Cod Rutier 2025: Telefonul la volan, chiar și la semafor, aduce amendă și permis suspendat

Cod Rutier 2025: Telefonul la volan, chiar și la semafor, aduce amendă și permis suspendat

Ana Beatrice
12 sept. 2025, 12:50
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Este permis să folosești telefonul la semafor
  2. Ce amenzi riscă șoferii prinși cu telefonul în mână
  3. Cum pot fi aplicate amenzile fără oprirea în trafic
  4. Cum te poți feri de amenzi și de suspendarea permisului

Traficul tot mai aglomerat din marile orașe îi determină pe mulți șoferi să își arunce privirea la telefon atunci când stau pe loc la semafor. Ce pare o pauză inofensivă de câteva secunde se poate transforma însă într-o amendă usturătoare și chiar în suspendarea permisului. Potrivit noului Cod Rutier 2025, utilizarea telefonului mobil la volan este strict interzisă, indiferent dacă vehiculul se află în mișcare sau staționează temporar pe drumurile publice.

Este permis să folosești telefonul la semafor

Răspunsul este clar: nu. Legea nu face distincție între o mașină aflată în mers și una oprită pentru scurt timp la semafor. Singura excepție prevăzută este folosirea unui sistem hands-free, care permite convorbirea fără a ține dispozitivul în mână.

Chiar și o simplă verificare a mesajelor, schimbarea unei melodii sau tastarea unei adrese în aplicația de navigație intră sub incidența legii.

Ce amenzi riscă șoferii prinși cu telefonul în mână

Conform articolului 101 din Codul Rutier, șoferii riscă amenzi cuprinse între 1.215 și 1.620 de lei doar pentru simpla folosire a telefonului în timp ce conduc.

Mai mult, dacă șoferul încalcă simultan o altă regulă rutieră, de pildă nu poartă centura de siguranță sau trece pe roșu, sancțiunea se agravează. În aceste cazuri, pe lângă amendă, se aplică și suspendarea permisului pentru 30 de zile.

Un exemplu: dacă ești surprins că vorbești la telefon și în același timp nu porți centura, vei primi două amenzi distincte și vei rămâne fără permis timp de o lună.

Cum pot fi aplicate amenzile fără oprirea în trafic

O noutate importantă introdusă de lege este faptul că polițistul nu mai trebuie să te oprească pentru a-ți aplica sancțiunea.

Amenzile pot fi emise și pe baza înregistrărilor video realizate de camerele de supraveghere sau de alte sisteme radar. Procedura funcționează astfel:

  • Poliția identifică numărul de înmatriculare.

  • Proprietarul mașinii primește o notificare și are la dispoziție 5 zile pentru a declara cine se afla la volan.

  • După confirmare, sancțiunea este transmisă direct celui responsabil, prin poștă.

Această metodă simplifică aplicarea legii și reduce riscul ca șoferii să scape nepedepsiți.

Cum te poți feri de amenzi și de suspendarea permisului

Pentru a evita sancțiunile, specialiștii recomandă:

  • instalarea și folosirea unui sistem hands-free;

  • planificarea traseului în aplicația de navigație înainte de a porni la drum;

  • oprirea într-un loc sigur, pe dreapta, dacă trebuie să răspunzi sau să verifici telefonul.

Respectarea acestor reguli simple nu doar că protejează portofelul și permisul, dar contribuie la siguranța în trafic, reducând riscul accidentelor cauzate de neatenție.

