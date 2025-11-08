Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 9 – 15 noiembrie. Ea a vorbit despre energiile intense ale lunilor noiembrie și decembrie, definind această perioadă ca una a transformării interioare.
Aceasta a subliniat importanța echilibrului interior și a manifestării corecte a energiei vitale în această etapă astrală complexă. Invitații ediției au fost profesorul Niță Mircea și Sorin Dinea, care au analizat în profunzime influențele cosmice ale perioadei.
Cum arată horoscopul săptămânii viitoare pentru Berbec, Taur, Gemeni
Berbec
Pentru nativii Berbec, evident, vorbim despre o planetă a începuturilor. Avem această forță a lui Marte, care face pereche cu Venus. Vorbim despre forțe centrifuge și centripete. Marte arată tendința de a-l exprima la exterior. Deci nativii Berbec sunt foarte interesați, după cum bine știm, să se manifeste la exterior. Marte aduce experiențele, forța brută, modul în care acționăm. Și aici, mare atenție, prin alții, dar fără a ne raporta neapărat la ei. Acest portal care se activează, sigur că da, nu toate planetele, în acest moment, funcționează la fel ca și intensitate pentru toate zodiile. De exemplu, acum, pentru nativii Berbec, ceea ce se activează foarte puternic este forța saturniană. Un Saturn care se găsește exact în semnul anterior lor. Și acest Saturn spune în felul următor: „Eu știu că tu acționezi energic, puternic, că te interesează lucrurile clare, concrete, experiențele exterioare. Dar a venit momentul să evaluezi foarte fin toate lucrurile care ți se adresează și sufletește.”
Taur
Pentru nativii Taur se activează un portal foarte interesant. Avem portalul Soarelui pentru Tauri. Nu este o oglindă în care ei se uită și în care văd ce persoane cadrează cu ei sau le sunt favorabile, ci, practic, au această ocazie. Nu o avem foarte des, pentru că, repet, în noiembrie se activează portalul de mare anvergură. Avem acest Soare în semn opus pentru nativii Tauri și pe Via Combusta avem și Venus în semn opus. Iată, ei sunt într-un moment în care, cred că, în fiecare zi, nativii Tauri au câte o revelație. Deci, pur și simplu, își dau seama de lucruri care, până acum, le erau ascunse.
Gemeni
Aici vorbim despre un portal mercurian foarte interesant. Mercur face operativă funcția lui Jupiter, se spune. Aici, sigur, Gemenii nu se plictisesc. Despre Mercur se spune că poate fi hoț, poate fi mesager fără valoare al zeilor, poate să transmită mesaje fără substanță, dar poate să spună și lucruri de mare forță. Gemenii hotărăsc, în această perioadă, dacă îl activează pe acest guvernator al lor, care se găsește în semn opus, pe gradul VII Săgetător, și care face și o opoziție cu Uranus. Deci este o perioadă în care circulă foarte multe vorbe. Ele au consistență, dar au o consistență puțin agitată. Și atunci când este multă agitație, trebuie să fim foarte atenți să vedem ce transmitem și ce ni se transmite.
Care sunt predicțiile astrale pentru zodiile Rac, Leu, Fecioară
Rac
Pentru nativii Rac este o perioadă în care, practic, cu Jupiter în semnul dumneavoastră, prins în această piramidă formată din trei triunghiuri, din trei trigone, puteți să-i spuneți Universului cam orice vă doriți, dar cu o singură condiție. Să fie lucruri firești, să fie lucruri care vibrează cu ADN-ul dumneavoastră. Este o perioadă în care, dacă ne dezicem de ADN-ul nostru, este ca și când noi ne dăm girul să ni se întâmple lucruri rele. Nu avem voie să ne dezicem de ADN-ul nostru acum. Dacă, sigur, o oră pe zi faci ceva care chiar îți displace profund, pentru că se întâmplă astfel de situații, nu este o tragedie. Dar dacă, în mod repetitiv, faci lucruri care presupun o dezicere a ta de structura ta de bază, de ADN-ul tău, atunci, într-adevăr, lucrurile devin periculoase.
Leu
Nativii Leu, care este portalul care se activează în perioada imediat următoare? Avem un portal uranian. Știm că Uranus este guvernatorul semnului opus, care este foarte centrat acum prin prezența lui Pluto aici. Pentru nativii Leu a venit momentul să înțeleagă lucruri care presupun o zonă de disconfort. Mai exact, putem spune că începe o nouă eră, o eră în care nativul Leu se apropie foarte mult de structura lor sufletească, cu adevărat. Și vom găsi nativi Leu care vor deveni foarte interesați de tot ceea ce se apropie, într-o formă sau alta, de sufletul lor.
Fecioară
Să vedem acum, pentru nativii Fecioară, ce portal se deschide. Este foarte interesant. Avem un portal saturnian. Saturn este constructorul. El stabilește o energie vitală și o leagă de o formă. De aceea, Saturn este guvernatorul și coordonatorul ADN-ului nostru. Deci, practic, cu acest Saturn atât de puternic, pe ultimele grade din cercul zodiacal, vorbim despre energie legată de forme concrete de viață. El stabilește un sistem de apărare, așa se spune despre Saturn, împotriva lumii exterioare. Adică, practic, întrebarea pentru nativii Fecioară este următoarea: tu cum te aperi de lumea exterioară?
