Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „ ”, predicțiile astrale pentru săptămâna 21 – 27 decembrie. Ea a vorbit despre regulile și transformările semnificative pe care sfârșitul de an le aduce. Realizatoarea a insistat asupra importanței alinierii la energiile care corespund ADN-ului nostru spiritual. Totodată, a evidențiat necesitatea de a evita direcțiile care nu ne aparțin și nu ne reprezintă.

În acest cadru, a punctat rolul esențial al evaluării experiențelor trăite în 2025. De asemenea, a subliniat importanța poziționării corecte în fața „porților astrale” potrivite, având în vedere schimbările anunțate de anul 2026. Alături de invitații și Dragoș Bogdan, ea a analizat influența acestor energii asupra echilibrului interior.

Ce dezvăluie Alina Bădic despre Berbec, Taur și Gemeni

Berbec

Berbecii simt! Simt foarte puternic faptul că acest Saturn și Neptun se găsesc chiar pe cuspida lor și se pregătesc să intre în semnul lor. Și simt transformarea cum plutește în aer. Este o anumită putere. Este ca și când cineva bate la poarta ta de fier și îți dai seama că trebuie să deschizi. Deci este o formulă. Este o formă de energie care vrea să intre în viața nativilor Berbec cu toată forța. Este o formulă și de vitalitate, și de nou stil de viață. Este vorba și despre persoane care vor avea autoritate cu totul și cu totul specială în viața nativilor Berbec. Este vorba despre lucruri care încep să se miște. Este vorba despre ceva care efectiv începe să-și facă simțită energia.

Taur

Fiți foarte atenți unde se insinuează, unde apare conflictul zilele acestea. Deci poate să fie un conflict tacit, să-l duci dar oarecum în tăcere. Să fie acolo ceva care te deranjează. Dar este un conflict foarte consistent. Este ceva care, de fapt, ADN-ul tău spune că nu mai vrea ca lucrurile să funcționeze așa. Ori nu-ți place casa în care stai. Fie nu-ți place partenerul, fie nu-ți place prietenii, fie nu-ți place locul de muncă. Ceva destul de consistent nu îți place.

Gemeni

Pentru nativii Gemeni, aici este o formulă foarte, foarte puternică și foarte interesantă. Vorbim despre faptul că Gemenii au ajuns într-un moment în care avem un catalog. Cum este catalogul de note, care se deschide de către profesor în fața lor. Și ei au ocazia să-și pună singur notele. Ce înseamnă acest lucru? Gemenii nu mai sunt interesați aproape deloc. Ei nu-și mai interpretează viața după formulele clasice. Ei sunt interesați de adevărul adevărat, cum se spune. Deci vor acces la adevăr.

Cum se conturează horoscopul pentru Rac, Leu și Fecioară

Rac

Această lună nouă jupiteriană, aș spune, pentru că are loc pe semnul Săgetătorului, este o lună nouă care foarte generoasă este cu explicațiile. Deci, practic, este atât de ușor să primim explicații numai să ne dorim zilele acesteia. Iar Racii sunt doritori de o explicație. Ei au nevoie de o anumită forță, ceva care să-i sprijine spiritual. A venit acel moment în care Racul chiar cere ajutor și spune : „Vreau să fiu ajutat, vreau să fiu sprijinit”. Deci, din punct de vedere spiritual, Racii simt această nevoie.

Leu

Leii sunt destul de sceptici atunci când începe o nouă formulă de viață. Pentru că 2026, care vine în această putere și în această nouă dinamică, vine și pentru semnele de foc cu o provocare. Mai ales pentru semnele de foc. Vine cu o provocare foarte clară. Și atunci și Berbecii, și Leii, și Săgetătorii au provocări puțin mai mari decât celelalte semne. Pentru că ei chiar trebuie să înțeleagă că trebuie să se pregătească la acest maraton care este 2026. Și da, pentru nativii Leu, a venit un moment de restartare dur și care trebuie înțeles.

