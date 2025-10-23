B1 Inregistrari!
Acasa » Auto » Ce parte din mașină nu trebuie spălată niciodată. Un mecanic cu experiență explică riscurile ascunse

Ce parte din mașină nu trebuie spălată niciodată. Un mecanic cu experiență explică riscurile ascunse

Iulia Petcu
23 oct. 2025, 21:57
Ce parte din mașină nu trebuie spălată niciodată. Un mecanic cu experiență explică riscurile ascunse
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. De ce este periculoasă spălarea motorului cu apă
  2. Ce efecte poate avea spălarea motorului asupra sistemelor electronice
  3. Cum se poate curăța în siguranță motorul mașinii

Mulți șoferi cred că o mașină curată este un semn al îngrijirii corespunzătoare. Totuși, specialiștii avertizează că anumite practici de întreținere pot face mai mult rău decât bine. Un exemplu este spălarea motorului cu apă, o greșeală frecventă care poate provoca daune grave și costisitoare.

De ce este periculoasă spălarea motorului cu apă

Mecanicul britanic Scotty Kilmer, cunoscut pentru sfaturile sale online, a explicat că spălarea motorului cu jet de apă poate distruge componente esențiale ale vehiculului. Potrivit acestuia, apa pătrunde cu ușurință în zone sensibile, afectând circuitele electrice și sistemele de control electronic. În cazul în care umezeala ajunge în cilindri, pistoanele pot rămâne blocate, iar garnitura de chiulasă se poate arde, ducând la reparații costisitoare.

Expertul a subliniat că motorul nu trebuie lustruit și nici curățat agresiv. „Apa și electronicele nu funcționează împreună”, a spus Kilmer. În numeroase cazuri, după spălarea sub capotă, șoferii au observat că s-a aprins martorul „Verificați motorul”, semn al unor defecțiuni generate de contactul apei cu circuitele sensibile, relatează Express.

Ce efecte poate avea spălarea motorului asupra sistemelor electronice

Componentele moderne ale motoarelor, precum modulele de control și senzorii, sunt extrem de vulnerabile la umezeală. Jeturile de apă pot provoca scurtcircuite sau coroziune la nivelul cablajului. În timp, aceste probleme duc la defectarea completă a sistemului electronic de management al motorului.

Scotty Kilmer a menționat că, de-a lungul anilor, a întâlnit numeroase cazuri în care spălarea necorespunzătoare a dus la avarii serioase. „Mulți clienți au curățat motorul, iar apoi au venit cu probleme electrice. Motorul nu trebuie să arate perfect, ci să funcționeze corect”, a spus el.

Cum se poate curăța în siguranță motorul mașinii

Specialistul recomandă o abordare minim invazivă. În locul apei și detergentului, șoferii ar trebui să folosească șervețele speciale pentru curățarea plasticului sau puțin ulei aplicat pe suprafețele vizibile. Acest tip de întreținere este suficient pentru a îndepărta praful și pentru a preveni rugina, fără riscul de a deteriora componentele, scrie Libertatea.ro.

Mai mulți șoferi au confirmat, în comentarii online, că au avut probleme după spălarea motorului. Un utilizator a scris că a distrus piese importante la prima sa mașină, în anii ’90, în timp ce altul a spus că preferă să șteargă ușor componentele exterioare. „Arată curat și n-am avut nicio problemă”, a explicat acesta.

