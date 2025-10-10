5 greșeli care scurtează viața anvelopelor de iarnă – și cum le poți evita

Anvelopele de iarnă sunt esențiale pentru siguranța rutieră atunci când temperaturile scad sub 7°C. Acestea oferă aderență, stabilitate și control pe carosabil acoperit de zăpadă, gheață sau polei. Totuși, durata de viață a acestor anvelope depinde mult de modul în care sunt utilizate și întreținute. Chiar și cele mai performante modele, precum anvelopele de iarnă 215 65 R16, își pot pierde rapid proprietățile dacă sunt folosite greșit.

Utilizarea anvelopelor de iarnă la temperaturi ridicate

Una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea anvelopelor de iarnă în timpul sezonului cald. Mulți șoferi consideră că pot amâna schimbul de anvelope până vara, însă acest obicei reduce semnificativ durata de viață a cauciucurilor.

Anvelopele de iarnă sunt fabricate dintr-un compus de cauciuc mai moale, conceput să rămână flexibil la temperaturi scăzute. Atunci când sunt utilizate la peste 7°C, acest compus se înmoaie excesiv, ceea ce duce la o uzură accelerată a benzii de rulare. Pe lângă deteriorarea prematură, crește și consumul de combustibil și se reduce stabilitatea vehiculului la viteze mari.

Soluția: montează anvelopele de vară imediat ce temperaturile medii depășesc 10°C. Pentru depozitarea celor de iarnă, asigură-te că sunt curate, umflate corect și păstrate într-un loc răcoros, ferit de lumină directă.

Presiunea incorectă în anvelope

Presiunea incorectă este o altă cauză majoră care duce la uzura prematură a anvelopelor de iarnă. O presiune prea mică face ca anvelopa să se deformeze, crescând suprafața de contact cu solul și implicit frecarea. În schimb, o presiune prea mare determină uzura centrului benzii de rulare și scade aderența în condiții de zăpadă.

Este important să verifici presiunea anvelopelor cel puțin o dată pe lună și înaintea oricărei călătorii mai lungi. Valorile optime se regăsesc în manualul mașinii sau pe eticheta din portiera șoferului.

Soluția: folosește un manometru de precizie și ajustează presiunea în funcție de recomandările producătorului. Nu uita că temperatura exterioară influențează presiunea aerului – în sezonul rece, aceasta poate scădea cu până la 0,1 bari pentru fiecare 10°C pierduți.

Dezechilibrarea și nealinierea roților

Echilibrarea și geometria roților sunt factori esențiali pentru longevitatea anvelopelor. Mulți șoferi neglijează aceste operațiuni, considerându-le opționale. În realitate, o anvelopă dezechilibrată sau unghiurile de direcție incorecte pot genera uzură neuniformă și vibrații în volan.

De exemplu, dacă observi că anvelopele din față se uzează mai mult pe o parte, cel mai probabil geometria roților este dereglată. Pe termen lung, acest lucru reduce durata de viață a anvelopelor cu până la 30%.

Soluția: verifică geometria roților de cel puțin două ori pe an — preferabil la fiecare schimb de sezon. Efectuează echilibrarea anvelopelor de fiecare dată când montezi un nou set, inclusiv la modelele , pentru a evita vibrațiile și uzura neuniformă.

Conducerea agresivă și frânările bruște

Modul de condus influențează direct durata de viață a anvelopelor de iarnă. Accelerările violente, frânările bruște și virajele luate în forță contribuie la supraîncălzirea cauciucului și la uzura rapidă a benzii de rulare. În plus, în condiții de iarnă, aceste manevre pot duce la pierderea controlului vehiculului.

Anvelopele de iarnă sunt concepute pentru tracțiune maximă pe zăpadă, nu pentru performanțe sportive. Prin urmare, un stil de condus calm, cu accelerări progresive și frânări controlate, va prelungi durata de viață a acestora și va menține siguranța la un nivel ridicat.

Soluția: adaptează stilul de condus la condițiile meteo. Evită vitezele mari pe carosabil ud sau înghețat și folosește frâna de motor pe cât posibil.

Depozitarea necorespunzătoare a anvelopelor

Chiar dacă multe persoane consideră că anvelopele nu se pot deteriora atunci când nu sunt folosite, realitatea este alta. Depozitarea incorectă poate afecta compoziția cauciucului și structura internă a anvelopei.

Dacă anvelopele sunt lăsate în soare, într-un spațiu umed sau expuse la surse de căldură, cauciucul se poate întări sau crăpa. De asemenea, depozitarea pe poziție greșită – de exemplu, pe lateral – poate deforma carcasa anvelopei.

Soluția: curăță bine anvelopele înainte de depozitare, eliminând murdăria și sarea. Păstrează-le într-un spațiu întunecat, răcoros și uscat. Dacă nu dispui de un astfel de loc, poți apela la serviciile de „hotel pentru anvelope” oferite de unele service-uri auto.

Alegerea anvelopelor potrivite – primul pas către durabilitate

Prevenirea acestor greșeli începe încă din momentul achiziției. O anvelopă de calitate oferă performanțe superioare și rezistență crescută în timp. Pe piață există numeroase opțiuni, însă alegerea corectă depinde de tipul mașinii, stilul de condus și condițiile de drum.

Pentru SUV-uri și crossovere, dimensiunea anvelope iarnă 215 65 R16 este una dintre cele mai frecvent întâlnite, oferind echilibrul ideal între aderență, confort și consum redus. Aceste anvelope sunt recomandate pentru șoferii care circulă frecvent pe drumuri acoperite de zăpadă sau gheață și care pun accent pe siguranță.

Dacă vrei să te asiguri că alegi anvelopele potrivite, poți apela la specialiști. Magazinele online oferă o gamă completă de anvelope de iarnă, de la mărci recunoscute pentru fiabilitate, potrivite pentru toate tipurile de autoturisme. În plus, fiecare produs este însoțit de informații tehnice clare, astfel încât să poți face o alegere informată.

Durata de viață a anvelopelor de iarnă nu depinde doar de calitatea lor, ci și de modul în care sunt utilizate, întreținute și depozitate. Evitând cele cinci greșeli majore — utilizarea la temperaturi ridicate, presiunea incorectă, lipsa alinierii, condusul agresiv și depozitarea greșită — îți poți proteja investiția și poți circula în siguranță mai multe sezoane.

Când vine vorba de achiziția de anvelope iarnă 215 65 R16 sau alte dimensiuni, alegerea unui furnizor de încredere rămâne importantă. Prin produse de calitate și servicii profesionale, poți să te bucuri de drumuri sigure și confortabile pe toată durata iernii.