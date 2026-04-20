Piața automobilelor complet electrice din Europa este în plină expansiune. În primul trimestru, vânzările au crescut cu aproape o treime pe marile piețe auto. Interesul șoferilor se mută tot mai clar către alternative la motoarele cu combustie.

De ce accelerează brusc vânzările de mașini electrice în Europa

Europa schimbă viteza în direcția mobilității electrice, iar cifrele confirmă acest lucru. În primul trimestru, înmatriculările de vehicule electrice pe baterie (BEV) au crescut cu 29,4% pe 15 piețe-cheie. Volumul total a ajuns astfel la aproape 560.000 de unități.

Luna martie a adus un salt și mai puternic, cu un avans de 51,3% și peste 240.000 de unități vândute, potrivit datelor publicate de E-Mobility Europe și New Automotive. Aceste piețe au o greutate decisivă în sectorul auto. Ele sunt responsabile pentru 94% din totalul vânzărilor de mașini electrice din Uniunea Europeană și țările AELS, potrivit datelor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile ( ).

Dincolo de cifre, fenomenul are și o miză strategică. „Creşterea explozivă a vânzărilor de maşini electrice în luna martie este unul dintre cele mai importante câştiguri recente ale Europei în materie de securitate energetică, într-o lună în care dependenţa de petrol a devenit o vulnerabilitate reală.”, a spus secretarul general al E-Mobility Europe, Chris Heron, notează Agerpres.

Cât de mult reduc mașinile electrice dependența de petrol în Europa

Extinderea rapidă a începe să producă efecte vizibile dincolo de piața auto. Aproximativ jumătate de milion de mașini electrice au fost înmatriculate în primul trimestru. Acestea au contribuit la reducerea consumului de petrol cu circa două milioane de barili anual, potrivit datelor publicate de E-Mobility Europe și New Automotive.

Ritmul de creștere este susținut în special de marile piețe europene, precum Germania, Franța, Spania, Italia și Polonia. În aceste state, vânzările de vehicule electrice pe baterie au crescut cu peste 40% în acest an. În același timp, ponderea mașinilor electrice în totalul înmatriculărilor noi a ajuns la 21,2% în și țările AELS în luna martie, semn că tranziția prinde viteză.