Ferrari a dezvăluit primele imagini oficiale cu interiorul și interfața modelului Luce. Momentul marchează o premieră istorică, lansarea din istoria constructorului italian.

Conform comunicatului oficial, Ferrari mizează pe o concepție de design interdisciplinară. Aceasta este menită să transforme arhitectura electrică într-o experiență de condus autentică, fidelă spiritului mărcii.

Ce surprize aduce interiorul primului Ferrari electric

Ferrari a dezvăluit, printr-o postare pe , primele imagini cu interiorul și interfața modelului Luce, primul său automobil complet electric. Momentul marchează un pas esențial în evoluția mărcii, care intră în era electromobilității fără a renunța la valorile care au consacrat-o.

Interiorul lui Luce se desprinde vizibil de designul modelelor anterioare, mizând pe un echilibru atent construit între tehnologia digitală și elementele analogice.

Dezvoltat în strânsă colaborare cu echipa creativă LoveFrom din San Francisco, Ferrari tratează arhitectura electrică nu ca pe o limitare, ci ca pe o oportunitate de reinventare.

Afișajele moderne sunt completate de numeroase comenzi fizice, precum butoane clasice și comenzi rotative. Prezența întrerupătoarelor este gândită pentru a păstra senzația mecanică autentică. Volanul are un design complet nou, are trei spițe și se inspiră din legendarul volan Nardi al anilor ’50–’60. Acesta este realizat din lemn, cu spițe din aluminiu 100% reciclat, și cântărește cu 400 de grame mai puțin decât volanele actuale.

Dispunerea comenzilor de pe volan trimite direct la monoposturile de Formula 1, accentuând caracterul sportiv. La bord se regăsesc trei ecrane digitale, inclusiv un display central care poate fi orientat atât către șofer, cât și către pasager. Instrumentarul digital are o estetică retro-modernă și se mișcă odată cu volanul, asigurând vizibilitate optimă în viraje.

