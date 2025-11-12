B1 Inregistrari!
Autoritățile din Brașov pregătesc verificări dure în trafic. Ce amenzi pot primi șoferii neechipați

Autoritățile din Brașov pregătesc verificări dure în trafic. Ce amenzi pot primi șoferii neechipați

Iulia Petcu
12 nov. 2025, 18:59
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce măsuri anunță Poliția Rutieră pentru șoferii din Brașov
  2. Cum funcționează sistemul național de supraveghere rutieră
  3. Ce rol are acest sistem în siguranța și controlul fiscal

Autoritățile din județul Brașov se pregătesc pentru primele ninsori cu un plan strict de verificări în trafic. Scopul principal este evitarea blocajelor cauzate de șoferii care nu își echipează vehiculele corespunzător pentru iarnă. Poliția Rutieră anunță controale ferme, iar amenzile pot depăși 4.000 de lei pentru cei care circulă fără anvelope de sezon.

Ce măsuri anunță Poliția Rutieră pentru șoferii din Brașov

Blocajele de trafic sunt o problemă recurentă în Brașov, mai ales în zonele montane și pe drumurile aglomerate. Printre cele mai afectate rute se numără DN1 între Brașov și Predeal și DN1A între Săcele și Cheia, unde ninsorile abundente duc adesea la oprirea circulației.

Vehiculele de mare tonaj, care circulă fără anvelope de iarnă, sunt responsabile pentru o mare parte din aceste blocaje. Din acest motiv, polițiștii vor intensifica verificările, în special în cazul mașinilor cu o greutate mai mare de 3,5 tone.

Reprezentanții Poliției Rutiere și ai Direcției Generale de Drumuri și Poduri au subliniat că verificările vor fi stricte, iar sancțiunile au rolul de a preveni accidentele și de a asigura siguranța tuturor participanților la trafic.

Cum funcționează sistemul național de supraveghere rutieră

În paralel cu măsurile locale, România extinde sistemul național de supraveghere rutieră. Inițial activ pe DN1, autostrăzi și principalele bulevarde din București, acesta se extinde acum și pe drumurile expres și naționale, printre care DEx12, DEx16, DEx4, DEx5A, DEx6, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6 și DN7.

Proiectul face parte din Supravegherea Inteligentă a Traficului Rutier, coordonată de MAI și Centrul de Informatică Rutieră. Rețeaua include peste 10.000 de camere conectate într-o bază de date unică, gestionată de Direcția Rutieră.

Sistemul are funcții multiple: recunoașterea numerelor de înmatriculare (ANPR), verificarea RCA, ITP și rovinietei, măsurarea vitezei instantanee, dar și identificarea vehiculelor suspecte. În plus, este compatibil cu platforma ETRAFFIC, care monitorizează fluxurile de trafic și semnalizează automat congestiile.

Ce rol are acest sistem în siguranța și controlul fiscal

Ministerul Transporturilor susține că scopul principal al sistemului este reducerea accidentelor rutiere și creșterea disciplinei în trafic. Totuși, surse din interior afirmă că tehnologia permite și un control fiscal automatizat, raportează Capital.ro.

Datele colectate pot fi corelate cu cele din RO e-Transport și RO e-Factura, pentru a identifica transporturile nedeclarate. Astfel, un camion care apare pe camere fără o înregistrare în sistem poate fi semnalat automat inspectorilor ANAF.

Rețeaua include 24 de centre regionale de comandă, dotate cu sisteme AI care pot recunoaște depășiri ilegale, treceri pe roșu, opriri neregulamentare, folosirea benzii de urgență, lipsa centurii sau utilizarea telefonului la volan.

Rezultatele acestor analize sunt trimise automat către polițiștii rutieri, care pot genera procese-verbale electronice fără intervenție umană. În acest fel, iarna din Brașov și din restul țării va fi supravegheată mai strict ca niciodată.


