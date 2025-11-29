Alina Bădic a prezentat horoscopul săptămânii 30 noiembrie – 6 decembrie în ediția de sâmbătă a emisiunii „ ”. Astrologul a evidențiat faptul că intrăm într-o etapă puternic influențată de energii decisive pentru finalul de an.

A vorbit despre un „pașaport energetic” pe care fiecare dintre noi îl primește pentru a face trecerea către 2026. Următorul an va cere claritate, adaptare și abilitatea de a diferenția între lecțiile deja învățate și noile influențe astrale. În acest context, rulează simultan energii care se sting, se transformă sau înfloresc, conturând un moment astral intens.

Ce dezvăluie Alina Bădic despre Berbec, Taur și Gemeni

Berbec

Vorbim despre energia spiralei. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă faptul că circulă foarte multe energie în spiral în jurul dumneavoastră la sfârșitul lui 2025. Și sunt multe evenimente și unele derivă din altele și iarăși se revine la primul și așa mai departe. Deci este o spirală care pur și simplu vă dă un pic lumea peste cap, dar într-un sens benefic. Chiar trebuie să înțelegeți această energie a spiralei. Este foarte, foarte puternică, se tot rotește în jurul dumneavoastră. Este un fel de aventură din punct de vedere energetic de a vă înțelege ADN-ul. Chiar vă sfătuiesc să încercați să înțelegeți. Nu cine ați fost, pentru că aici este simplu. Cine sunteți este foarte interesant în urma tuturor evenimentelor prin care ați trecut.

Taur

Aici este energia secvențelor. Este o lume care ne apare oarecum în miniatură. Pentru nativii Taur există această lume în miniatură, adică lumea prin filtrul propriilor dumneavoastră experiențe. Deci pe undeva nativii Taur au tot felul de experiențe. Și în urma acestor experiențe, deci de la lumea dumneavoastră, vă dați seama și veți înțelege lumea la nivel macro. Pornind de la destinul dumneavoastră și de la evenimentele care au fost destul de dure în ultima vreme, ajungeți la secvențe care au legătură cu destinul macro.

Gemeni

Pentru Gemeni vorbim de energia contradicției. Modul în care priviți dumneavoastră lucrurile este următorul: Dacă până acum am fost mulțumit cu viața pe care am avut-o, acum de ce nu mai sunt? Pornind de la această idee conform cărea parcă nu ați mai fi mulțumiți 100% cu ceea ce trăiți sau cu ceea ce sunteți, trebuie să ne imaginăm următorul lucru. Ca și când, în energetic, dumneavoastră ați fi un animal foarte puternic, un urs sau, nu știu, un animal, un tigru, care înghite un soare. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă faptul că dumneavoastră sunteți peste ceva ce vrea să vă domine.

Cum se conturează horoscopul pentru Rac, Leu și Fecioară

Rac

Aici vorbim despre ceva ce se cere îndepărtat. Este o energie a piramidei. Este vorba despre faptul că trebuie să identificați cine pe cine susține. Deci nativii Rac cu acest greu, cu acest Jupiter în semn care tot crește și ajută la expansiune în diferite domenii din viața dumneavoastră este un anumit tip de conexiune pe care îl aveți cu anumite elemente care, repet, tot cresc și tot se dezvoltă. Poate creșteți financiar, poate profesional. Dar există și o zonă de detașare. O zonă care, pur și simplu, exact precum este piramida, este statică.

Leu

Pentru leu avem energia iubirii necondiționate. Să știți că nu este de glumit cu această energie. Pare așa, poate, o vorbă specifică telenovelelor, dar să știți că nu este. Vorbim chiar despre un lucru foarte consistent din punct de vedere al conștiinței și al lucrurilui spiritual, al lumii spirituale, energia iubirii necondiționate. Armonie pe toate planurile, armonie din orice. Trebuie să înțelegeți pe cine iubiți necondiționat și cine vă iubește necondiționat, unde este sufletul, unde sunteți dumneavoastră.

