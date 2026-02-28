B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
28 feb. 2026, 20:41
Sursa foto: Captură video - Observator News

Un șofer de 85 de ani a provocat un accident fără victime în Brăila. Polițistul ajuns la fața locului care a încercat să discute cu el a avut nevoie de ”translator”, deoarece bărbatul nici nu auzea bine.

Șofer la 85 de ani. Și surd

Bărbatul a pierdut controlul volanului şi a izbit două maşini, apoi s-a oprit într-un bloc. Nimeni nu a fost rănit. Polițiștii cu greu s-au înțeles cu el, pentru că nu auzea mai deloc.

Poliţist: Bună ziua. Aţi consumat alcool ceva? Nu aude. Nu aţi consumat alcool, nu?

Bărbat: Nu prea aude el.

Poliţist: Deci e nasol dacă nici n-aude.

La un moment dat, poliţistul se întoarce către soţia șoferului, căci ea îi putea răspunde la întrebări.

Poliţist: E băut domnul?

Soţie: Cum să fie baut? E şi nemâncat dacă vreţi să ştiţi.

Poliţist: Dar nu aude probabil.

Soţie: Cam greu aude.

Poliţist: Ar trebui să lase volanul deocamdată. Nu are treabă cu şofatul.

Şoferul a fost amendat cu 810 lei şi a rămas fără certificatul de înmatriculare, scrie Observator News.. Poliţiştii i-au recomandat să-şi refacă examenul medical.

