Cum să-ți deszăpezești mașina rapid. Trucuri simple

România trece prin cel mai sever episod de iarnă din acest sezon, iar mulți șoferi se confruntă cu chinul de a-și deszăpezi mașinile. Însă există câteva trucuri de a face acest proces mai ușor și eficient, atât pentru confort, cât și pentru siguranța la volan.

Cum deszăpezești mașina

În primul rând, imediat ce pornești mașina, activează dezaburitoarele față și spate. Cât timp cureți mașina, aerul cald va ajuta la topirea mai rapidă a zăpezii și a gheții.

Folosește o racletă pentru a îndepărta gheața și o perie moale pentru zăpadă.

Curăță mai întâi acoperișul și apoi coboară treptat. Asigură-te că acoperișul e bine curățat, ca să nu cadă apoi sau de pe el și să se producă accidente.

Spray-urile pentru dezghețare din comerț sau un amestec preparat acasă din apă și alcool izopropilic te pot ajuta. Pulverizează un strat subțire pe toate geamurile.

Ce să NU faci când îți deszăpezești mașina

Ai grijă la ștergătoare și nu le forța. De asemenea, nu turna apă fierbinte pe geamurile înghețate deoarece acestea se pot sparge.

Evită lopeție și periile tari, ele nu sunt pentru mașini.

Sfaturi preventive

Dacă știi că urmează să se strice vremea, poți să învelești oglinzile în pungi de plastic. Le poți fixa cu elastice și le scoți rapid când trebuie să pleci. Astfel, vei avea oglinzile curate.

De asemenea, cu un șervețel îmbibat cu ulei alimentar poți să ungi garniturile dintre uși, astfel încât ele să nu înghețe.

Și acoperirea parbrizului cu un material ajută, căci nu se va mai depune gheața.

Un alt truc e să-ți parchezi mașina peste noapte orientată spre est, deoarece când soarele va răsări, va mai topi din gheață.