Cine a fost Arsenie Boca și de ce este atât de iubit
Părintele Arsenie Boca este considerat una dintre cele mai puternice figuri spirituale ale secolului XX în România. În amintirea sa, preoți și ierarhi oficiază slujbe speciale de pomenire, iar atmosfera de reculegere care le însoțește arată impactul profund pe care l-a avut asupra credincioșilor. Mulți mărturisesc că rugăciunile către Arsenie Boca le întăresc credința, le aduc liniște sufletească și speranță în momente grele.
Destinul său nu a fost lipsit de încercări. A cunoscut suferința și prigoana, trecând prin ani grei de detenție în timpul regimului comunist, care l-a urmărit și i-a restricționat activitatea religioasă. În ciuda acestor obstacole, părintele a rămas un reper de neclintit, oferind sprijin și îndrumare celor care îl căutau.
Mărturiile celor care l-au cunoscut vorbesc despre daruri cu totul aparte: o înțelepciune profundă, capacitatea de a vedea mai dinainte anumite lucruri și chiar vindecări considerate miraculoase.
Va fi Arsenie Boca canonizat de Biserica Ortodoxă Română
Predicile, picturile și îndrumările părintelui constituie o moștenire de mare preț pentru comunitatea ortodoxă. Cărțile care îi prezintă viața și învățăturile se numără printre cele mai citite lucrări religioase din România. Deși nu a fost canonizat oficial, cererile credincioșilor devin tot mai insistente. În fiecare an, tot mai multe voci solicită Bisericii Ortodoxe Române să îl treacă în rândul sfinților, în timp ce oamenii îl consideră deja „Sfânt”.
Pentru milioane de români, Arsenie Boca rămâne „Sfântul Ardealului”, un simbol al credinței neclintite și un model de sfințenie.