auto au crescut exporturile de vehicule hibride plug-in (PHEV) și hibride electrice clasice (HEV) către Europa. Aceștia au depășit Audi și Renault. Iată ce arată cifrele!

Audi și Renault, depășiți de producătorii chinezi

Producătorii auto chinezi au crescut exporturile de vehicule hibride plug-in și hibride electrice clasice către Europa. Aceștia vor să construiască mai multe modele la nivel local. Astfel, ei pot minimaliza impactul tarifelor vamale impuse de Uniunea Europeană asupra vehiculelor electrice fabricate în China.

Dacă analizăm datele, Renault și Audi au fost depășiți de producătorii auto chinezi. Aceștia au avut o cotă de piață combinată de 5,5% în august, cu peste 43.500 de vânzări, în creștere cu 121% față de august 2024, conform .

Pe de altă parte, vânzările Audi au fost de 41.300 unități, iar ale Renault au fost cu 37.800 unități.

Datele arată că vânzările de modele PHEV în 28 de țări europene au crescut cu 59% în august, până la aproape 84.000, iar PHEV-urile mărcilor chinezești au crescut de 14 ori, până la 11.000.

Ce modele noi au apărut în România

Producătorii chinezi se extind în România. Aceștia lansează tot mai multe modele. Spre exemplu, Chery a adus Tiggo4, BYD s-a lansat tot în acest an, iar mașinile MG se vând încă din 2023.

Modelele BYD Seal U, Jaecoo J7 de la Chery și MG HS de la SAIC s-au numărat printre cele mai vândute 10 hibride plug-in din Europa.

De asemenea, vânzările de mașini electrice în Europa au crescut cu 27%, depășind creșterea totală a pieței de 5%, mai menționează sursa citată.

„În august a existat o cerere puternică pentru BEV-uri, însă o creștere de 27% este mai puțin semnificativă decât pare, dacă luăm în considerare cât de intens sunt promovate”, a declarat Felipe Munoz, analist la JATO Dynamics.

La începutul lui septembrie, BYD a anunțat că până în 2028 va produce local toate vehiculele electrice destinate vânzării în Europa.