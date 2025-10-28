Dacia domină piața auto din România? Ultimul an a adus provocări notabile pe piața auto, de la incertitudinea economică la lipsa unor programe de tip „Rabla” pe anumite segmente. Cu toate acestea, românii continuă să își înnoiască parcul auto, iar clasamentul din ultimele luni ne arată o radiografie fidelă a preferințelor, dar și câteva surprize de luat în calcul.

Dacia domină? Ce modele auto conduc clasamentul vânzărilor în România

Fără îndoială, răspunsul este deja intuitiv pentru mulți: Dacia domină în continuare piața auto din România. Cifrele sunt clare: indiferent de model, marca autohtonă reușește să acapareze o cotă impresionantă de piață, menținându-se constant pe prima poziție. Vestea majoră nu este cine conduce, ci ce model conduce.

În mod tradițional, Dacia Logan era regele absolut. Cu toate acestea, datele din primele luni ale anului 2025 și cele de la finalul anului trecut ne arată o schimbare spectaculoasă: Dacia Duster a detronat clasicul Logan. Acest lucru reflectă o tendință europeană, unde clienții se orientează tot mai mult către segmentul SUV, considerat mai practic și mai adaptat drumurilor mai puțin perfecte. Noul Duster a stârnit un interes uriaș, iar cererea depășește adesea capacitatea de livrare, confirmând popularitatea SUV-urilor.

Dacia domină? Cum se prezintă situația pentru celelalte mărci de import

Chiar dacă Dacia deține supremația, mărcile străine nu sunt departe. În topul mărcilor, imediat după Dacia, se poziționează nume mari precum Toyota și Hyundai, urmate îndeaproape de Skoda. Aceste mărci au câștigat teren prin modele foarte populare, cum ar fi Toyota Corolla sau Hyundai Tucson, ultimul fiind adesea cel mai bine vândut model de import.

Un alt aspect demn de menționat este ascensiunea modelelor hibrid și electric. Deși Dacia Spring a înregistrat o scădere (posibil din cauza reducerii subvențiilor pentru mașinile electrice prin Rabla Plus), interesul pentru mașinile hibrid, cum ar fi cele din portofoliul Toyota, este în creștere. Un analist de la Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile ( ), citat de surse din piață, sublinia recent că „volumul pieței este dat de capacitatea industriei de a livra”.

Care sunt surprizele și tendințele pieței

O surpriză este rezistența modelului Dacia Logan în ciuda schimbării de lider, demonstrând o loialitate puternică a românilor față de mașina națională, mai ales în contextul achizițiilor bazate pe preț și programe subvenționate. De asemenea, modelul electric Spring rămâne cel mai vândut vehicul electric, chiar și cu scăderile înregistrate.

Tendința principală este, așadar, migrarea către SUV-uri și o deschidere tot mai mare către motorizările alternative, în special hibrid. Pentru o perspectivă mai amplă asupra felului în care se mișcă piața, îți recomand să citești și un articol relevant despre cum se raportează clienții la prețuri, cum ar fi „Cumpărătorii de mașini, nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar” pentru a înțelege și mai bine contextul general de achiziție.

În concluzie, piața auto locală este dinamică și, deși Dacia domină în continuare piața auto din România, preferințele se schimbă. Românii caută acum mai mult spațiu și polivalență (Duster) și sunt tot mai atenți la eficiență (hibrid), semn că piața noastră se aliniază treptat la tendințele europene.