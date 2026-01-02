B1 Inregistrari!
Costuri mai mari pentru șoferii care dețin două autoturisme. Cum funcționează „taxa" RCA din 2026

Costuri mai mari pentru șoferii care dețin două autoturisme. Cum funcționează „taxa” RCA din 2026

B1.ro
02 ian. 2026, 12:44
Costuri mai mari pentru șoferii care dețin două autoturisme. Cum funcționează „taxa” RCA din 2026
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce reprezintă de fapt „noua taxă”
  2. De ce nu se transferă automat bonusul pe a doua mașină
  3. Cum influențează aceste reguli costurile șoferilor din România
  4. Ce alte noutăți apar pe piața asigurărilor auto

Apariția unor costuri mai mari pentru șoferii care dețin două autoturisme a generat confuzie, fiind adesea descrisă drept o „taxă nouă” aplicabilă din 2026. În realitate, este vorba despre modul de funcționare al sistemului Bonus–Malus pentru RCA, reglementat deja prin normele ASF, dar resimțit mai pregnant de proprietari.

Ce reprezintă de fapt „noua taxă”

Deținerea a două mașini nu atrage introducerea unei taxe separate, ci generează automat costuri RCA mai ridicate pentru al doilea vehicul, conform regulilor actuale. Norma ASF nr. 20/2017 stabilește că istoricul de conducere favorabil se aplică unei singure polițe, nu tuturor autoturismelor deținute simultan.

Astfel, șoferii care cumpără o a doua mașină, fără a renunța la cea veche, constată că noua poliță RCA pornește fără reducerea acumulată anterior. Această situație este frecvent interpretată drept o taxă suplimentară, deși mecanismul funcționează de mai mulți ani pe piața asigurărilor.

De ce nu se transferă automat bonusul pe a doua mașină

Sistemul Bonus–Malus este conceput să reflecte riscul asociat fiecărui vehicul, nu exclusiv comportamentul proprietarului, chiar dacă acesta rămâne același. În momentul în care există două autoturisme active, bonusul rămâne atașat mașinii vechi, iar noul vehicul este încadrat automat în clasa B0.

Această clasă de bază presupune lipsa oricărei reduceri, ceea ce duce la o primă RCA mai mare decât cea plătită anterior. Transferul reducerii este posibil doar dacă vechiul autoturism este vândut sau radiat oficial din evidențe.

Cum influențează aceste reguli costurile șoferilor din România

Pentru șoferii fără incidente, impactul financiar poate fi frustrant, deoarece istoricul bun nu este valorificat simultan pentru ambele mașini deținute. Totuși, asigurătorii susțin că măsura este necesară pentru menținerea echilibrului financiar, evitând aplicarea aceleiași reduceri pe mai multe polițe.

Prin urmare, nu vorbim despre o penalizare, ci despre o diferențiere clară a tarifelor, în funcție de clasa de bonus sau malus aferentă fiecărei polițe RCA, scrie BZI. Fiecare vehicul trebuie asigurat individual, indiferent de numărul mașinilor aflate pe numele aceluiași proprietar.

Ce alte noutăți apar pe piața asigurărilor auto

Pe lângă aceste costuri, piața locală introduce produse complementare, precum asigurarea pentru anvelope, destinată autoturismelor și SUV-urilor cu roți noi. Polița acoperă riscuri precum furtul sau vandalismul, cu sume asigurate ce pot ajunge la 1.500 de lei pentru fiecare anvelopă.

În paralel, intrarea pe piață a brandului digital Anytime, parte a grupului Achmea Holding, marchează o orientare clară spre încheierea polițelor exclusiv online. Modelul este deja testat în mai multe state europene și ar putea influența modul în care șoferii români își gestionează asigurările.

