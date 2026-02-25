Ce se întâmplă cu permisul de conducere, dacă nu plătești amenzile. Ultimele anunțuri de la Guvern

Dreptul de a conduce se suspendă la 105 zile de la emiterea procesului-verbal de contravenție. Șoferul nu trebuie să predea permisul de conducere, deoarece în evidențele poliției va apărea automat suspendarea dreptului de a conduce.

Cum se suspendă permisul de conducere

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că pentru fiecare 50 de lei amendă să se aplice o zi de suspendare pentru permisul de conducere, mecanism propus să intre în vigoare peste şase luni până în momentul în care se vor pregăti platformele digitale care vor fi interconectate.

„Este un mecanism foarte clar stabilit, împreună cu colegii de la Ministerul Afacerilor Interne şi cu cei de la Justiţie, astfel încât după trecerea unor perioade de timp care sunt foarte bine delimitate prin ordonanţă, dacă nu se plăteşte amenda de circulaţie, se comunică către autoritatea locală, care emite somaţie de plată prin care avertizează posesorul de permis de conducere că există posibilitatea suspendării în cazul în care nu plăteşte amenda.

Cetăţeanul despre al cărui permis vorbim nu va trebui să vină la Poliţia Rutieră, nu trebuie să preda permisul, ci pur şi simplu, după trecerea celor 90 de zile ulterioare celor 15 zile iniţiale de plată se va suspenda dreptul de a conduce.

Propunerea colegilor de la MAI, cu care au fost de acord, este aceea ca pentru fiecare 50 lei amendă să se aplice o zi de suspendare.”, a explicat Cseke Attila.

Potrivit , în momentul în care se face plata, autoritatea locală are obligaţia, în două zile, de a introduce în platforma digitală a Ministerului de Interne faptul că s-a plătit acea amendă şi evident de acolo dreptul de a conduce nu mai este suspendat.

„Sunt două speţe legate de permis. O speţă în care cel care doreşte reducerea perioadei de suspendare va trebui să facă dovada plăţilor amenzilor de circulaţie pe care le-a primit. Nu numai amenda care rezultă din acea suspendare a cărei reducere doreşte, ci a tuturor amenzilor, dar nu a tuturor debitelor la bugetul local.

Şi a doua procedură se referă la faptul că la expirarea celor 105 zile de la constatarea contravenţiei, prin proces-verbal, va interveni suspendarea permisului, care se va face printr-o interconectare digitală între autorităţii locale şi Ministerul Afacelor Interne. În această perioadă cetăţeanul va fi atenţionat printr-o somaţie de plată de către autorităţile locale că, după o anumită perioadă, conform legii, se ajunge la suspendarea permisului.”, a mai spus Cseke Attila.

Nici măcar jumătate din amenzi nu sunt plătite

Premierul Ilie Bolojan a precizat că în România doar aproximativ 40% din amenzile de circulaţie sunt achitate, aşa încât era nevoie de înăsprirea acestui mecanism care să suspende permisul de conducere.

„La fel ca în celelalte ţări unde există măsuri complementare pentru neplata amenzilor, care înseamnă că, pe măsură ce întârzii, fie îţi creşte valoarea sumei pe care trebuie să o achiţi, fie vin alte măsuri, trebuie să le spunem cât se poate de clar cetăţenilor că avem o situaţie în care doar aproximativ 40% din amenzile de circulaţie se achită în România, ceea ce este un procent foarte mic raportat la ce se întâmplă în celelalte ţări europene.

Era nevoie să înăsprim acest mecanism în aşa fel încât, pe de o parte, să fie încasate aceste amenzi, să fie un aspect de echitate pentru toţi cetăţenii şi, în ultimul rând, să întărim o anumită disciplină în zona de circulaţie rutieră şi aşa cum v-am spus să realizăm acest lucru”, a explicat premierul .