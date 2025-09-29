Astăzi, pe 29 septembrie, s-au împlinit 115 ani de la lui Arsenie Boca, unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți duhovnici români. Născut în 1910 și trecut la cele veșnice în 1989, părintele a rămas în conștiința publică nu doar pentru predicile sale pline de înțelepciune, ci și pentru viziunile și avertismentele lăsate în urmă, care sunt adesea numite lui Arsenie Boca.

Ce a spus Arsenie Boca despre viitorul României

Printre cele mai des amintite previziuni se află cea legată de sfârșitul regimului comunist. Cu mulți ani înainte de 1989, „ ” ar fi vorbit despre apariția „unui tânăr blond care va schimba România”. Afirmația a fost ulterior interpretată ca o aluzie la schimbările politice de după Revoluție și la noile figuri apărute în spațiul public.

Tot părintele Arsenie Boca ar fi atras atenția asupra unor vremuri dificile pentru țară, marcate de lipsa apei și de secetă. În prezent, specialiștii confirmă fenomenul de deșertificare din sudul României, mai ales în Oltenia și Muntenia, ceea ce face ca aceste cuvinte să fie privite ca o posibilă anticipare a realităților actuale.

Cum a descris schimbările din societate

O altă profeție celebră a părintelui vorbește despre o perioadă în care „binele va fi numit rău și răul – bine”. Mulți credincioși consideră că această afirmație descrie perfect vremurile moderne, unde valorile morale par răsturnate, iar reperele tradiționale sunt adesea contestate, potrivit Click!.

Ce avertisment a transmis Arsenie Boca

Arsenie Boca ar fi făcut referire și la pericolele internaționale. El ar fi spus că tensiunile dintre marile puteri vor crește și că un conflict de amploare ar putea izbucni din Orientul Mijlociu. Această idee a fost interpretată de unii drept o viziune asupra unui posibil Al Treilea Război Mondial.

Cu toate că au trecut 115 ani de la nașterea sa, iată că profețiile lui Arsenie Boca rămân actuale și continuă să trezească interesul credincioșilor, fiind privite atât ca avertismente, cât și ca îndemnuri la credință și moralitate.