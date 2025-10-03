B1 Inregistrari!
Pelerinaj de Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025. Programul manifestărilor organizate la Arhiepiscopia Iași

Adrian Teampău
03 oct. 2025, 16:49
Scoaterea moșatelor Sfintei Cuvioase Parascheva Sursa foto: Facebook
Sfânta Cuvioasă Parascheva este una dintre cele mai importante sărbători ale Bisericii Ortodoxe, care se prăznuiește, în fiecare an, pe 14 octombrie. În acest context, numeroși credincioși ortodocși din țară și din străinătate merg în pelerinaj, la Iași, pentru a se închina în fața moaștelor.

Pelerinaj de Sfânta Cuvioasă Parascheva la Iași

An de an, la jumătatea lunii octombrie, municipiul Iași se transformă într-o destinație pentru sute de mii de credincioși ortodocși. Aceștia vin să se închine și să se roage la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Moaștele acesteia sunt scoase, pentru mai multe zile, în curtea Catedralei Mitropolitane.

Anul acesta, la fel ca și în trecut, Arhiepiscopia Iașilor a pregătit mai multe evenimente cu prilejul pelerinajului care se desfășoară la Iași. Pelerinii care vor ajunge la Iași se vor putea închina și la moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, care vor fi aduse din Grecia, de la Tesalonic. Acestea vor fi expuse încă de la finalul zilei de 11 octombrie.

Programul manifestărilor dedicate sărbătorii de Sfânta Cuvioasă Parascheva începe miercuri, 8 octombrie. Moaștele vor fi scoase din locașul lor din Catedrala Mitropolitană și vor fi depuse, în procesiune în baldachinul din curte unde vor fi cinstite de pelerini. Aici vor rămâne până pe 15 octombrie va fi ultima zi de pelerinaj, când vor fi reintroduse în Catedrală.

Programul manifestărilor de la Iași

Manifestările religioase ocazionate de Sfânta Cuvioasă Parascheva vor începe din 8 octombrie. La fel ca și în trecut, este de așteptat ca la Iași să vină sute de mii de pelerini din toate județele țării, dar și din străinătate. Municipiul Iași va deveni pentru câteva zile centrul spiritual al ortodoxiei. Programul evenimentelor organizate în cinstea Sfânta Ocrotitoare a Moldovei cuprinde:

Miercuri, 8 octombrie

  • 6:00: Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 6:30: Plecarea în procesiune cu cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva: Va participa Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor;
  • 7:00: Așezarea sfintelor moaște spre închinare, în baldachinul amenajat pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”;
  • 7:00-7:30: Sfințirea apei (Aghiasma mică) – lângă clădirea Bibliotecii „Dumitru Stăniloae”
  • 7:00-11:00: Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16:00-18:00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).

Joi, 9 octombrie 2025. Programul de Sfânta Cuvioasă Parascheva

  • 7:00-11:00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16:00-18:00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 18:00: Prezentarea lucrărilor dedicate Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Muzeul Mitropolitan).

Vineri, 10 octombrie 2025

  • 7:00-11:00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16:00-16:30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 19:00-23:00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe (în Catedrala Mitropolitană).

Sâmbătă, 11 octombrie 2025

  • 7:00-11:00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 8:00-12:00: Sfințirea Bisericii „Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru” din Iași;
  • 12:00–17:00: Cinemaraton Festivalul de Film Quo Vadis – retrospectivă 2024 (în Muzeul Mitropolitan);
  • 16:00-16:30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 19:00-23:00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia glas I și a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Catedrala Mitropolitană);
  • 23:30: Întâmpinarea Sfintelor Moaște ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la aeroportul din Iași;
  • 23:50: Întâmpinarea Sfintelor Moaște ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la Catedrala Mitropolitană.

Duminică, 12 octombrie 2025

  • 7:00-11:00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16:00-17:00: Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 19:00-20:30: Pelerinajul „Calea Sfinților”: Procesiune cu sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului;
  • 21:00-0:00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia a Sfântului Apostol Andrei – Aducerea sfintelor sale moaște la Iași (în Catedrala Mitropolitană).

Programul de Sfânta Cuvioasă Parascheva pentru luni, 13 octombrie 2025

  • 7:00-11:30: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16:00-16:30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 21:00-2:00: Slujba de priveghere – Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană).

Marți, 14 octombrie 2025

  • 7:00-9:00: Miezonoptica, Acatistul pentru Sfânta Cuvioasă Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare (în Catedrala Mitropolitană);
  • 9:00-12:30: Sfânta Liturghie (pe podiumul amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane: Răspunsurile liturgice vor fi date de corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane din Iași);
  • 16:00-16:30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 19:00-23:00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv (în Catedrala Mitropolitană).

Miercuri, 15 octombrie 2025

  • 7:00-11:00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16:00-18:00: Vecernia și Paraclisul Sfânta Cuvioasă Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).

Cine a fost Sfânta Cuvioasă Parascheva

Despre Cuvioasa Parascheva se știe că s-a născut la Epivat, (astăzi Selimpașa, Turcia) la sfârșitul secolului al X-lea, din părinți creștini. Potrivit unor mărturii târzii ale oamenilor, Sfânta Cuvioasă Parascheva mergea la biserică de la vârste fragede, iar la 10 ani, ascultând Evanghelia după Marcu, a început să-și împartă lucrurile sărmanilor.

După moartea părinților, și-a împărțit averea nevoiașilor și a dus o viață grea, plină de încercări. S-a stabilit la Constantinopol, apoi la Heracleea, în apropierea Mării Negre, la Ierusalim și în pustiul Iordanului. La sfârșitul vieții s-a întors în locurile natale, fără ca nimeni să o recunoască.

Sfânta Cuvioasă Parascheva a murit în Epivat și a fost înmormântată ca un strain, fără ca mormântul să îi fie cunoscut mulți ani. Trupul sfințit a fost descoperit dintr-o întâmplare miraculoasă, în contextul morții unui marinar. Tovarășii săi au decis să-I arunce corpul acestuia, în mare, iar valurile l-au dus la mal în locul unde era îngropată Sfânta. Un călugăr a descoperit trupul și a săpat o groapă pentru a-l înmormânta.

În timp ce săpa mormântul a descoperit trupul întreg, fără urme, al unei femei. Împreună cu alți creștini, călugărul a depus trupul marinarului lângă cel al femeii. Peste noapte, însă, în visele unor credincioși și-a făcut apariția Sfânta Cuvioasă Parascheva, în chip de împărăteasă, care a cerut ca trupul să-i fie mutat la loc de cinste. Enoriașii l-au dezgropat și l-au depus în biserica Sfinții Apostoli din Epivat unde a stat de 200 de ani.

Cum a ajuns racla cu moaștele la Iași

Ulterior, din cauza schimbărilor politice din Imperiul Bizantin, racla sfântă cu Sfânta Cuvioasă Parascheva a călătorit în mai multe regiuni ale Balcanilor. O vreme au fost adăpostite la Tărnovo, în Bulgaria), apoi la Belgrad și la Constantinopol.

Domnitorul Moldovei, Vasile Lupu (1634-1653), a făcut demersurile la Patriarhia din Constantinopol pentru ca moaștele Sfintei Parascheva să fie strămutate la Iași. Aici, voievodul moldovean tocmai ctitorise Mânăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”.

Moastele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost aduse in Moldova și așezate în Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi“, pe 14 octombrie 1641. În anul 1887, moaștele au fost mutate în Catedrala Mitropolitană din Iași. Iar de atunci Sfânta Cuvioasă Parascheva odihnește în locașul în care se află și astăzi.

