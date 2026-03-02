B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Atenție, părinți! Greșeala care vă poate costa scump când mergeți cu copilul în mașină

Atenție, părinți! Greșeala care vă poate costa scump când mergeți cu copilul în mașină

Ana Beatrice
02 mart. 2026, 20:40
Atenție, părinți! Greșeala care vă poate costa scump când mergeți cu copilul în mașină
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce riști dacă transporți copilul fără scaun auto în 2026
  2. Unde se montează corect scaunul auto și de ce poate face diferența prezența lui

Un drum aparent banal se poate transforma într-o tragedie în doar câteva secunde, atunci când un copil nu este protejat corespunzător în mașină. Deși regulile sunt clare, mulți părinți continuă să le ignore, punând viața celor mici în pericol.

Legea prevede sancțiuni pentru transportul minorilor fără scaun auto special, iar amenda vine la pachet cu puncte de penalizare. Sistemele de retenție nu sunt opționale, ci obligatorii și trebuie alese în funcție de vârsta și greutatea copilului.

Statisticile sunt cutremurătoare. La fiecare 8 minute, un copil moare într-un accident rutier. Dincolo de cifre, sunt destine curmate și familii care rămân cu un gol imposibil de umplut.

Ce riști dacă transporți copilul fără scaun auto în 2026

Regulile au devenit stricte, iar sancțiunile nu sunt deloc de neglijat. Codul Rutier prevede clar amenzi și puncte de penalizare pentru șoferii care nu asigură copiii corespunzător în mașină. Conform legislației din România, orice copil cu o înălțime sub 135 cm trebuie transportat exclusiv într-un scaun auto omologat, ales corect în funcție de greutate și înălțime. Nu este o recomandare, ci o obligație legală.

În plus, copiii mai mici de 3 ani nu pot fi transportați deloc într-un autoturism care nu are sisteme de siguranță adecvate. Legea impune folosirea centurilor de siguranță sau a scaunelor speciale, în funcție de vârsta și dimensiunile minorului.

Cei care ignoră aceste reguli riscă sancțiuni serioase. Amenda este de 4 sau 5 puncte, iar în 2026 valoarea totală poate depăși 800–1.000 de lei. Pe lângă suma de plată, șoferul primește și 3 puncte de penalizare, ceea ce îl apropie de suspendarea permisului în cazul unor abateri repetate, notează observatornews.ro.

Unde se montează corect scaunul auto și de ce poate face diferența prezența lui

Cea mai sigură poziție pentru scaunul auto este pe bancheta din spate. Specialiștii în siguranță rutieră recomandă această zonă. În cazul unui impact frontal, riscul de rănire este considerabil mai mic decât pe locul din față. Dacă scaunul este montat pe locul pasagerului din față și este orientat cu spatele la direcția de mers, airbagul trebuie obligatoriu dezactivat. În caz contrar, declanșarea acestuia poate provoca răni grave copilului.

La fel de important este ca scaunul să fie omologat și instalat exact conform instrucțiunilor producătorului. Un dispozitiv montat greșit își pierde eficiența și poate deveni inutil într-un moment critic.

De ce este atât de important? Pentru că, la un impact, chiar și la viteze aparent mici, forța exercitată asupra corpului unui copil este uriașă. Centura standard a mașinii nu este concepută pentru copii sub 135 cm și nu le oferă protecția necesară. Fără un sistem special de retenție, riscul de traumatisme grave crește dramatic.

Tags:
Citește și...
Mașina de înlocuire după o coliziune – cum să revii rapid la rutina zilnică?
Auto
Mașina de înlocuire după o coliziune – cum să revii rapid la rutina zilnică?
Ministrul Transporturilor: „În 2025, am deschis un total de 146 km de autostradă și drum expres”. Câți km vor fi dați în circulație anul acesta (VIDEO)
Auto
Ministrul Transporturilor: „În 2025, am deschis un total de 146 km de autostradă și drum expres”. Câți km vor fi dați în circulație anul acesta (VIDEO)
Dialog halucinant între un polițist și un șofer de 85 de ani, după un accident: „E nasol dacă nici n-aude”
Auto
Dialog halucinant între un polițist și un șofer de 85 de ani, după un accident: „E nasol dacă nici n-aude”
Dacia C-Neo dezvăluită accidental în Franța. Cum arată viitorul model Dacia (GALERIE FOTO)
Auto
Dacia C-Neo dezvăluită accidental în Franța. Cum arată viitorul model Dacia (GALERIE FOTO)
Pierderi uriașe pentru un mare producător auto. Acționarii, anunțați că nu vor primi dividende
Auto
Pierderi uriașe pentru un mare producător auto. Acționarii, anunțați că nu vor primi dividende
Lovitură în industria auto! Un gigant de lux concediază 20% dintre angajați după tarifele impuse de SUA
Auto
Lovitură în industria auto! Un gigant de lux concediază 20% dintre angajați după tarifele impuse de SUA
Ce se întâmplă cu permisul de conducere, dacă nu plătești amenzile. Ultimele anunțuri de la Guvern
Auto
Ce se întâmplă cu permisul de conducere, dacă nu plătești amenzile. Ultimele anunțuri de la Guvern
Curieratul pe 4 roți – o soluție de actualitate pentru afacerile moderne. Necesitatea anvelopelor de TOP pentru comenzi livrate eficient
Auto
Curieratul pe 4 roți – o soluție de actualitate pentru afacerile moderne. Necesitatea anvelopelor de TOP pentru comenzi livrate eficient
Asta e cea mai vândută maşină chinezească în România. Cât costă și de ce e atât de căutată
Auto
Asta e cea mai vândută maşină chinezească în România. Cât costă și de ce e atât de căutată
Piața auto din România, în cădere liberă. Dacia a pierdut o treime din vânzări în Europa
Auto
Piața auto din România, în cădere liberă. Dacia a pierdut o treime din vânzări în Europa
Ultima oră
21:17 - Avalanșă surprinsă pe cameră în Masivul Bucegi, cu schiori prinși sub zăpadă. Cum a fost evitată o tragedie pe munte (VIDEO)
21:13 - S-a aflat adevărul despre Jim Carrey, după imaginile care au inflamat internetul. A fost sau nu el pe scena Premiilor César?
21:01 - Donald Trump, anunț despre războiul din Orientul Mijlociu. Când se vor încheia operațiunile militare. Reacția Chinei în a treia zi de conflict
21:01 - De ce e mai sigur să călătorești prin agenții de turism în context de conflict
20:32 - Luna Sângerie revine pe cer în martie 2026. Când și cum va putea fi urmărit fenomenul
20:25 - Război în Orientul Mijlociu. Qatarul a anunțat doborârea a două bombardiere iraniene. Armata SUA a crescut gradul de alertă la Deveselu
20:22 - Dan Negru a comentat evenimentele din Orientul Mijlociu: „Sunt peste 5.000 de ani de conflicte. Nu e nimic nou!”
20:11 - Apple a lansat iPhone 17e. Schimbarea surpriză care dublează stocarea fără să crească prețul de 599 de dolari (FOTO)
20:00 - Mașina de înlocuire după o coliziune – cum să revii rapid la rutina zilnică?
19:53 - Descoperire bizară la granița Germaniei în timpul unui control de rutină. Ce se ascundea în sandvișul unui român