115 ani de la nașterea lui Arsenie Boca. Ce se întâmplă la mormântul „Sfântului Ardealului”

Ana Beatrice
29 sept. 2025, 08:43
115 ani de la nașterea lui Arsenie Boca. Ce se întâmplă la mormântul „Sfântului Ardealului”
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Unde va avea loc comemorarea lui Arsenie Boca
  2. Cine a fost Arsenie Boca și de ce este atât de iubit
  3. Va fi Arsenie Boca canonizat de Biserica Ortodoxă Română

Se împlinesc 115 ani de la nașterea lui Arsenie Boca se împlinesc, iar credincioșii din toată țara îl comemorează pe cel supranumit „Sfântul Ardealului”. Părintele rămâne o personalitate duhovnicească de mare valoare, un reper spiritual și moral pentru milioane de români, chiar și la peste trei decenii de la trecerea sa la cele veșnice.

115 ani de la nașterea lui Arsenie Boca
Sursa Foto: Facebook/ Arsenie Boca

Unde va avea loc comemorarea lui Arsenie Boca

Deși Biserica Ortodoxă Română nu l-a canonizat oficial, Arsenie Boca este venerat ca sfânt de către numeroși credincioși. Mănăstirea Prislop, din județul Hunedoara, unde se află mormântul său, rămâne centrul principal al pomenirii sale.

În aceste zile, mii de pelerini se îndreaptă spre Prislop pentru a aprinde lumânări, a aduce flori și a înălța rugăciuni către cel numit „Sfântul Ardealului”.

Pentru mulți, vizita la mormânt a devenit un adevărat ritual sufletesc, iar credincioșii mărturisesc despre minuni și ajutor divin primit în urma rugăciunilor, potrivit click.ro.

Cine a fost Arsenie Boca și de ce este atât de iubit

Părintele Arsenie Boca este considerat una dintre cele mai puternice figuri spirituale ale secolului XX în România. În amintirea sa, preoți și ierarhi oficiază slujbe speciale de pomenire, iar atmosfera de reculegere care le însoțește arată impactul profund pe care l-a avut asupra credincioșilor. Mulți mărturisesc că rugăciunile către Arsenie Boca le întăresc credința, le aduc liniște sufletească și speranță în momente grele.

Destinul său nu a fost lipsit de încercări. A cunoscut suferința și prigoana, trecând prin ani grei de detenție în timpul regimului comunist, care l-a urmărit și i-a restricționat activitatea religioasă. În ciuda acestor obstacole, părintele a rămas un reper de neclintit, oferind sprijin și îndrumare celor care îl căutau.

Mărturiile celor care l-au cunoscut vorbesc despre daruri cu totul aparte: o înțelepciune profundă, capacitatea de a vedea mai dinainte anumite lucruri și chiar vindecări considerate miraculoase.

Va fi Arsenie Boca canonizat de Biserica Ortodoxă Română

Predicile, picturile și îndrumările părintelui constituie o moștenire de mare preț pentru comunitatea ortodoxă. Cărțile care îi prezintă viața și învățăturile se numără printre cele mai citite lucrări religioase din România. Deși nu a fost canonizat oficial, cererile credincioșilor devin tot mai insistente. În fiecare an, tot mai multe voci solicită Bisericii Ortodoxe Române să îl treacă în rândul sfinților, în timp ce oamenii îl consideră deja „Sfânt”.

Pentru milioane de români, Arsenie Boca rămâne „Sfântul Ardealului”, un simbol al credinței neclintite și un model de sfințenie.

