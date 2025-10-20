B1 Inregistrari!
Acasa » Auto » Echipamente auto obligatorii în 2025: Ce trebuie să ai în mașină conform Codului Rutier

Echipamente auto obligatorii în 2025: Ce trebuie să ai în mașină conform Codului Rutier

Ana Maria
20 oct. 2025, 18:29
Echipamente auto obligatorii în 2025: Ce trebuie să ai în mașină conform Codului Rutier
Sursa foto: Freepik / @pvproductions
Cuprins
  1. Ce echipamente sunt obligatorii în mașină în 2025
  2. Echipamente auto obligatorii. Ce riscă șoferii care nu respectă aceste obligații
  3. Ce dotări suplimentare sunt necesare să ai în mașină, în sezonul rece

În anul 2025, șoferii din România trebuie să fie informați cu privire la ce echipamente auto obligatorii sunt prevăzute în Codul Rutier, indiferent de sezon. Aceste dotări nu doar că asigură siguranța în trafic, dar ajută și la evitarea unor sancțiuni legale.

Ce echipamente sunt obligatorii în mașină în 2025

Conform legislației rutiere în vigoare, toate autovehiculele care circulă pe drumurile publice din România trebuie să fie echipate cu următoarele:

  • Trusă medicală de prim ajutor: Aceasta trebuie să fie completă, omologată și să nu fie expirată. Este reglementată de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 623/1999, potrivit ro.
  • Două triunghiuri reflectorizante: Utilizate pentru semnalizarea vehiculului în caz de pană sau accident. Trebuie să fie omologate conform Regulamentului nr. 27 CEE-ONU
  • Extinctor (stingător de incendiu): Funcțional și omologat, conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
  • Vestă reflectorizantă: Obligatorie pentru fiecare persoană care coboară din mașină pe drumurile publice în afara localităților

Echipamente auto obligatorii. Ce riscă șoferii care nu respectă aceste obligații

Nerespectarea acestor obligații poate atrage sancțiuni. De exemplu, dacă polițiștii constată că un vehicul nu deține trusa medicală, stingătorul sau triunghiurile reflectorizante, șoferul poate fi amendat cu 4-5 puncte de amendă, echivalentul a aproximativ 660-825 de lei.

Ce dotări suplimentare sunt necesare să ai în mașină, în sezonul rece

În perioada sezonului rece, șoferii trebuie să fie pregătiți pentru condiții meteo dificile. Astfel, este recomandat să aibă în mașină lanțuri antiderapante, mai ales în zonele montane sau în cazul în care se preconizează ninsori abundente

În România, legislația rutieră a evoluat constant pentru a crește siguranța participanților la trafic. În ultimii ani, autoritățile au insistat ca toate autovehiculele să fie echipate corespunzător, nu doar pentru prevenirea accidentelor, ci și pentru protecția șoferilor și pasagerilor. Echipamentele obligatorii, cum ar fi trusa medicală sau triunghiurile reflectorizante, sunt verificate periodic în timpul controalelor de poliție, iar nerespectarea acestor reguli atrage sancțiuni semnificative.

