În anul 2025, șoferii din România trebuie să fie informați cu privire la ce echipamente auto obligatorii sunt prevăzute în Codul Rutier, indiferent de sezon. Aceste dotări nu doar că asigură siguranța în trafic, dar ajută și la evitarea unor sancțiuni legale.
Conform legislației rutiere în vigoare, toate autovehiculele care circulă pe drumurile publice din România trebuie să fie echipate cu următoarele:
Nerespectarea acestor obligații poate atrage sancțiuni. De exemplu, dacă polițiștii constată că un vehicul nu deține trusa medicală, stingătorul sau triunghiurile reflectorizante, șoferul poate fi amendat cu 4-5 puncte de amendă, echivalentul a aproximativ 660-825 de lei.
În perioada sezonului rece, șoferii trebuie să fie pregătiți pentru condiții meteo dificile. Astfel, este recomandat să aibă în mașină lanțuri antiderapante, mai ales în zonele montane sau în cazul în care se preconizează ninsori abundente
În România, legislația rutieră a evoluat constant pentru a crește siguranța participanților la trafic. În ultimii ani, autoritățile au insistat ca toate autovehiculele să fie echipate corespunzător, nu doar pentru prevenirea accidentelor, ci și pentru protecția șoferilor și pasagerilor. Echipamentele obligatorii, cum ar fi trusa medicală sau triunghiurile reflectorizante, sunt verificate periodic în timpul controalelor de poliție, iar nerespectarea acestor reguli atrage sancțiuni semnificative.