B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Când trebuie să schimbi uleiul la mașină și ce trebuie să știe, de fapt, toți șoferii

Când trebuie să schimbi uleiul la mașină și ce trebuie să știe, de fapt, toți șoferii

Ana Maria
10 dec. 2025, 18:21
Când trebuie să schimbi uleiul la mașină și ce trebuie să știe, de fapt, toți șoferii
Sursa foto: Freepik / @ASphotofamily
Cuprins
  1. Ce factori influențează intervalul de schimb al uleiului
  2. Schimbul de ulei: Este important tipul de motor?
  3. Cum influențează condițiile de utilizare frecvența schimbului de ulei
  4. Cum știu când trebuie să fac schimbul de ulei

Schimbul de ulei este un aspect esențial al întreținerii autoturismului tău, având un impact direct asupra performanței și duratei de viață a motorului. Când vine vorba de frecvența schimbării uleiului, mulți șoferi se întreabă: la câți kilometri ar trebui să schimb uleiul la mașină?

Ce factori influențează intervalul de schimb al uleiului

Intervalele de schimb al uleiului pot varia în funcție de mai mulți factori. În primul rând, tipul de ulei utilizat joacă un rol crucial. Uleiurile sintetice, de exemplu, pot rezista până la 15.000 de kilometri, în timp ce uleiurile minerale pot necesita schimbări mai frecvente, la aproximativ 5.000-7.000 de kilometri.

Schimbul de ulei: Este important tipul de motor?

Da, tipul de motor este un alt factor determinant. Motoarele mai vechi sau cele care funcționează în condiții de stres maxim pot necesita schimburi de ulei mai frecvente. De asemenea, dacă folosești mașina pe distanțe scurte sau în condiții de trafic intens, este recomandabil să schimbi uleiul mai des.

Cum influențează condițiile de utilizare frecvența schimbului de ulei

Condițiile de utilizare, cum ar fi temperaturile extreme sau condusul frecvent în oraș, pot afecta și ele durata de viață a uleiului. Verifică regulat nivelul de ulei și consultă manualul mașinii tale pentru a te asigura că ești la curent cu recomandările producătorului.

Cum știu când trebuie să fac schimbul de ulei

Mulți producători de autoturisme includ un indicator de schimbare a uleiului pe tabloul de bord, ceea ce face mai ușor de urmărit când trebuie să efectuezi această operațiune. Totuși, dacă vehiculul tău nu dispune de un astfel de indicator, asigură-te că ești atent la kilometraj și la orice semne de avertizare pe care mașina le poate arăta.

Așadar, schimbul regulat al uleiului este esențial pentru a menține motorul în stare bună de funcționare și pentru a evita reparațiile costisitoare. Alege întotdeauna tipul de ulei potrivit pentru mașina ta și ține cont de condițiile de utilizare pentru a determina frecvența schimbului.

Tags:
Citește și...
Impozitul pe mașini se schimbă începând din 2026. Cât va costa de la 1 ianuarie și ce trebuie să știe toți șoferii
Auto
Impozitul pe mașini se schimbă începând din 2026. Cât va costa de la 1 ianuarie și ce trebuie să știe toți șoferii
Alianță istorică pe piața auto europeană. Doi giganți își unesc forțele în fața producătorilor chinezi
Auto
Alianță istorică pe piața auto europeană. Doi giganți își unesc forțele în fața producătorilor chinezi
Restricții de circulație de sărbători. De când încep și ce trebuie să știe șoferii europeni
Auto
Restricții de circulație de sărbători. De când încep și ce trebuie să știe șoferii europeni
Cel mai ieftin model Tesla este acum disponibil în România: Cât costă și ce dotări are
Auto
Cel mai ieftin model Tesla este acum disponibil în România: Cât costă și ce dotări are
Miniștrii europeni au respins controalele tehnice anuale pentru mașinile mai vechi de zece ani. Cum vor fi afectate regulile de siguranță și poluare în Uniunea Europeană
Auto
Miniștrii europeni au respins controalele tehnice anuale pentru mașinile mai vechi de zece ani. Cum vor fi afectate regulile de siguranță și poluare în Uniunea Europeană
Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor decorațiunilor auto în perioada sărbătorilor. Ce sancțiuni riscă șoferii care nu respectă Codul Rutier
Auto
Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor decorațiunilor auto în perioada sărbătorilor. Ce sancțiuni riscă șoferii care nu respectă Codul Rutier
Au apărut noi indicatoare pe șosele. Cum arată, ce semnificație au și ce trebuie să știe toți șoferii (FOTO)
Auto
Au apărut noi indicatoare pe șosele. Cum arată, ce semnificație au și ce trebuie să știe toți șoferii (FOTO)
Autobuz autonom, testat pe Aeroportul din Cluj. „Un element unicat în ceea ce privește România” (VIDEO)
Auto
Autobuz autonom, testat pe Aeroportul din Cluj. „Un element unicat în ceea ce privește România” (VIDEO)
Înmatriculările auto devin 100% digitale în România. Ce schimbări aduce noua lege adoptată de Camera Deputaților
Auto
Înmatriculările auto devin 100% digitale în România. Ce schimbări aduce noua lege adoptată de Camera Deputaților
Programul Rabla 2026 ar putea fi anulat. Explicațiile ministrei Diana Buzoianu
Auto
Programul Rabla 2026 ar putea fi anulat. Explicațiile ministrei Diana Buzoianu
Ultima oră
19:11 - Procurorul militar Bogdan Pîrlog, după documentarul Recorder: În două ore n-ai cum să prezinți adevărata magnitudine a dezastrului / Prostia cu ‘reforma’ pensiilor magistraților i-a dat Liei Savonea o imensă putere informală (VIDEO)
18:59 - Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce CCR a amânat legea pensiilor speciale. Ce a anunțat premierul
18:42 - Operațiuni rusești sporite în Transnistria. Cum încearcă Moscova să destabilizeze regiunea
18:19 - Gorj: Un medic chirurg a murit în timp ce consulta un pacient. „Un profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune” (FOTO)
17:58 - Salina Praid rămâne în stare de alertă pentru încă 30 de zile. Cum gestionează autoritățile riscurile generate de evoluția fenomenului
17:55 - Sophie Kinsella a murit. „Regina comediei romantice” avea 55 de ani
17:53 - Diana Buzoianu a prezentat concluziile raportului în cazul crizei apei din Prahova. Primele demiteri și măsurile luate de ministrul Mediului (VIDEO)
17:28 - Impozitul pe mașini se schimbă începând din 2026. Cât va costa de la 1 ianuarie și ce trebuie să știe toți șoferii
17:24 - Sindicatele pregătesc proteste pe tema salariului minim. Hossu: Vom cere medierea președintelui Nicușor Dan. Măsurile luate de Guvern sunt tendențioase, vizează doar românii de rând, nu și decidenții politici (VIDEO)
17:09 - Nicușor Dan, reacție de ultimă oră după documentarul Recorder. Ce spune șeful statului după ce a văzut „Justiție capturată”