Impozitul pentru mașinile hibrid ar putea urca spectaculos, chiar de treisprezece ori, începând cu 1 ianuarie 2026. Noile taxe vor ajunge la același nivel cu cele aplicate vehiculelor pe benzină și motorină.

Tot de anul viitor, și șoferii de mașini electrice vor începe să plătească impozit, după o perioadă în care au beneficiat de scutire totală.

Parlamentul a dat undă verde proiectului , care schimbă radical formula de calcul și impactează toate tipurile de vehicule.

Ce schimbări pregătește statul pentru mașinile hibrid și electrice

Noua lege rescrie complet modul în care statul calculează impozitul auto. Prin aceste modificări, mașinile hibrid sunt aduse aproape la același regim fiscal cu vehiculele pe benzină și motorină.

Un exemplu concret este un SUV hibrid de 2,5 litri, pentru care impozitul în 2025 a fost doar 70 de lei. În 2026, aceeași mașină ar putea ajunge să fie taxată cu 992 de lei.

În paralel, un model identic echipat cu motor termic va fi impozitat anul viitor cu 1.076 lei dacă are norma Euro 5. Pentru varianta Euro 6, taxa va urca la 1.100 de lei, notează Newsweek.

în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare a mașinii. Această schimbare va aduce costuri mai mari pentru o parte dintre șoferi. Mașinile electrice vor continua să aibă cele mai mici taxe din piață. Statul introduce pentru ele un impozit unic de 40 de lei pe an.

Toate aceste modificări sunt incluse în angajamentele asumate prin PNRR. La începutul anului viitor, primăriile vor publica valorile exacte ale impozitelor, care vor varia de la un oraș la altul.

Cât ar urma să plătim, estimativ, în anul 2026

Autoturisme 1.600 cm³:

Euro 3: 240 lei

Euro 6: 200 lei

Comparativ cu 2025: aprox. 100 lei

Autoturisme peste 2.000 cm³: