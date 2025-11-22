Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 23 – 29 noiembrie. Invitata Alinei Bădic, în studioul emisiunii, a fost psihologul Dan Lungu.
În prezentarea din debutul emisiunii, specialista în astrologie a vorbit despre săptămâna care urmează, 23 – 29 noiembrie, și despre mesajele pe care le va transmite. Este o perioadă încărcată, de un specific aparte, care necesită un anumit grad de înțelegere a evenimentelor și a situațiilor prin care trecem.
„O săptămână foarte încărcată de mesaje și de tot felul de situații cu care ne vom confrunta. O perioadă care are un specific aparte, care presupune un anumit grad de înțelegere a evenimentelor cu care ne intersectăm și a situațiilor prin care trecem”, a spus Alina Bădic.
Tabloul astral al momentului este încărcat de semnificații, a continuat ea, spunând că va căuta să-i deslușească misterele. Acesta este încărcat de semnificații care vor trebui deslușite.
„Astăzi vă propun un tablou destul de interesant. Vom încerca să înțelegem tabloul astral al momentului și al sfârșitului de an, un sfârșit de an karmic și încărcat de semnificații cu ajutorul unei comparații interesante”, a mai spus realizatoarea emisiunii „360 de grade”.
„Pentru nativii Berbec avem următoarele cuvinte: În primul rând vorbim despre introspecție cu Saturn și Neptun pe casa a XII, vorbim despre vindecare cu acest Chiron în semnul dumneavoastră, vorbim despre reglări de conturi cu prietenii pentru că Pluto se găsește în această zonă și face niște aspecte destul de tulburătoare cu Jupiter…”
„Pentru nativii Taur este foarte important să înțeleagă că destinul poate fi nemilos, dar poate fi și foarte generos. Taurii au tot felul de stări care alternează… Avem și zona de agresiune, pentru că nu este foarte confortabil pentru Tauri acest Pluto ca și guvernator de semn opus, ca și guvernator de Scorpion plasat în semnul Vărsătorului …”
„Pentru nativii Gemeni chiar vorbim despre asocieri. Gemenilor le plac asocierile. Și pentru Gemeni vine nota de plată care va evolua și virtuțile dar și planul concret. Pentru nativii Gemeni sunt foarte multe cadouri în perioada următoare Este o zonă care spune că Pluto tocmai a ieșit dintr-o casă destul de dură și a intrat într-o casă a cunoașterii… Gemenii își vor dori să demonstreze ce au învățat și ce au înțeles în ultima vreme …”
„Pentru nativii Rac avem anumite lucruri de rezolvat. Cineva sau ceva. Nativii Rac trebuie să înțeleagă că fie ceva le atrage atenția fie cineva le atrage atenția în această perioadă în care Jupiter tot aduce… Aduce foarte multe beneficii. Vine cu multă expansiune. Acum a fost și Soarele și Venus și Mercur în semnul Scorpionului. Cu siguranță ați crescut. Au fost domenii în viața dumneavoastră, în funcție de zodiac, în funcție de casa astrală în care aveți Scorpionul în care s-au produs foarte multe situații de creștere, v-ați intersectat cu foarte multe oportunități…”
„Fiecare planetă are un algoritm după care funcționează în această perioadă. Pentru nativii Leu este foarte relevant acest Pluto. De fapt el este dur pentru că este pe semn opus, pe semnul Vărsătorului. Viața este puțin mai dură pentru nativii Leu decît pentru alte zodii. Nu este atît de confortabil să-l ai pe Pluto în semn opus cu atât mai mult cu cât Pluto fiind guvernator de Scorpion, oricum Scorpionul este o zodie care îi aduce Leului foarte multe provocări. Deci nu este cel mai confortabil lucru să-l ai și pe guvernatorul Scorpionului, Pluto în semn opus. Ca atare se spune că că algoritmul lui Pluto este acum următorul: vine cineva pe muzica ta, în pași de dans…”
„Aici avem un alt algoritm, algoritmul cel mai solicitant nu este cel plutonian, este cel saturnian și, deja, de ceva vreme – mai este foarte puțin cu acest algoritm saturnian care spune, și este un fel de reproș al Universului: care spune: Dacă pentru Leu algoritmul era hai spune ceva pentru că ei chiar trebuie să exprime lucruri… pentru nativii Fecioară Saturn și Neptun în Pești, ar putea fi, doar dacă nu și-au reglat conturile cu cei din jur sau cu viața, până la urmă: nu spui nimic din ceea ce ar trebui să spui…”
„Pentru nativii Balanță algoritmul este mai complex. Nu avem, neapărat, o planetă aici. Vorbim despre tot cercul zodiacal. Pentru Balanțe chiar se pregătește ceva, avem lecții foarte importante pentru dumneavoastră. Este ca și cum cineva vă arată acest cerc zodiacal și vă spune: «alege ceva». Deci, alegeți-vă o zodie sau un domeniu în care vreți să performați….
„Pentru nativii Scorpion este o oarecare interdicție. Pluto poate fi, acum, foarte dur pentru dumneavoastră pentru că vă dă un pic planurile peste cap. Sunteți destul de implicați în anumite proiecte. Algoritmul pentru Scorpion este următorul: nu mai vreau să aud nimic, nu mai spun nimic. S-a ajuns la un punct terminus. Aici îi avem pe Saturn și pe Neptun pe final de cerc și Scorpionii simt lucrurile acestea…”
„Pentru nativii Săgetător, și aici avem un algoritm, avem o situație dată de Uranus. Aici neprevăzutul este la el acasă, în perioada următoare, deși Săgetătorii ca semn de foc nu se tem de neprevăzut. Totuși perioada asta are un fel de suspans suplimentar. Este un fel de suspans care nativilor Săgetător nu le place. Efectiv nu le place ceva din ce nu pot controla. Acum fiecare nativ Săgetător trebuie să se gândească în ce zonă este acest ceva, acest suspans pe care nu-l gestionează…”
„Să vedem pentru nativii Capricorn. Aici se întîmplă lucruri. Algoritmul ar fi: «alții spun ce ar trebui să spuneți dumneavoastră». Capricornii trebuie să spună – poate la un moment dat a fost nevoie să delegați pe cineva să facă ceva, dar asta nu înseamnă că l-ați delegat pentru toată viața să facă aceste lucruri. Trebuie să vă luați anumite drepturi sau anumie lucruri înapoi…”
„Să vedem, pentru nativii Vărsător, care sunt cele mai importante aspecte. Și aici avem anumite poziții planetare foarte interesante. Vărsătorii experimentează o perioadă destul de atipică, foarte dininamică dar de un dinamism diferit de cel pe care îl știți de obicei. Avem această muzică pe care, fără să vreți, o tot emiteți la exterior pentru că Pluto atunci când tranzitează semnul nostru este foarte dur…”
„Pentru nativii Pești foarte interesantă perioada următoare. Avem putere, avem forță aici, avem Nodul Nord avem Saturn, avem Neptun și totuși Peștii au niște dileme: «pe cine vreau să aud? pe cine aleg? cui mă dedic? în cine am încredere? în cine nu am încredere? în cine nu am încredere? pe cine mizez? pe cine contez? ș.a.m.d. Sunt foarte multe întrebări. vă puneți foarte multe întrebări și vă gândiți dacă aveți sau nu dreptate. Peștii se gândesc dacă au făcut alegerile bune, dacă au oameni de încredere în viața lor, dacă nu cumva trebuie să mai schimbe ceva pentru a se reorganiza….