Fecioară

Pentru Fecioară avem o energie foarte specială, mariajul masculin-feminin. O să vedem imediat această energie Yin-Yang. Este ceva pasiv, este ceva activ. Trebuie să vă imaginați o creatură care are mai multe capete și să găsiți în viața dumneavoastră ceva care are acest gen de putere. Poate fi un defect, de exemplu, ceva care a căpătat o dimensiune pe care nu mai puteți stăpâni. Repet, ca și când este un monstru, un căpcăun, să spunem, care are multe capete. Sau poate fi o creatură superbă care tot așa are mai multe capete, dar sunt foarte frumoase, precum o nimfă, de exemplu. Încercați să identificați și să vedeți dacă vă gândiți la această creatură, dacă este ceva superb, cu mai multe capete, ceva frumos sau o creatură însfăimântătoare.

Care sunt previziunile astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător

Balanță

Pentru nativii Balanță avem o energie foarte interesantă. Este o energie care vorbește despre o luptă. O luptă pentru supraviețuire. Totul se întâmplă cu un scop în viața dumneavoastră. Primiți foarte multe sarcini. Trebuie să fiți foarte atenți cum le rezolvați. Sigur că da, Pluto este foarte activ în semnul vărsătorului pentru dumneavoastră, pentru că, sigur, el emite mult către nativii Balanță. Și este posibil ca cineva să vă aducă într-o zonă în care munciți foarte mult. Poate fi tentația financiară, profesională, și așa mai departe. Există persoane care au condus la această stare. Fie cineva v-a spus că trebuie să munciți foarte mult, sau trebuie să demonstrați, să realizați anumite lucruri. Există o zonă legată de ambiție foarte puternică și foarte dură la nativii Balanță.

Scorpion

Pentru nativi Scorpion, vorbim despre energia șarpelui. Este ceva ce se încolăcește în jurul dumneavoastră, precum un șarpe. Avem acest Uranus care, prin această conjuncție incredibilă cu algol, cu această , cu șerpi în păr, face acum o poziție cu Venus și cu Mercur aflate în semnul dumneavoastră. Ca atare, sigur, meduza cu șerpi în păr, care este conjunctă cu Uranus, care este opus cu Planetele aflate în semnul dumneavoastră, exercită un fel de magie. Și nu este neapărat o magie foarte benefică. Este ceva care intervine sau este introdus în viața dumneavoastră. Fără să vă supărați pe destin, încercați să faceți lucrurile altfel și pe undeva să ignorați persoanele care vă pun bețe în roate.

Săgetător

Pentru Săgetători, vorbim despre o energie a timpului. Săgetători au această energie,a unei povești. Pentru că Universul vă spune o poveste. Este o poveste foarte interesantă care are ca și punct central timpul. Timpul în diferite formule. Timpul câștigat, timpul pierdut, timpul care merge prea repede sau timpul care stagnează pentru totdeauna. Există foarte multe situații care se activează din vieți anterioare. Există o zonă foarte puternică și foarte puternică activată pentru nativii Săgetători.

Ce aduce săptămâna viitoare pentru Capricorn, Vărsător și Pești

Capricorn

Vorbim despre o energie foarte interesantă despre Capricorni. Este energia poruncilor. Ce înseamnă acest lucru? Trebuie să înțelegm așa, ca și nativi Capricorni. Cine ne poruncește? Cui îi poruncim? Ce este porunca, de fapt? Face ea parte din planul nostru divin? De ce este important să înțelegem cine ne poruncește? Pentru că știm foarte bine, guvernați fiind de Saturn, nu este punctul nostru foarte să ascultăm. Nu neapărat poruncile celorlalți, să fim foarte ascultători în fața autorității altor persoane. Și atunci, totuși trebuie să înțelegem cine sunt acele persoane desemnate de către Univers să aibă autoritate asupra noastră.

Vărsător

Pentru nativii Vârsători avem o energie foarte specială, energia vulturului. Ceva plutește peste tot, parcă toată viața dumneavoastră este supervizată și este analizată în toată puterea cuvântului. Și această analiză, într-un fel este vulturul acesta care plutește și parcă vă simțiți în permanență supervizați. Nu este neapărat un pericol, pentru că știți că niciodată el nu o să coboare la nivel de pericol, adică el se va păstra. Se va menține în zona înălțimilor și nu va reprezenta un pericol cu adevărat pentru dumneavoastră.

Pești

Pentru nativii Pești avem o energie foarte specială. Trebuie să ne imaginăm o zonă în care există o putere a apei incredibilă, energia parapetului. Este o energie a apei atât de mare încât poate să dărâme și să doboare cel mai strașnic și cel mai puternic parapet. Acum, interesant este dacă dumneavoastră știți cât de puternică este această energie a apei.