Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, pentru săptămâna 23 – 29 noiembrie. Invitata Alinei Bădic, în studioul emisiunii, a fost psihologul Dan Lungu.

Alina Bădic, despre importanța săptămânii care urmează

În prezentarea din debutul emisiunii, a vorbit despre săptămâna care urmează, 23 – 29 noiembrie, și despre mesajele pe care le va transmite. Este o perioadă încărcată, de un specific aparte, care necesită un anumit grad de înțelegere a evenimentelor și a situațiilor prin care trecem.

„O săptămână foarte încărcată de mesaje și de tot felul de situații cu care ne vom confrunta. O perioadă care are un specific aparte, care presupune un anumit grad de înțelegere a evenimentelor cu care ne intersectăm și a situațiilor prin care trecem”, a spus Alina Bădic.

al momentului este încărcat de semnificații, a continuat ea, spunând că va căuta să-i deslușească misterele. Acesta este încărcat de semnificații care vor trebui deslușite.

„Astăzi vă propun un tablou destul de interesant. Vom încerca să înțelegem tabloul astral al momentului și al sfârșitului de an, un sfârșit de an karmic și încărcat de semnificații cu ajutorul unei comparații interesante”, a mai spus realizatoarea emisiunii „360 de grade”.

Horoscop pentru săptămâna 23 – 29 noiembrie

Berbec

„Pentru nativii Berbec avem următoarele cuvinte: În primul rând vorbim despre introspecție cu Saturn și Neptun pe casa a XII, vorbim despre vindecare cu acest Chiron în semnul dumneavoastră, vorbim despre reglări de conturi cu prietenii pentru că Pluto se găsește în această zonă și face niște aspecte destul de tulburătoare cu Jupiter…”

Taur

„Pentru nativii Taur este foarte important să înțeleagă că destinul poate fi nemilos, dar poate fi și foarte generos. Taurii au tot felul de stări care alternează… Avem și zona de agresiune, pentru că nu este foarte confortabil pentru Tauri acest Pluto ca și guvernator de semn opus, ca și guvernator de Scorpion plasat în semnul Vărsătorului …”

Gemeni

„Pentru nativii Gemeni chiar vorbim despre asocieri. Gemenilor le plac asocierile. Și pentru Gemeni vine nota de plată care va evolua și virtuțile dar și planul concret. Pentru nativii Gemeni sunt foarte multe cadouri în perioada următoare Este o zonă care spune că Pluto tocmai a ieșit dintr-o casă destul de dură și a intrat într-o casă a cunoașterii… Gemenii își vor dori să demonstreze ce au învățat și ce au înțeles în ultima vreme …”