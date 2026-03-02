Ce riști dacă transporți copilul fără scaun auto în 2026
Regulile au devenit stricte, iar sancțiunile nu sunt deloc de neglijat. Codul Rutier prevede clar amenzi și puncte de penalizare pentru șoferii care nu asigură copiii corespunzător în mașină. Conform legislației din România, orice copil cu o înălțime sub 135 cm trebuie transportat exclusiv într-un scaun auto omologat, ales corect în funcție de greutate și înălțime. Nu este o recomandare, ci o obligație legală.
În plus, copiii mai mici de 3 ani nu pot fi transportați deloc într-un autoturism care nu are sisteme de siguranță adecvate. Legea impune folosirea centurilor de siguranță sau a scaunelor speciale, în funcție de vârsta și dimensiunile minorului.
Cei care ignoră aceste reguli riscă sancțiuni serioase. Amenda este de 4 sau 5 puncte, iar în 2026 valoarea totală poate depăși 800–1.000 de lei. Pe lângă suma de plată, șoferul primește și 3 puncte de penalizare, ceea ce îl apropie de suspendarea permisului în cazul unor abateri repetate, notează observatornews.ro.
Unde se montează corect scaunul auto și de ce poate face diferența prezența lui
Cea mai sigură poziție pentru scaunul auto este pe bancheta din spate. Specialiștii în siguranță rutieră recomandă această zonă. În cazul unui impact frontal, riscul de rănire este considerabil mai mic decât pe locul din față. Dacă scaunul este montat pe locul pasagerului din față și este orientat cu spatele la direcția de mers, airbagul trebuie obligatoriu dezactivat. În caz contrar, declanșarea acestuia poate provoca răni grave copilului.
La fel de important este ca scaunul să fie omologat și instalat exact conform instrucțiunilor producătorului. Un dispozitiv montat greșit își pierde eficiența și poate deveni inutil într-un moment critic.
De ce este atât de important? Pentru că, la un impact, chiar și la viteze aparent mici, forța exercitată asupra corpului unui copil este uriașă. Centura standard a mașinii nu este concepută pentru copii sub 135 cm și nu le oferă protecția necesară. Fără un sistem special de retenție, riscul de traumatisme grave crește dramatic.