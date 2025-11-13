B1 Inregistrari!
Evoluție interesantă! Tesla domină, Hyundai surprinde, iar noile electrice schimbă clasamentul în România

Ana Beatrice
13 nov. 2025, 22:02
Evoluție interesantă! Tesla domină, Hyundai surprinde, iar noile electrice schimbă clasamentul în România
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce continuă Tesla să rămână în frunte
  2. Ce schimbări majore aduce Hyundai în clasamentul electricelor
  3. Cum își face loc Renault în preferințele românilor
  4. Cum se conturează prezența mărcilor chineze pe piața locală
  5. Cum evoluează modelele electrice în zona mainstream și premium

Evoluție interesantă! Datele oficiale DRPCIV din octombrie 2025 arată schimbări semnificative pe piața mașinilor electrice din România. Cu toate că înmatriculările rămân moderate, noile modele electrice amplifică puternic competiția dintre producătorii asiatici și europeni în România astăzi.

De ce continuă Tesla să rămână în frunte

Tesla Model 3 conduce detașat piața, acumulând 167 înmatriculări, urmată de Model Y cu 92 unități în octombrie din România.

Succesul continuu evidențiază lipsa rivalilor capabili să ofere autonomie, performanță și preț, notează techrider.ro.

Tesla rămâne punctul de referință pentru românii care vor o mașină electrică autentică, deși Hyundai, Renault și BYD vin cu modele proaspete.

Ce schimbări majore aduce Hyundai în clasamentul electricelor

Hyundai Inster intră spectaculos în piață cu 81 înmatriculări, atrăgând clienții prin autonomie reală peste 350 kilometri și un preț competitiv.

Hyundai Ioniq 5 și Ioniq 6 rămân opțiuni premium apreciate, cu prezență constantă în înmatriculări. Interesul pentru segmentul superior se menține datorită designului modern și tehnologiei avansate oferite de aceste modele.

Dacia Spring coboară abrupt la 12 înmatriculări, semn că românii se orientează către modele moderne, mai sigure și net superioare tehnologic în prezent.

Cum își face loc Renault în preferințele românilor

Renault 5 E-Tech Electric adună 53 înmatriculări, iar Scenic E-Tech Electric și Renault 4 E-Tech Electric completează prezența cu rezultate solide.

Strategia Renault începe să funcționeze, gama variată atrăgând clienți din segmente diferite interesate de opțiuni electrice credibile disponibile pe piață.

Prețurile ridicate rămân însă un obstacol important, împiedicând adoptarea rapidă la scară mare a modelelor electrice oferite momentan românilor.

Cum se conturează prezența mărcilor chineze pe piața locală

BYD aduce multe modele electrice în România și depășește 80 înmatriculări, însă niciun model nu reușește să domine clar piața. Chiar dacă BYD acoperă toate segmentele, clienții români rămân precauți și preferă branduri consacrate, cu reputație solidă și încredere confirmată anterior.

Geely, Leapmotor și KGM apar timid cu înmatriculări reduse, testând interesul pieței înaintea unor lansări mai ambițioase planificate pentru perioada următoare.

Cum evoluează modelele electrice în zona mainstream și premium

Ford Capri marchează revenirea mărcii americane cu 18 înmatriculări, însă situația versiunilor electrice Puma rămâne încă neclară astăzi.

Kia EV3 atinge șapte unități în octombrie, iar modelele Volkswagen ID.3 și ID.4 depășesc treizeci, menținând interesul pentru electricele germane.

Volvo EX30 devine cel mai popular model premium compact cu douăzeci și șase unități, în timp ce Mercedes are rezultate modeste luna aceasta.

Rolls-Royce Spectre rămâne o raritate absolută în România, fiind înmatriculat într-un singur exemplar în această perioadă.

