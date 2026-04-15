Codul Rutier se înăsprește. Categoria de șoferi care nu mai scapă de amenzi

Ana Beatrice
15 apr. 2026, 13:33
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Se închide portița pentru șoferii care ignorau amenzile
  2. Cum vor fi obligați șoferii străini să plătească amenzile
  3. Ce model urmează România și cum funcționează în alte țări

Autoritățile pregătesc o schimbare care îi va lovi direct pe șoferii obișnuiți să ignore amenzile de circulație. Pentru o anumită categorie, strategia „nu plătesc și scap” ar putea deveni istorie. Noile reguli vor face aproape imposibilă evitarea sancțiunilor.

Se închide portița pentru șoferii care ignorau amenzile

O inițiativă legislativă aflată în Senat vizează o problemă ignorată ani de zile. Este vorba despre șoferii care evitau plata amenzilor folosind mașini înmatriculate în străinătate. Până acum, aceștia erau sancționați de poliție, dar de multe ori nu achitau nimic. Lipsa unor mecanisme eficiente de recuperare le permitea, în practică, să scape fără consecințe.

„Deși există mecanisme europene de recunoaștere reciprocă a sancțiunilor financiare (cum este Decizia-cadru 2005/214/JAI), acestea sunt greoaie, consumatoare de timp și, în general, se aplică doar pentru sancțiuni ce depășesc pragul de 70 de euro. Astfel, vasta majoritate a amenzilor rutiere obișnuite rămân neacoperite de aceste mecanisme”, se spune în expunerea de motive a proiectului de lege inițiat de către USR.

Cum vor fi obligați șoferii străini să plătească amenzile

Statistica arată clar pierderile. În ultimii trei ani, peste 42.700 de amenzi au fost aplicate cetățenilor străini nerezidenți, însumând aproape 44,7 milioane de lei. Statul a reușit însă să recupereze efectiv doar aproximativ 25 de milioane de lei. Diferența uriașă vine din lipsa unor mecanisme eficiente de executare, dar și din costurile suplimentare suportate de autorități pentru trimiterea documentelor în străinătate, uneori chiar 200–250 de lei pentru un singur plic către țări precum cele asiatice, Statele Unite sau Australia.

Pentru a stopa această situație, proiectul de lege propune o măsură dură. Este vorba despre reținerea pe loc a permisului de conducere și eliberarea unei dovezi fără drept de circulație. Sancțiunea se aplică dacă șoferul are amenzi rutiere definitive și neachitate sau dacă refuză să plătească pe loc amenda curentă ori să depună o garanție atunci când vrea să o conteste.

Noile reguli vor putea fi aplicate inclusiv în punctele de trecere a frontierei, de către polițiștii de frontieră. În plus, plata pe loc va fi posibilă doar cu cardul, la POS-urile din dotarea agenților. Permisul va fi restituit abia după trei luni sau mai devreme, dacă șoferul face dovada că și-a achitat amenda, notează fanatik.ro.

Ce model urmează România și cum funcționează în alte țări

Autoritățile vor să elimine un punct slab major, lipsa accesului rapid la istoricul amenzilor șoferilor nerezidenți. Soluția propusă este clară. În maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul de Finanțe trebuie să creeze o bază de date electronică accesibilă polițiștilor în timp real. Astfel, agenții vor putea verifica pe loc dacă un șofer străin a mai fost sancționat în România. Inițiatorii susțin că se inspiră din modele deja aplicate în alte state.

În Bulgaria, polițiștii pot reține inclusiv plăcuțele de înmatriculare, iar plata amenzilor se face direct la POS. În alte țări, măsurile sunt și mai dure. În Italia, mașina poate fi blocată pe loc, în Franța poate fi confiscată, iar în Elveția se cere un depozit mai mare decât amenda, pentru a acoperi și eventualele costuri judiciare.

