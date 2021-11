Dacia, rezultate excelente în Franța, unde piața auto își continuă declinul. Sandero și-a depășit marile rivale, iar modelul electric Spring începe să câștige tot mai mult teren

Deși piața de automobile din Franța a continuat să scadă și în octombrie, Dacia a încheiat luna cu un rezultat pozitiv, fiind una dintre puținele mărci care au performat pe piața franceză în această perioadă, transmite Profit.ro.

Dacia, rezultate excelente în Franța, pe o piață auto în declin

Dacia a performat pe piața franceză în octombrie și a înregistrat o creștere de 2,8% față de anul trecut, cu aproape 10.000 de autovehicule înmatriculate.

La nivelul Franței au fost înmatriculate 148.732 de autovehicule în luna octombrie, cu 29,6% mai puține decât în luna corespunzătoare a anului precedent. Dacia și Jeep au fost singurele mărci ale grupurilor auto franceze care au înregistrat rezultate pozitive în ultima lună.

Grupul Renault a înregistrat în octombrie un declin de 28,7%, cu doar 30.406 autovehicule înmatriculate, în timp ce rivalii de la Stellantis au pierdut 37,6%, cu un volum de 40.852 de unități.

În primele 10 luni au fost înmatriculate 101.520 de autoturisme Dacia, un nivel mai mic totuși decât cel înregistrat în 2019. La ora actuală Dacia are o cotă de piață de 7,4%, circa jumătate din cea pe care o are marca Renault și cu două procente sub Citroen.

Marca românească este deținută de Renault, care a înregistrat o scădere de patru procente, cu 325.844 de unități înmatriculate. Stellantis a înregisrat o scădere de 1,8%, cu 469.853 unități.

Per total, înmatriculările de automobile din Franța au înregistrat o creștere modestă în primele 10 luni din 2020, de 4,8%, cu 1,7 milioane de unități.

Una peste alta, Dacia este aleasă în continuare de foarte mulți francezi. Spre exemplu, în octombrie, Sandero a fost al treilea cel mai vândut model din țară, cu 62.638 de unități și o cotă de piață de 4,5%, și și-a depășit astfel principalele competitoare, Peugeot 2008 și Renaul Captur. Sandero se vinde preponderent pentru versiunea Stepway.

Duster s-a clasat pe 10, cu 25.098 de unități, însă și modelul electric Spring a câștigat ceva teren, cu 5.704 de unități înmatriculate, deși livrările au început abia în septembrie.