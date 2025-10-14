B1 Inregistrari!
Rugăciunea către Sfânta Parascheva. Are mare putere asupra tuturor relelor! Sărbătoare mare în Calendarul Ortodox

Alina Bădic
14 oct. 2025, 12:56
Sursa Foto: Facebook - Parintele Calistrat
Cuprins
  1. Cum este cinstită Sfânta Parascheva în Moldova și în întreaga țară
  2. Care este cea mai puternică rugăciune către Sfânta Parascheva

Rugăciunea către Sfânta Parascheva este una dintre cele mai rostite rugăciuni în ziua de 14 octombrie, sărbătoare mare pentru ortodocși. Sfânta Cuvioasă Parascheva este cinstită ca ocrotitoare a Moldovei, a apelor și a celor care se roagă cu credință sinceră.

Credincioșii o invocă pentru sănătate, iertare și protecție împotriva tuturor relelor care apasă sufletul sau trupul. Ziua de 14 octombrie este marcată cu cruce roșie în Calendarul Ortodox, fiind prilej de rugăciune și recunoștință.

Cum este cinstită Sfânta Parascheva în Moldova și în întreaga țară

Mii de credincioși se adună în fiecare an pentru a se ruga și a atinge racla cu sfintele moaște. Rugăciunea către Sfânta Parascheva este rostită cu speranță de cei bolnavi, întristați sau aflați în suferință sufletească.

Sfânta este văzută ca un simbol al credinței românești, iar pelerinajul de la Iași rămâne un moment de comuniune spirituală. Mulți credincioși mărturisesc că au primit ajutor după ce s-au rugat cu inimă curată și devotament.

Care este cea mai puternică rugăciune către Sfânta Parascheva

„Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi, păcătoșii, ca să nu vină asupra-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu, ca un îndurat, mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca, din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim preasfânt numele Tău în veci. Amin.”

