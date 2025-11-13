Tesla rămâne punctul de referință pentru românii care vor o mașină electrică autentică, deși Hyundai, Renault și BYD vin cu modele proaspete.

Ce schimbări majore aduce Hyundai în clasamentul electricelor

Hyundai Inster intră spectaculos în piață cu 81 înmatriculări, atrăgând clienții prin autonomie reală peste 350 kilometri și un preț competitiv.

Hyundai Ioniq 5 și Ioniq 6 rămân opțiuni premium apreciate, cu prezență constantă în înmatriculări. Interesul pentru segmentul superior se menține datorită designului modern și tehnologiei avansate oferite de aceste modele.

Dacia Spring coboară abrupt la 12 înmatriculări, semn că românii se orientează către modele moderne, mai sigure și net superioare tehnologic în prezent.

Cum își face loc Renault în preferințele românilor

Renault 5 E-Tech Electric adună 53 înmatriculări, iar Scenic E-Tech Electric și Renault 4 E-Tech Electric completează prezența cu rezultate solide.

Strategia Renault începe să funcționeze, gama variată atrăgând clienți din segmente diferite interesate de opțiuni electrice credibile disponibile pe piață.

Prețurile ridicate rămân însă un obstacol important, împiedicând adoptarea rapidă la scară mare a modelelor electrice oferite momentan românilor.

Cum se conturează prezența mărcilor chineze pe piața locală