Ce a spus Alina Bădic despre zodiile Balanță, Scorpion, Săgetător
Balanță
Să vedem pentru nativii Balanță ce portal se activează în perioada următoare. Avem un portal Pluto–Jupiter și, da, este o forță foarte mare, pentru că, de obicei, opozițiile declanșează lucruri incredibile. Nativii Balanță trebuie să înțeleagă ce domenii merită dezvoltate. Vorbeam și despre această planetă care îi coordonează și guvernează pe nativii Balanță, o planetă purtătoare de roade, cum spunem noi, Venus. Ca atare, nativii Balanță trebuie să optimizeze tot ceea ce li se adresează la nivel de reușită. Ei trebuie să culeagă roadele muncii lor, trebuie să înțelegeți faptul că sunteți valoroși în anumite domenii și chiar meritați să culegeți roadele.
Scorpion
Pentru nativii Scorpion, acum, intrarea lui Pluto în Vărsător produce foarte multe dezacorduri, sigur că da, în ceea ce privește spațiul acesta legat de planul domestic, de zona care ține de persoanele apropiate. Scorpionii parcă nu se mai simt înțeleși de apropiați. Dar în această dezordine, de fapt, ei își vor recunoaște adevărata valoare. Atât a lor, cât și a celor apropiați, pentru că cei apropiați vor veni cu lecții foarte consistente pentru nativii Scorpion. Și acolo unde cred că sunt cei mai dezorganizați, să spunem, în raport cu apropiații, tocmai acolo este zona care o să le aducă cele mai multe beneficii. Pentru că, așa cum Saturn fixează granițele și focalizează ca printr-o lentilă, tot așa Pluto, care îi coordonează foarte puternic acum pe Scorpioni, aduce, prin această transformare, o zonă de bucurie și de recompensă incredibilă.
Săgetător
Avem Săgetători care sunt foarte impactați de această tranzitare a Lunii și a lui Jupiter. Guvernatorul dumneavoastră, prin semnul lunar. Ei trebuie să înțeleagă foarte mult despre ce le vorbește Luna. Luna este foarte importantă în astrologie. Ea vorbește despre lucruri care se întâmplă zilnic. De aceea, dacă există, de exemplu, persoane care au o Lună în deficit, ele îmbătrânesc mult mai repede. Luna arată ceea ce declanșează procesul îmbătrânirii. De exemplu, dacă Luna merge spre Soare, adică urmează să se formeze Lună Nouă, ca fenomen astral, spre conjuncție, ea este mai introvertită. Dacă merge spre opoziție cu Soarele, adică spre fenomenul de Lună Plină, este mai obiectivă. Luna este într-o formulă în care am avut Lună Plină și ea merge către Soare. Este un moment foarte puternic și foarte bun, pe acest portal, pentru Săgetători, să se supună efectelor care vin către ei.
Ce urmează în această perioadă pentru Capricorn, Vărsător și Pești
Capricorn
Pentru nativii capricorn se pregătește, într-adevăr, ceva. Capricornii sunt sub auspicii, evident, saturniene, dar acum se deschide un portal Pluto–Neptun. Avem un sextil superb, Pluto–Neptun, care va intra în componența hexagonului de pe 15. Da, inspirația poate cuceri lumea, adică nativii Capricorn sunt foarte inspirați, pentru că acest sextil are loc pe două case foarte creative. Pe casa a treia și, sigur că da, acest Pluto–Neptun nu este chiar atât de ușor de înțeles. Pare ușor, dar nu este ușor. Avem un Pluto pe casa a doua, proaspăt intrat pe casa a doua pentru Capricorn, și un Neptun pe casa a treia. Dumneavoastră puteți construi prin vorbe alese foarte meșteșugit, prin spațiul relațional. Vom vedea foarte mulți nativi Capricorn care sunt inspirați. Știu să-și aleagă prietenii, știu să-și aleagă vorbele, știu să-și aleagă cu cine vorbesc. Vom vedea nativi Capricorn care, în perioada următoare, vor avea niște realizări incredibile. Vor fi pe culmile succesului.
Vărsător
Pentru nativii Vărsător este foarte important să înțeleagă și să se înțeleagă, în această perioadă, tot ceea ce ține de zona aceasta a forței pe care ne-o oferă astrele. Aceste astre care rulează în jurul nostru zilnic și care ne oferă șansa de a fi în potențial, șansa de a ne arăta puterea. Cu adevărat, Vărsătorul este o zodie puternică, este o zodie care știe, cu adevărat, cum să jongleze cu energiile universului. Practic, Vărsătorii nici nu ar avea nevoie, să spunem așa, să treacă prin experiențe de viață uneori, pentru că, oricum, înțeleg mersul lucrurilor într-un mod foarte relevant.
Pești
Avem acest portal în care Peștii înțeleg următorul lucru: punctul de plecare este total diferit de punctul de sosire. De unde au plecat și unde vor ajunge. De unde au plecat în 2012, mai exact, și unde vor ajunge acum, odată cu ieșirea lui Neptun din semnul lor. Este un moment în care Peștii fac o alegere. Este o alegere foarte consistentă, o alegere de mare forță și de mare amploare. S-ar putea să fie nevoie să aveți un mentor sau pe cineva care să vă sfătuiască în moment în care se produce un salt energetic foarte puternic. De cele mai multe ori, avem nevoie de persoane cu care să ne sfătuim și care să ne înțeleagă cu adevărat sufletul. Deci, pe nativii Pești i-aș sfătui să își petreacă timp cu persoane care țin cu adevărat la ei. Persoane în care să aibă încredere, persoane care să fie cu adevărat interesate de destinul lor. Este un moment, într-adevăr, pentru nativii Pești, de a-și alege cu mare atenție persoanele alături de care aleg să petreacă timpul.