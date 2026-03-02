Un drum aparent banal se poate transforma într-o tragedie în doar câteva secunde, atunci când un copil nu este protejat corespunzător în mașină. Deși regulile sunt clare, mulți continuă să le ignore, punând viața celor mici în pericol.

Legea prevede sancțiuni pentru transportul minorilor fără scaun auto special, iar amenda vine la pachet cu puncte de penalizare. Sistemele de retenție nu sunt opționale, ci obligatorii și trebuie alese în funcție de vârsta și greutatea copilului.

Statisticile sunt cutremurătoare. La fiecare 8 minute, un copil moare într-un accident rutier. Dincolo de cifre, sunt destine curmate și familii care rămân cu un gol imposibil de umplut.