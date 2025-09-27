Cel mai nou model de disponibil la vânzare în a fost prezentat pe 25 septembrie, pe Șoseaua Colentina. Este vorba despre SUV-ul hibrid TIGGO 4 HEV.

Ce s-a întâmplat

Constructorul auto chinez Chery, companie fondată în 1997 la Wuhu, în provincia Anhui, a inaugurat un spațiu expozițional în București, pe Șoseaua Colentina, unde a prezentat și cel mai nou model disponibil la vânzare în România: SUV-ul hibrid TIGGO 4 HEV.

Producătorul a adus în vară, în țara noastră, modelele TIGGO 7 și TIGGO 8. Acum, a venit momentul pentru varianta hibridă a SUV-ului compact TIGGO 4, care a fost vândut deja la nivel internațional în peste un milion de unități.

Ce oferă noul model

Mașina se prezintă în două echipări: Comfort și Unique. Aceasta are un sistem de propulsie format dintr-un motor 1.5 TGDI combinat cu transmisie hibridă dedicată (DHT).

Puterea totală a SUV-ului ajunge la 163 CP, cu un consum mediu anunțat de 5,3 litri/100 km. Modelul are tracțiune față și transmisie automată, iar pentru adaptarea la diferite stiluri de condus sunt disponibile modurile Eco și Sport.

Scaune reglabile și șapte airbaguri

Interiorul include scaune reglabile electric, spații de depozitare în consola centrală și materiale de finisare orientate spre zona medie a pieței.

Sistemul multimedia integrează un ecran de 12,3 inci, compatibil cu Apple CarPlay și Android Auto. Portbagajul oferă o capacitate de 470 de litri, cu posibilitatea extinderii prin rabatarea banchetei.

Mașina este echipată cu șapte airbaguri și sisteme de control al stabilității și tracțiunii. Varianta de top, Unique, include cameră video cu vedere 360 de grade.

SUV-ul are integrate mai multe sisteme de asistență la condus: avertizare la coliziune frontală, frânare automată de urgență, avertizare la părăsirea benzii, cruise control adaptiv și detectarea unghiului mort.

Cât costă o astfel de mașină

Pe piața locală, Chery TIGGO 4 HEV pornește de la 22.990 de euro, TVA inclus. Prin programul Rabla, prețul scade la 18.990 de euro.

Dacă ar fi să facem o comparație cu Dacia Bigster, TIGGO 4 HEV ar fi mai ieftin prin programul Rabla, conform gsp.ro.

Dacia Bigster are un preț de pornire de 20.750 de euro, cu TVA, iar, prin Rabla, prețul scade la 19.950 de euro.