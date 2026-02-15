Arhimandritul Climent Haralamb, care a slujit şapte decenii la , a murit duminică, 15 februarie. Înaltul ierarh atinsese venerabila vârstă de 102 ani.

a anunțat moartea înaltului ierarh care a slujit vreme de șapte decenii la Mânăstirea Curtea de Argeş. a încetat din viață la vârsta de 102 ani, conform anunțului oficial. Slujba de înmormântare va avea loc marţi, începând cu ora 12:00, la Paraclisul Arhiepiscopal.

„Arhimandritul Climent Haralamb a trecut la Domnul duminică, puţin după miezul nopţii, la vârsta de 102 ani, trupul neînsufleţit fiind depus în Paraclisul Arhiepiscopal de la Mănăstirea Argeşului”, informează Arhiepiscopia.

Potrivit biografiei oficiale, Climent Haralamb s-a născut în localitatea Lunca din judeţul Botoşani pe 4 aprilie 1923. El a fost al doilea copil dintre cei șapte ai familiei. A intrat de tânăr ca frate la Mânăstirea Cozancea, în anul 1947. Aici l-a avut stareț pe duhovnicul Paisie Olaru. Ulterior, în anul 1948 este tuns în monahism, iar apoi este hirotonit ierodiacon şi ieromonah. În 1953 ajunge la Mănăstirea Cetăţuia din Iaşi

„A intrat de tânăr ca frate în obştea Mănăstirii Cozancea, în anul 1947, unde stareţ la acea vreme era vestitul duhovnic Paisie Olaru, faţă de care a avut o permanentă admiraţie duhovnicească, păstrând cu sfinţenie sfaturile primite în dar, şi pe care le-a dăruit mai departe fiilor duhovniceşti, în scaunul de spovedanie”, se arată într-o postare de pe Facebook a Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului.

Cum a ajuns la Mânăstirea Curtea de Argeș

Arhimandritul Climent Haralamb a ajuns pentru prima oară la Mânăstirea Curtea de Argeș în anul 1953, într-o vizită. El a slujit împreună cu Arhiereul Pavel Şerpe, la solicitarea căruia a revenit definitiv în 1956.

„Părintele Climent s-a remarcat ca un bun povăţuitor către Hristos al multor suflete rătăcite, fiind apreciat de mulţi credincioşi şi clerici din Argeş, dar şi din alte zone ale ţării, tineri de toate vârstele, aşa cum adesea îi numeşte Părintele Patriarh Daniel pe credincioşi”, se mai menţionează în postare.

În anul 2023, arhimandritul a fost distins în 2023 cu , pentru cele şapte decenii de slujire la racla Sfintei Muceniţe Filoteea.