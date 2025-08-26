6 mituri despre vâscozitatea uleiului de motor, explicate simplu

Alegerea unui ulei potrivit pentru motor poate părea o sarcină dificilă, mai ales cu atâtea opțiuni disponibile pe piață și cu nenumăratele specificații pe care le întâlnești. Totuși, dacă nu ai informațiile corecte, riști să provoci uzură motorului sau să ajungi la reparații costisitoare. În acest articol, clarificăm cele mai întâlnite mituri despre vâscozitatea uleiului de motor și oferim exemple concrete, pentru ca tu să iei decizia cea mai bună pentru mașina ta.

Vâscozitatea definește fluiditatea uleiului și influențează modul în care acesta circulă între componente, în funcție de temperatură. Dacă uleiul este prea gros sau prea subțire, motorul nu primește protecția corectă. Uneori apar și costuri mai mari de întreținere sau consum suplimentar de combustibil.

Mitul 1: Litera „W” din codul uleiului înseamnă „weight” (greutate)

Se răspândește adesea ideea că „W” din codurile precum 5W30 sau 10W40 s-ar referi la „weight”. De fapt, litera „W” vine de la „winter” („iarnă” în engleză). Aceasta indică modul în care uleiul se comportă la temperaturi scăzute.

Cifra dinainte de „W” (ex: 5W) arată cât de ușor curge uleiul la pornirea motorului în condiții de frig – un număr mai mic înseamnă o fluiditate crescută la rece.

Al doilea număr (ex: 30 la 5W30) arată cum se menține vâscozitatea și cât de eficient lubrifiază atunci când motorul devine fierbinte.

De exemplu, dacă pe timp de iarnă folosești în loc de 5W30 un ulei 20W50, motorul pornește mai greu. Uleiul circulă lent la rece, iar componentele ating greu temperatura optimă. Consultă specificațiile producătorului și acordă atenție produselor de calitate, cum este , care oferă echilibrul necesar pentru funcționarea corectă a motorului. Găsești o gamă variată de produse testate în magazinul online specializat AutoMag.ro.

Mitul 2: Poți modifica vâscozitatea indicată de producător fără probleme

Unii șoferi cred că pot alege uleiul doar pe baza propriei experiențe. În realitate, fiecare motor are toleranțe și sisteme concepute pentru un anumit tip de ulei, ținând cont de materialele folosite, spațiile dintre componente și temperatura optimă de funcționare.

Folosirea unui ulei mai gros decât cel recomandat (de exemplu 15W40 în loc de 5W30 la un motor modern) aduce dezavantaje clare:

Creșterea consumului de combustibil

Încălzire mai lentă a motorului la pornirea la rece

Risc sporit de depuneri și uzură a componentelor

Dacă alegi un ulei prea subțire, acoperirea pieselor nu mai este eficientă la temperaturi ridicate, existând pericol de gripare sau deteriorare rapidă. Producătorii elaborează manuale tehnice în urma unor teste riguroase, tocmai pentru a reduce riscurile la minimum. Respectă întotdeauna specificațiile din manualul tehnic, indiferent de zgomotele percepute sau de impresiile subiective privind funcționarea motorului.

Mitul 3: Uleiurile cu vâscozitate mai mare se potrivesc automat motoarelor vechi

Recomandarea de a crește vâscozitatea uleiului pentru motoarele uzate este des întâlnită, dar nu rezolvă cauzele reale ale pierderilor de ulei sau ale consumului crescut. Uleiul mai gros poate masca temporar unele scurgeri, însă compromite pornirea la rece și forțează pompa de ulei.

Soluția optimă presupune consultarea manualului. Unele motoare proiectate să funcționeze cu ulei de motor 10W40 funcționează corect chiar și după mulți kilometri, dacă restul componentelor rămân în parametri. Totuși, dacă observi consum de ulei crescut sau scurgeri, verifică starea garniturilor, nu doar vâscozitatea. Monitorizează constant nivelul și aspectul uleiului pentru a remedia rapid orice problemă apărută.

Mitul 4: Uleiul sintetic „subțire” produce automat scurgeri la motor

Unii șoferi consideră că trecerea la ulei sintetic, cu vâscozitate aparent mai redusă decât clasicul mineral, declanșează automat scurgeri. În realitate, uleiurile sintetice conțin molecule uniforme, asigurând o peliculă protectoare stabilă pe toată durata utilizării.

Dacă garniturile motorului au îmbătrânit sau prezintă crăpături, orice tip de ulei poate trece pe acolo, nu doar cel sintetic. Majoritatea uleiurilor moderne includ aditivi speciali care protejează elementele de cauciuc sau etanșările motorului.

Mitul 5: Adăugarea aditivilor speciali schimbă performanța vâscozității

Pe piață apar constant produse care promit să altereze vâscozitatea sau să „îmbunătățească” proprietățile uleiului de motor. Uleiurile actuale primesc deja actualizări cu pachete de aditivi testați după standarde stricte de către producători.

Introducerea aditivilor suplimentari nepotriviți produce efecte neplăcute, precum acumularea de reziduuri sau diminuarea lubrifierii la temperaturi ridicate. Mulți producători menționează în mod explicit în manualul tehnic să folosești strict uleiuri recomandate, fără adăugarea de aditivi externi.

Reține: Dacă un anumit motor necesită un tratament special, vei găsi instrucțiuni directe ori o recomandare oficială, altfel suplimentele nu aduc beneficii reale și, în unele situații, chiar cauzează reparații suplimentare.

Mitul 6: Doar codul vâscozității contează la alegerea uleiului

Codurile precum 5W40, 10W40 sau 0W30 arată doar cum reacționează uleiul la temperaturi scăzute și ridicate. Pentru un ulei de calitate, contează și alte informații:

Baza uleiului (mineral, semisintetic, sintetic);

Tipul și cantitatea de aditivi incluși;

Certificările și standardele trecute pe etichetă (ex: API, ACEA, specificații pentru BMW, VW, Renault, Mercedes etc.).

Recomandări pentru alegerea și verificarea uleiului

Pentru a te asigura că motorul funcționează corect pe termen lung:

Consultă mereu manualul tehnic pentru precizări privind vâscozitatea și omologările permise. Examinează periodic nivelul și aspectul uleiului (culoare, miros de combustibil, prezența depunerilor). Urmărește schimburile regulate de ulei, conform intervalului indicat de producător, nu doar în funcție de distanță, ci și de tipul de drumuri parcurse. Solicită piese de calitate și alege doar uleiuri certificate.

Vâscozitatea uleiului de motor nu este doar o cifră trecută pe etichetă, ci un element esențial pentru protecția și performanța motorului tău. Miturile și presupunerile pot duce la alegeri greșite, cu efecte negative asupra duratei de viață a componentelor și a costurilor de întreținere. Respectarea recomandărilor producătorului, verificarea regulată a nivelului și folosirea exclusivă a uleiurilor certificate te vor ajuta să eviți problemele costisitoare și să menții motorul în stare optimă, indiferent de sezon sau condițiile de condus.