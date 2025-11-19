Impozitul auto va ține cont atât de capacitatea motorului, cât și de nivelul real de poluare al fiecărei mașini. și poluante vor plăti sume suplimentare începând de anul viitor. În același timp, mașinile noi cu norme moderne de poluare, precum Euro 6, ar putea primi o diminuare a impozitului. Această scădere se datorează performanțelor lor ecologice.

Cum va fi calculat noul impozit auto

Autoritățile introduc o formulă de calcul care ia în considerare și norma de poluare a fiecărei mașini. Ideea este să fie taxate suplimentar vehiculele care emit mult peste limitele considerate acceptabile.

Un motor mare cu o normă bună, precum , nu va fi automat avantajat față de unul mic, dar poluant. Impozitul va crește gradual, fiind calculat în trepte de câte 200 cm³. Pragurile principale sunt stabilite la 1600, 2000, 2600 și 3000 cm³, notează digi24.ro.

Pentru anul 2026, o mașină de 1600 cm³ cu normă Euro 3 va avea un impozit de 240 lei, conform noilor calcule. În schimb, aceeași capacitate cu normă Euro 6 va fi impozitată cu 200 lei, datorită nivelului redus de emisii. Sumele sunt oricum mai mari față de acest an, când impozitul pentru această categorie a fost de aproximativ 100 lei.

Cum se schimbă impozitul pentru motoarele mari și mașinile electrice

Pentru motoarele de peste 2.000 cm³, impozitul din acest an a fost în jur de 1.000 de lei, indiferent de norma de poluare. Aceeași sumă a fost plătită atât pentru Euro 3, cât și pentru Euro 6, fără diferențe între ele. Din 2026, situația se va modifica, deoarece motoarele Euro 6 vor beneficia de un redus.

Suma estimată pentru această categorie va coborî la aproximativ 850 de lei. În privința mașinilor electrice, autoritățile au stabilit o taxă unică, valabilă pentru toate modelele. Această taxă va avea o valoare fixă de 40 de lei.