Ciprian Șerban (PSD), ministrul Transporturilor, a declarat duminică, pentru B1 TV, că anul trecut au fost deschiși circulației 146 de km autostradă și drum expres, iar anul acesta vor fi 250 – 255 km.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Drumurile noastre”, moderată de Ștefan Etveș, pe B1 TV.

Ciprian Șerban, despre investițiile în autostrăzi

„În 2025, am deschis un total de 146 km de autostradă și drum expres. Am avut un record în materie de absorbție de fonduri europene, undeva la 27,8 miliarde lei, cu 24-25% mai mult față de anul anterior. La Compania Națională de Investiții Rutiere s-au semnat contracte pentru proiectare și execuție pentru 152 km, cu valoare totală de peste 16 miliarde lei. (…)

Pentru anul acesta ne propunem să dăm în circulație undeva la 250 – 255 km. (…) Nu am încheiat discuția pe buget 100%, dar pot să vă spun că azi suntem undeva la 42 miliarde bugetul pentru 2026, până la rectificare. Plecând de la 37, am ajuns la 42. Cu acești bani reușim să finalizăm cei 255 km. Având în vedere că unele loturi , au finanțare asigurată”, a explicat Ciprian Șerban, pentru B1 TV.

