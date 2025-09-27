B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Europa: Renault și Audi, depășiți de producătorii auto chinezi. Iată ce arată cifrele

Europa: Renault și Audi, depășiți de producătorii auto chinezi. Iată ce arată cifrele

Selen Osmanoglu
27 sept. 2025, 13:27
Europa: Renault și Audi, depășiți de producătorii auto chinezi. Iată ce arată cifrele
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Audi și Renault, depășiți de producătorii chinezi
  2. Ce modele noi au apărut în România

Producătorii auto chinezi au crescut exporturile de vehicule hibride plug-in (PHEV) și hibride electrice clasice (HEV) către Europa. Aceștia au depășit Audi și Renault. Iată ce arată cifrele!

Audi și Renault, depășiți de producătorii chinezi

Producătorii auto chinezi au crescut exporturile de vehicule hibride plug-in și hibride electrice clasice către Europa. Aceștia vor să construiască mai multe modele la nivel local. Astfel, ei pot minimaliza impactul tarifelor vamale impuse de Uniunea Europeană asupra vehiculelor electrice fabricate în China.

Dacă analizăm datele, Renault și Audi au fost depășiți de producătorii auto chinezi. Aceștia au avut o cotă de piață combinată de 5,5% în august, cu peste 43.500 de vânzări, în creștere cu 121% față de august 2024, conform Reuters.

Pe de altă parte, vânzările Audi au fost de 41.300 unități, iar ale Renault au fost cu 37.800 unități.

Datele arată că vânzările de modele PHEV în 28 de țări europene au crescut cu 59% în august, până la aproape 84.000, iar PHEV-urile mărcilor chinezești au crescut de 14 ori, până la 11.000.

Ce modele noi au apărut în România

Producătorii chinezi se extind în România. Aceștia lansează tot mai multe modele. Spre exemplu, Chery a adus Tiggo4, BYD s-a lansat tot în acest an, iar mașinile MG se vând încă din 2023.

Modelele BYD Seal U, Jaecoo J7 de la Chery și MG HS de la SAIC s-au numărat printre cele mai vândute 10 hibride plug-in din Europa.

De asemenea, vânzările de mașini electrice în Europa au crescut cu 27%, depășind creșterea totală a pieței de 5%, mai menționează sursa citată.

„În august a existat o cerere puternică pentru BEV-uri, însă o creștere de 27% este mai puțin semnificativă decât pare, dacă luăm în considerare cât de intens sunt promovate”, a declarat Felipe Munoz, analist la JATO Dynamics.

La începutul lui septembrie, BYD a anunțat că până în 2028 va produce local toate vehiculele electrice destinate vânzării în Europa.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Care este cel mai nou model de SUV disponibil de vânzare în România? Este mai ieftin decât Dacia Bigster
Auto
Care este cel mai nou model de SUV disponibil de vânzare în România? Este mai ieftin decât Dacia Bigster
Codul Rutier 2025 introduce reguli stricte la semafoare. Ce riscă șoferii care nu opresc la galben
Eveniment
Codul Rutier 2025 introduce reguli stricte la semafoare. Ce riscă șoferii care nu opresc la galben
Mașini care pot depăși 600.000 km fără reparații majore. Ce trebuie să știi pentru ca motorul și transmisia să reziste
Auto
Mașini care pot depăși 600.000 km fără reparații majore. Ce trebuie să știi pentru ca motorul și transmisia să reziste
A apărut o nouă țeapă în România. Ce li s-a promis celor care voiau să se înscrie în Programul Rabla 2025
Auto
A apărut o nouă țeapă în România. Ce li s-a promis celor care voiau să se înscrie în Programul Rabla 2025
Ai pus benzină în loc de motorină? Află daunele și cât plătești la service
Auto
Ai pus benzină în loc de motorină? Află daunele și cât plătești la service
Codul Rutier se schimbă. Șoferii fără experiență nu vor mai putea conduce mașini puternice
Auto
Codul Rutier se schimbă. Șoferii fără experiență nu vor mai putea conduce mașini puternice
Când poți obține primul tău permis auto în România? Ce spune legea
Auto
Când poți obține primul tău permis auto în România? Ce spune legea
Încep înscrierile pentru programul „Rabla” 2025. Ce a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu
Eveniment
Încep înscrierile pentru programul „Rabla” 2025. Ce a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu
RCA după ridicarea plafonării. Cine plătește mai mult acum, după noile scumpiri
Economic
RCA după ridicarea plafonării. Cine plătește mai mult acum, după noile scumpiri
Codul Rutier 2025. Manevra care stârnește dispute între șoferii aflați în trafic
Auto
Codul Rutier 2025. Manevra care stârnește dispute între șoferii aflați în trafic
Ultima oră
13:58 - Președintele Sindicatului Național Finanțe Publice: „Încercăm să ne așezăm la masa discuțiilor”
12:36 - Nicușor Dan va participa luni la înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan
12:10 - Alexandru Rogobete, vizită la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”
11:50 - Iancu Guda cere concedieri forțate: „Trebuie neapărat să reducem risipa din sectorul public”
11:11 - Care este cel mai nou model de SUV disponibil de vânzare în România? Este mai ieftin decât Dacia Bigster
10:32 - Cluj: O fetiță de 7 ani ar fi fost strangulată de un coleg de școală
10:05 - Sindicatul Național Finanțe Publice va protesta astăzi în fața sediului Ministerului Finanțelor
09:36 - Simona Halep împlinește astăzi vârsta de 34 de ani
08:53 - Regele Charles al III-lea și regina Camilla vor vizita Vaticanul la final de octombrie. Ei se vor întâlni cu Papa Leon al XIV-lea
08:23 - Ion Țiriac: „Costă 125.000 de euro pe an”. Ce plăcere nevinovată are