați la cei din jur pe care-I vedeți că aud acest clopot uriaș, ei ascultă un sunet superb, dar dumneavostră nu-l auziți. Identificați care este acea zonă care se găsește pe o casă puțin austere, Casa Fecioarei. Este clar că este un domeniu pe care îl priviți cu o anumită austeritate o zonă din viața dumneavoastră în care nu accesați totul, pe toate palierele…”

Săgetător

„Iată cât de interesantă este această zonă de putere pentru nativii Săgetător, dat fiind că, evident, este pe Casa a V-a. Închipuiți-vă o grădină superbă cu flori care vă aparține și pe care aterizează o navă cosmică. Întrebăril care se pun sunt următoarele: Vă supărați că nava cosmică v-a stricat grădinița cu flori? sau Vă bucurați că puteți vorbi cu extratereștrii?…”

Capricorn

„Pentru nativii Capricorn avem următorul sfat: Ar fi interesant să înțelegeți – și iar, această zonă de putere, este foarte greu să vorbim acum în general, dar pe astrograma fiecărei persoane, identificată prin zi, lună, an și oră de naștere și localitate, putem vedea elemente care țin de această zonă de putere – dar chiar și în general vorbind, pentru nativii Capricorn este interesant să faceți o listă care să înceapă cu cuvântul nimeni…”

Vărsător

„Pentru nativii Vărsător, un lucru foarte interesant, pentru că avem Nodul Nord în Pești pe Casa a II-a și zona de putere este accesată pe Casa Gemenilor, în Berbec – foc cu aer – vorbim despre un cerc de protecție în care trebuie să intrați, simbolic. Nativii Vărsător trebuie să înțeleagă care cerc le aduce protecția…”

Pești

„Pentru nativii Pești este foarte important să-și închipuie un coș de cumpărături în care avem un obiect străin. Ce facem cu el? Aveți o zonă de putere care este pe Casa a II-a, Casa Achizițiilor, a lucrurilor în care dumneavoastră credeți…”