BYD aduce multe modele electrice în România și depășește 80 înmatriculări, însă niciun model nu reușește să domine clar piața. Chiar dacă BYD acoperă toate segmentele, clienții români rămân precauți și preferă branduri consacrate, cu reputație solidă și încredere confirmată anterior.
Geely, Leapmotor și KGM apar timid cu înmatriculări reduse, testând interesul pieței înaintea unor lansări mai ambițioase planificate pentru perioada următoare.
Cum evoluează modelele electrice în zona mainstream și premium
Ford Capri marchează revenirea mărcii americane cu 18 înmatriculări, însă situația versiunilor electrice Puma rămâne încă neclară astăzi.
Kia EV3 atinge șapte unități în octombrie, iar modelele Volkswagen ID.3 și ID.4 depășesc treizeci, menținând interesul pentru electricele germane.
Volvo EX30 devine cel mai popular model premium compact cu douăzeci și șase unități, în timp ce Mercedes are rezultate modeste luna aceasta.
Rolls-Royce Spectre rămâne o raritate absolută în România, fiind înmatriculat într-un singur exemplar în această perioadă.