Autostrada București – Focșani va fi deschisă integral circulației. CNAIR pregătește , din Lotul 3 al autostrăzii Ploiești Buzău, în lungime de aproape 14 kilometri.

Șoferii vor putea circula pe autostrada de la București la Focșani

CNAIR pregătește pentru tronsonul de dintre Pietroasele și Buzău, în lungime de 13,9 km. Acest segment va fi deschis circulației pe 27 noiembrie. Iar din acest moment, șoferii vor putea circula de la București până la Focșani pe autostrada A7. Tronsonul ce urmează să fie deschis face parte din lotul 3 al Autostrăzii Ploiești-Buzău.

Surse din Ministerul Transporturilor, citate de Mediafax, au transmis că o comisie de verificare din cadrul CNAIR se va deplasa, marți, pe lotul respectiv. Specialiștii vor verifica situația lucrărilor în vederea deschiderii circulației. Odată finalizat și acest lot se va putea circula pe Autostrada Moldovei de la Ploiești la Focșani. Mai mult, prin intermediul autostrăzii A3, se va face legătura cu Capitala.

În plus, potrivit oficialilor din , până la finalul anului vor fi dați în folosință încă 55 km din tronsonul care face legătura între Focșani și Adjud. Este vorba despre loturile 1 (Focșani – Domnești Târg, 35,6 km) și jumătate din lotul 2 (aproximativ 19 km).

CNAIR va recepționa 145 kilometri

Potrivit datelor oficiale, dacă aceste termene vor fi respectate, până la finalul anului 2025, CNAIR va recepționa aproape 145 de kilometri de autostradă. Astfel rețeaua de infrastructură rutieră de mare viteză va ajunge la jumătate din necesar, la 1.500 km, conform economedia.ro.

Zilele trecute, vineri, 21 noiembrie, reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Buzău au anunțat că s-a deschis circulației podul de pe Drumul Național 2. Este vorba despre pasajul care traversează Autostrada A7.

De asemenea, în septembrie a fost deschis traficul rutier pe pasajul de la km 55+168 al A7, lot Pietroasele – Municipiul Buzău.