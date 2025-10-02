Dacia a bifat un nou record de vânzări în luna august 2025, marcând o creștere de aproape 9% într-o perioadă considerată, de regulă, mai liniștită pentru piața auto. Performanța obținută în plină vară a propulsat la cel mai ridicat nivel al livrărilor înregistrat pentru intervalul ianuarie – august din ultimii șase ani.

Cum a reușit Dacia să atingă un volum record de vânzări în august

În luna august, Dacia a comercializat 44.110 unități, cu aproape 4.000 de mașini mai mult decât în 2023. Creșterea de aproape 9% este remarcabilă, având în vedere că vânzările auto scad, de obicei, pe perioada verii.

Per total, marca a vândut peste 461.000 de vehicule în primele opt luni, cu 6% mai mult față de anul precedent. și marketing, Frank Marotte, este optimist că Dacia ar putea atinge și depăși nivelul maxim din 2019, când vânzările au fost la cel mai înalt nivel istoric.

Care sunt modelele Dacia cu cele mai bune rezultate

Europa rămâne piața de bază pentru Dacia, cu 37.000 de vehicule vândute în august și 400.000 pe întreg intervalul ianuarie – august. Cota de piață a brandului se apropie de 5%. Cele mai căutate modele sunt Sandero (210.000 unități) și Duster (180.000 unități), acesta din urmă fiind impulsionat de lansarea noii generații.

De asemenea, Bigster a depășit pragul de 30.000 de unități și devine un model de referință, chiar dacă obiectivul de 100.000 pe an este încă departe, potrivit informațiilor .

Poate depăși recordul istoric din 2019

În 2019, Dacia înregistra 480.200 de unități vândute în primele opt luni și 736.500 la nivelul întregului an, incluzând și modelul comercial Dokker. Deși vânzările actuale urmează o tendință pozitivă, lipsa segmentului de vehicule comerciale face dificilă atingerea acelui record istoric. Cu toate acestea, lansarea versiunilor actualizate ale modelelor Sandero, Jogger și Logan, alături de noile motorizări pregătite pentru Duster și Bigster, are potențialul de a accelera ritmul creșterii și de a consolida poziția Dacia pe piața europeană.