B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Cum să-ți deszăpezești mașina rapid. Trucuri simple

Cum să-ți deszăpezești mașina rapid. Trucuri simple

Traian Avarvarei
18 feb. 2026, 14:05
Cum să-ți deszăpezești mașina rapid. Trucuri simple
Câteva trucuri simple te ajută să-ți deszăpezești mai ușor mașina. Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Cum deszăpezești mașina
  2. Ce să NU faci când îți deszăpezești mașina
  3. Sfaturi preventive

România trece prin cel mai sever episod de iarnă din acest sezon, iar mulți șoferi se confruntă cu chinul de a-și deszăpezi mașinile. Însă există câteva trucuri de a face acest proces mai ușor și eficient, atât pentru confort, cât și pentru siguranța la volan.

Cum deszăpezești mașina

În primul rând, imediat ce pornești mașina, activează dezaburitoarele față și spate. Cât timp cureți mașina, aerul cald va ajuta la topirea mai rapidă a zăpezii și a gheții.

Folosește o racletă pentru a îndepărta gheața și o perie moale pentru zăpadă.

Curăță mai întâi acoperișul și apoi coboară treptat. Asigură-te că acoperișul e bine curățat, ca să nu cadă apoi gheață sau zăpadă de pe el și să se producă accidente.

Spray-urile pentru dezghețare din comerț sau un amestec preparat acasă din apă și alcool izopropilic te pot ajuta. Pulverizează un strat subțire pe toate geamurile.

Ce să NU faci când îți deszăpezești mașina

Ai grijă la ștergătoare și nu le forța. De asemenea, nu turna apă fierbinte pe geamurile înghețate deoarece acestea se pot sparge.

Evită lopeție și periile tari, ele nu sunt pentru mașini.

Sfaturi preventive

Dacă știi că urmează să se strice vremea, poți să învelești oglinzile în pungi de plastic. Le poți fixa cu elastice și le scoți rapid când trebuie să pleci. Astfel, vei avea oglinzile curate.

De asemenea, cu un șervețel îmbibat cu ulei alimentar poți să ungi garniturile dintre uși, astfel încât ele să nu înghețe.

Și acoperirea parbrizului cu un material ajută, căci nu se va mai depune gheața.

Un alt truc e să-ți parchezi mașina peste noapte orientată spre est, deoarece când soarele va răsări, va mai topi din gheață.

Tags:
Citește și...
S-a aflat ce marcă era mașina electrică ce a luat foc în București. Cu cât se vinde acum, pe internet, acest model
Auto
S-a aflat ce marcă era mașina electrică ce a luat foc în București. Cu cât se vinde acum, pe internet, acest model
Poliția Rutieră avertizează șoferii din București! Cei care nu respectă aceste reguli riscă amenzi uriașe
Auto
Poliția Rutieră avertizează șoferii din București! Cei care nu respectă aceste reguli riscă amenzi uriașe
Dacia anunță lansarea unui nou SUV. Producția va începe la uzina Renault din Bursa
Auto
Dacia anunță lansarea unui nou SUV. Producția va începe la uzina Renault din Bursa
Schimbări majore la RCA: Asigurare de trei ori mai scumpă pentru acești șoferi. Ce noutate va fi introdusă
Auto
Schimbări majore la RCA: Asigurare de trei ori mai scumpă pentru acești șoferi. Ce noutate va fi introdusă
Sute de mii de BMW-uri chemate de urgență în service. Defecțiunea care poate duce la incendiu și lista completă a modelelor vizate
Auto
Sute de mii de BMW-uri chemate de urgență în service. Defecțiunea care poate duce la incendiu și lista completă a modelelor vizate
Lovitură pentru industria auto germană. 50.000 de lucrători și-au pierdut locul de muncă în 2025
Auto
Lovitură pentru industria auto germană. 50.000 de lucrători și-au pierdut locul de muncă în 2025
Atenție șoferi! Ce medicamente pot crea probleme la volan în 2026
Auto
Atenție șoferi! Ce medicamente pot crea probleme la volan în 2026
Ferrari a publicat primele imagini cu interiorul și interfața modelului Luce, primul automobil complet electric din istoria mărcii (FOTO)
Auto
Ferrari a publicat primele imagini cu interiorul și interfața modelului Luce, primul automobil complet electric din istoria mărcii (FOTO)
Greșeala din trafic pe care o fac mii de șoferi. Poliția aplică amenzi de până la 1.300 de lei
Auto
Greșeala din trafic pe care o fac mii de șoferi. Poliția aplică amenzi de până la 1.300 de lei
Industria automobilelor electrice intră într-o nouă etapă. Prima baterie care asigură autonomie la temperatui scăzute
Auto
Industria automobilelor electrice intră într-o nouă etapă. Prima baterie care asigură autonomie la temperatui scăzute
Ultima oră
13:55 - Doina Teodoru rupe tăcerea după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Ce se întâmplă acum în viața ei amoroasă
13:52 - Proiectul de reformă a administrației a fost pus în dezbatere publică. Cele mai importante măsuri din proiect (DOCUMENTE)
13:44 - Paula Seling, mesaj emoționant pentru fiica sa care a împlinit 12 ani: „Ai venit în viețile noastre atunci când credeam că lumea nu ne mai poate surprinde cu nimic”
13:31 - Nicușor Dan, reacție după ce judecătorii CCR au declarat constituțională reforma privind pensiile magistraților
13:10 - Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiilor magistraților
13:08 - Amenzi usturătoare pentru zăpada din fața blocului. Detaliul necunoscut de mulți locatari
13:01 - Dan Negru, după avertizările meteo: „Potopul e departe”/ „Ne mai lipsea inflația de apocalipse”
12:54 - Romprest acuză Administrația Sectorului 1 că „a reținut nelegal plățile restante datorate pentru serviciile de salubritate”
12:45 - VIDEO: Avertisment de la BNR: consumul scade, iar economia rămâne într-o zonă fragilă. Isărescu a anunțat că majorează prognoza pe inflație
12:31 - CCR: Reforma pensiilor magistraților e constituțională. Contestația ICCJ, respinsă