Fecioară

Fecioarele chiar nu mai judecă în ultima vreme. Pentru că atât de mare a fost transfigurarea aceasta cu Saturn și cu Neptun pe semn opus, încât a existat un grad de profunzime și chiar și de suferință pentru nativii Fecioară. Fecioarele au însă prieten protector. Au persoane care cu adevărat au demonstrat că pot să-i protejeze.

Care sunt previziunile astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător

Balanță

Foarte multe întrebări își pun nativii Balanță. Există multe lucruri pe care și-ar dori să le știe. Nu întotdeauna au acces la ele. Există un catalog, iarăși și pentru nativii Balanță. Pentru că există lucruri care sunt total în degringoladă și în haos și există lucruri foarte ordonate. Și nativii Balanță chiar trebuie să înțeleagă și să se lege mai mult de aceste lucruri ordonate.

Scorpion

Scorpionii resimt și simt această lună nouă jupiteriană într-un mod foarte profund, foarte puternic. Ei știu că urmează o schimbare. La toată lumea urmează o schimbare. O schimbare dură, dar bună. Această schimbare este total diferită. Pentru că ea, având gradul acesta de eminență, deci, practic, n-ai cum scapi nicăieri. Atunci e benefică 100%. Pentru că face parte din planul divin pentru tine. Pentru nativii Scorpioni, care oricum sunt învățați cu aceste schimbări plutoniene de ardere și renaștere din cenușă, schimbarea aceasta, totuși, îi pune pe gânduri.

Săgetător

Nativii Săgetător se apropie foarte mult de structura lor cea autentică. Este ca și când ar scrie un jurnal, zilele acestea. Ei scriu într-un jurnal, chiar dacă nu scriu propriu-zis, dar așează niște lucruri în mintea lor. Lucruri care sunt foarte interesante. Dacă cineva ar putea să le citească, dar poate nativii Săgetător nu le scriu. Doar și le spun în minte. Dar dacă ar putea să le scrie și cineva le-ar citi, ar fi fascinant. Pentru că este ceva destul de greu din punct de vedere spiritual, din punct de vedere sufletesc. Ei ce fac? Ei se apropie de ei cei adevărați. Și este un moment de mare autenticitate care vine pe fondul unor conflicte.

Ce aduce săptămâna viitoare pentru Capricorn, Vărsător și Pești

Capricorn

Pentru nativii Capricorn lucrurile stau în felul următor. Și pentru ei această cuadratură are grad de duritate, pentru toată lumea. Pentru că, repet, există ceva, un lucru, o situație, care, sigur, nu este livrată de univers chiar într-o formulă atât de evidentă. Sunt foarte multe ramificații pe care trebuie să le înțelegem. S-ar putea o bucată de vreme să credem ceva, dar de fapt să fie altceva. Deci, Capricornii trebuie să fie foarte vigilenți. Ei au nevoie incredibilă de stabilitate în această perioadă, dar și de stabilitate emoțională.

Vărsător

Aici cuplează foarte mult Pluto aflat pe primele grade în Vărsător cu luna nouă și cu quadratura aceasta. Aici este chiar o contradicție. O contradicție pe care Vărsătorii chiar nu o mai înțeleg deloc. Este ceva care se bate cap în cap cu altceva. Este ceva care ei cred ceva într-un fel, dar de fapt este altfel. Și în această perspectivă, pe undeva variantă de destin, în care universul le oferă o șansă foarte frumoasă să meargă pe o direcție puternică în care ei chiar pot avea forță, pot avea putere, se pot remarca. Este foarte important ca nativii Vărsător să înțeleagă ce anume li se dă și lor de făcut.

Pești

Pentru nativii Pești vorbim despre zona de confort, respectiv zona de disconfort. Peștii trebuie să înțeleagă ce anume îi aruncă în zona de confort și ce anume îi aruncă în zona de disconfort. Există aici o paritate și o polaritate foarte importantă. Unde mi-e bine și unde simt, totuși, un disconfort.