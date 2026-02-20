Dacia accelerează electrificarea gamei și importante pentru modelele sale. Sandero și Sandero Stepway vor primi motorizări hibride noi, orientate spre un consum mai redus. Acestea vor aduce și un plus de rafinament în utilizarea de zi cu zi, păstrând în același timp prețurile accesibile.

Odată cu noile propulsii, Dacia introduce și îmbunătățiri clare la interior. Interfața digitală va fi modernizată, iar sistemul multimedia va oferi o utilizare mai rapidă și mai simplă. Totodată, echiparea standard va fi mai bogată, incluzând dotări care până acum erau opționale. Jogger, modelul cu șapte locuri derivat din Sandero, utilizează deja această tehnologie hibridă, marcând direcția viitoare a mărcii, notează .

Ce aduce nou motorul hibrid de 155 CP pentru Dacia Sandero

Dacia introduce pentru Sandero noul sistem 155 Hybrid. Acesta completează oferta existentă, alături de motorul 100 TCe, un turbo cu trei cilindri deja cunoscut. Noul sistem hibrid folosește o arhitectură familiară din modelele Dacia și . Acesta combină un motor pe benzină aspirat de 1,6 litri cu patru cilindri, un motor electric și un generator-starter integrat.

Bateria are o capacitate de 1,4 kWh, însă este suficientă pentru a permite rularea fără motor termic în până la 80% din timpul petrecut în traficul urban, ceea ce contribuie direct la reducerea consumului. Puterea totală ajunge la 153 CP, cu 52 CP peste versiunea exclusiv pe benzină, oferind un plus clar de performanță. Motorul turbo cu trei cilindri rămâne superior la cuplu, oferind 200 Nm față de 170 Nm ai sistemului hibrid. Totuși, noua versiune compensează printr-un nivel mai bun de eficiență și rafinament.

Deși cifrele oficiale pentru Sandero nu sunt încă publice, Jogger, care folosește același sistem, accelerează până la 100 km/h în 9 secunde și atinge 178 km/h. Cel mai important avantaj rămâne însă consumul. Jogger are o medie de doar 4,6 l/100 km și emisii de 104 g CO2/km, valori semnificativ mai bune decât cele ale versiunii termice. Îmbunătățiri similare sunt așteptate și pentru Sandero.

Cât costă tehnologia hibridă și ce alte îmbunătățiri primește noua gamă Dacia