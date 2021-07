Dacia Logan 3. Cu ce noutăți a fost lansat noul model de mașină

DACIA Logan 3 este unul dintre cele mai populare modele pe care DACIA le vinde in diverse tari din Europa, dar si in Romania.

DACIA Logan 3 a fost lansata cu multe schimbari ale dotarilor si componente care imbunatatesc experienta si siguranta oamenilor.

Insa este si o modificare care nu este pe gustul tuturor, mai exact eliminarea culorii rosii dintre cele care pot fi alese de catre clienti pentru masina, potrivit idevice.ro.

DACIA Logan 3 este disponibila in momentul de fata pentru achizitie in 7 culori, una oferita gratuit si alte 6 optionale, dar cea rosie oferita pentru modelele anterioare nu mai este disponibila.

DACIA Logan 3 este disponibila in alte culori interesante pentru clienti. Avand in vedere ca a fost eliminata culoarea rosie pentru DACIA Logan 3 chiar din momentul in care masina a fost lansata, nu e exclus ca ea sa revina intr-o versiune facelift.

DACIA Logan 3 poate fi cumparata din Romania, dar si din alte tari din Europa, ea lipsind totusi din piete importante precum cele din Germania sau Franta.