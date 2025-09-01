B1 Inregistrari!
Dacia are un nou director. Cine a fost desemnat în locul lui Denis Le Vot

Dacia are un nou director. Cine a fost desemnat în locul lui Denis Le Vot

Adrian Teampău
01 sept. 2025, 13:48
Katrin Adt, care anterior a lucrat la Mercedes, a fost desemnată la conducerea mărcii Dacia în locul lui Denis Le Vot care a părăsit grupul auto Renault.

Cuprins:

  • Schimbare la conducerea Dacia
  • Francois Provost este noul CEO al grupului

Schimbare la conducerea Dacia

Conducerea grupului francez a anunţat luni că a reorganizat echipa de conducere, iar una dintre schimbări a vizat și numirea unui nou șef al mărcii Dacia. Katrin Adt a lucrat la Mercedes, după cum transmite Reuters. Ea a fost director pentru marca Smart, iar ulterior a ocupat postul de CEO la Mercedes-Benz Own Retail Europe.

De-a lungul carierei, Katrin Adt s-a concentrat pe retail, iar acest lucru este important pentru evoluția Dacia, a spus Michael Foundoukidis, analist ODDO BHF.

„Evident, Dacia este o marcă extrem de concentrată pe retail, mai mult decât altele. Iar Adt vine cu sânge proaspăt”, susţine Michael Foundoukidis.

Ea l-a înlocuti pe Denis Le Vot, sub conducerea căruia marca Dacia a avut performanţe bune, în urma succesului modelelor Sandero şi Duster. Vânzările mărcii Dacia pe plan mondial au crescut cu 2,7% anul trecut, la 676.340 vehicule, atingând cote record de piaţă, în special în Italia (13,1%), Maroc (16,3%), Spania (12,4%), Belgia şi Luxemburg (15,4%).

 Francois Provost este noul CEO al grupului

Anterior, Renault l-a numit pe Francois Provost în postul de CEO al grupului auto. Acesta l-a înlocuit în funcţie pe Luca de Meo, arhitectul relansării şi transformării Renault. Acesta a plecat brusc de la producătorul de automobile pentru o poziţie de şef la grupul de produse de lux Kering.

Noua structură organizaţională a Renault  include şi crearea unei poziţii de „director responsabil de creştere”, care va fi ocupată de directorul mărcii Renault, Fabrice Cambolive. Acesta va avea drept obiectiv „adoptarea mai rapidă a deciziilor”  și punerea în aplicare a unei strategii eficiente de creştere a Renault Group, după cum a informat grupul auto francez într-un comunicat de presă.

Renault Group se află în avangarda unei mobilităţi care se reinventează, se arată în comunicat. Cu o expertiză unică în domeniul electrificării şi beneficiind de alianţa sa cu Nissan şi Mitsubishi Motors, Renault Group se bazează pe complementaritatea celor patru mărci ale sale – Renault, Dacia, Alpine şi Mobilize. Grupul auto propune clienţilor săi soluţii de mobilitate durabile şi inovatoare.

