Un șofer de 85 de ani a provocat un accident fără victime în Brăila. Polițistul ajuns la fața locului care a încercat să discute cu el a avut nevoie de ”translator”, deoarece bărbatul nici nu auzea bine.
Bărbatul a pierdut controlul volanului şi a izbit două maşini, apoi s-a oprit într-un bloc. Nimeni nu a fost rănit. Polițiștii cu greu s-au înțeles cu el, pentru că nu auzea mai deloc.
Poliţist: Bună ziua. Aţi consumat alcool ceva? Nu aude. Nu aţi consumat alcool, nu?
Bărbat: Nu prea aude el.
Poliţist: Deci e nasol dacă nici n-aude.
La un moment dat, poliţistul se întoarce către soţia șoferului, căci ea îi putea răspunde la întrebări.
Poliţist: E băut domnul?
Soţie: Cum să fie baut? E şi nemâncat dacă vreţi să ştiţi.
Poliţist: Dar nu aude probabil.
Soţie: Cam greu aude.
Poliţist: Ar trebui să lase volanul deocamdată. Nu are treabă cu şofatul.
Şoferul a fost amendat cu 810 lei şi a rămas fără certificatul de înmatriculare, scrie Observator News.. Poliţiştii i-au recomandat să-şi refacă examenul medical.