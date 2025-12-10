Schimbul de ulei este un aspect esențial al întreținerii autoturismului tău, având un impact direct asupra performanței și duratei de viață a motorului. Când vine vorba de frecvența schimbării uleiului, mulți șoferi se întreabă: la câți kilometri ar trebui să schimb uleiul la mașină?

Ce factori influențează intervalul de schimb al uleiului

Intervalele de schimb al uleiului pot varia în funcție de mai mulți factori. În primul rând, tipul de ulei utilizat joacă un rol crucial. sintetice, de exemplu, pot rezista până la 15.000 de kilometri, în timp ce uleiurile minerale pot necesita schimbări mai frecvente, la aproximativ 5.000-7.000 de kilometri.

Schimbul de ulei: Este important tipul de motor?

Da, tipul de motor este un alt factor determinant. Motoarele mai vechi sau cele care funcționează în condiții de stres maxim pot necesita schimburi de ulei mai frecvente. De asemenea, dacă folosești mașina pe distanțe scurte sau în condiții de trafic intens, este recomandabil să schimbi uleiul mai des.

Cum influențează condițiile de utilizare frecvența schimbului de ulei

Condițiile de utilizare, cum ar fi temperaturile extreme sau condusul frecvent în oraș, pot afecta și ele durata de viață a uleiului. Verifică regulat nivelul de ulei și consultă manualul mașinii tale pentru a te asigura că ești la curent cu recomandările producătorului.

Cum știu când trebuie să fac schimbul de ulei

Mulți producători de autoturisme includ un indicator de schimbare a uleiului pe tabloul de bord, ceea ce face mai ușor de urmărit când trebuie să efectuezi această operațiune. Totuși, dacă vehiculul tău nu dispune de un astfel de indicator, asigură-te că ești atent la kilometraj și la orice semne de avertizare pe care mașina le poate arăta.

Așadar, schimbul regulat al uleiului este esențial pentru a menține motorul în stare bună de funcționare și pentru a evita reparațiile costisitoare. Alege întotdeauna tipul de ulei potrivit pentru mașina ta și ține cont de condițiile de utilizare pentru a determina frecvența schimbului.