Primul „extraterestru" cu dosar penal: Ce-a pățit șoferul unui Tesla Cybertruck, în România

Primul „extraterestru” cu dosar penal: Ce-a pățit șoferul unui Tesla Cybertruck, în România

Ana Maria
02 feb. 2026, 17:37
sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Ce au spus angajații restaurantului despre prezența vehiculului
  2. Ce s-a întâmplat cu șoferul Tesla Cybertruck
  3. Ce spune legislația românească despre permisul necesar pentru Tesla Cybertruck

Săptămâna trecută, un Tesla Cybertruck a captat atenția clienților unui restaurant din Lugoj, după ce a stat parcat mai multe ore pe strada Caransebeșului. Modelul american, rar întâlnit în Europa și înmatriculat în California, a devenit punct de vizitat de către zeci de trecători. Aceștia s-au fotografiat cu mașina futuristă, concepută de Elon Musk.

Ce au spus angajații restaurantului despre prezența vehiculului

Personalul local a glumit pe seama apariției neobișnuite, au comparat Cybertruck-ul cu un OZN și au sugerat, amuzați, că au fost „vizitați de un extraterestru”. Totuși, conform unor surse, adevărata cauză a prezenței Tesla Cybertruck în parcarea restaurantului a fost un incident nefericit.

Ce s-a întâmplat cu șoferul Tesla Cybertruck

Un bărbat bulgar, aflat în tranzit din Finlanda, a atras atenția poliției după ce a făcut un „spectacol” pe străzile din Lugoj. Oamenii legii au oprit vehiculul pentru verificări și au descoperit că șoferul nu deținea permis de conducere pentru categoria din care face parte Tesla Cybertruck. Incidentul a fost confirmat oficial de polițiști:

„La data de 25 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Rutier Lugoj au oprit pentru control, pe strada Caransebeșului din municipiu, un autovehicul condus de către un bărbat de 39 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, a rezultat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru categoria din care face parte autovehiculul. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără a deține permisul de conducere corespunzător categoriei din care face parte acesta.”, au transmis oamenii legii, potrivit Lugoj Info.

Ce spune legislația românească despre permisul necesar pentru Tesla Cybertruck

Conform Codului Rutier din România, permisul categoria B permite conducerea vehiculelor cu o masă totală maximă autorizată de până la 3.500 kg. Însă Tesla Cybertruck depășește această limită. Acesta are o greutate estimată între 3,6 și 4,1 tone, în funcție de versiune. Prin urmare, pentru a conduce legal un astfel de vehicul pe drumurile publice din țară, este obligatoriu permisul categoria C, destinat autovehiculelor de mare tonaj.

Tesla Cybertruck a părăsit parcarea restaurantului abia după ce un prieten al șoferului a preluat volanul. Șoferul bulgar a preluat, astfel locul din dreapta, pe cel al pasagerului.

