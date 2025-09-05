B1 Inregistrari!
Cresc tarifele și amenzile de rovinietă. Iată cât vor plăti șoferii, începând de pe 8 septembrie

Cresc tarifele și amenzile de rovinietă. Iată cât vor plăti șoferii, începând de pe 8 septembrie

Ana Maria

05 sept. 2025, 17:33

Ana Maria
05 sept. 2025, 17:33
Cresc tarifele și amenzile de rovinietă. Iată cât vor plăti șoferii, începând de pe 8 septembrie

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că vor crește tarifele și amenzile de rovinietă și peaj pentru vehiculele de transport. Noile scumpiri intră în vigoare începând de pe 8 septembrie.

Totodată, se modifică și tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vădu Oii.

Cuprins:

  • Cât vor plăti șoferii pentru noile roviniete
  • Ce amenzi au fost stabilite pentru lipsa rovinietei

Cât vor plăti șoferii pentru noile roviniete

CNAIR amintește că, de la 1 septembrie 2025, prețul rovinietei s-a modificat pentru autoturisme, precum și cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei valabile, de la 500 lei (valoarea minimă) la 1.000 lei (valoarea maximă), potrivit Știripesurse.

Prin urmare, o rovinietă pentru un an pentru un vehicul de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone va costa 114 euro, pentru un vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone va fi de 380 de euro, pentru un vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone va costa 665 de euro, pentru un vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv) va ajunge la 855 de euro, pentru un vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) se va plăti 1.425 de euro, pentru un vehicul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) va ajunge la 380 de euro și pentru un vehicul de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) se va plăti la 665 de euro.

Ce amenzi au fost stabilite pentru lipsa rovinietei

Trebuie menționat și faptul că vor crește amenzile pentru lipsa rovinietei:

  • Autoturisme: 500-1000 lei
  • Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mica sau egală cu 3,5 tone: 1.140-2.280 lei
  • Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone: 3.800-7.600 lei
  • Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone: 6.650-13.300 lei
  • Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv): 8.550-17.100 lei
  • Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv): 14.250-28.500 lei
  • Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto): 3.800-7.600 lei
  • Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto): 6.650-13.300 lei.
  • De asemenea, crește nivelul tarifelor de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă și nivelul tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vădu Oii.
