B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Închiriezi o mașină în București? Iată ce trebuie să știi ca să nu ai surprize și să te bucuri de experiență

Închiriezi o mașină în București? Iată ce trebuie să știi ca să nu ai surprize și să te bucuri de experiență

B1.ro
06 apr. 2026, 11:36
Închiriezi o mașină în București? Iată ce trebuie să știi ca să nu ai surprize și să te bucuri de experiență
Dacă ai ajuns în punctul în care te gândești să închiriezi o mașină, cel mai probabil vrei flexibilitate. Poate vii din alt oraș sau din străinătate, poate ai nevoie temporar de o mașină mai bună decât a ta sau pur și simplu nu vrei să depinzi de transportul public. Indiferent de motiv, închirierea de maşini poate fi o soluție extrem de practică — dacă știi la ce să fii atent. / Sursa foto: Lion Rent
Cuprins
  1. De ce merită să închiriezi o mașină în București
  2. Ce trebuie să verifici înainte să semnezi contractul
  3. Tipuri de închiriere – ce alegi în funcție de nevoie
  4. Când e mai avantajos să închiriezi decât să ai mașina ta

Dacă ai ajuns în punctul în care te gândești să închiriezi o mașină, cel mai probabil vrei flexibilitate. Poate vii din alt oraș sau din străinătate, poate ai nevoie temporar de o mașină mai bună decât a ta sau pur și simplu nu vrei să depinzi de transportul public. Indiferent de motiv, închirierea de maşini poate fi o soluție extrem de practică — dacă știi la ce să fii atent.

Hai să le luăm pe rând, fără limbaj complicat și fără clișee.

De ce merită să închiriezi o mașină în București

Bucureștiul nu e un oraș ușor de navigat. Traficul e aglomerat, distanțele sunt mari, iar transportul public nu acoperă întotdeauna exact unde ai nevoie. Aici intervine avantajul major al unei mașini închiriate.

Libertate totală de mișcare
Nu mai depinzi de programul altcuiva. Pleci când vrei, ajungi unde vrei, fără compromisuri.

Confort real
Mai ales dacă ai de mers mult sau ai bagaje. O mașină proprie, fie ea și temporară, schimbă complet experiența.

Flexibilitate pentru orice situație
Ai întâlniri, vrei să explorezi orașul sau chiar să ieși din București spre munte sau mare? Cu o mașină închiriată, nu mai e nevoie să planifici în jurul transportului.

Acces la mașini mai bune decât ai în mod normal
Poți conduce un model mai nou, mai confortabil sau chiar premium fără să-l cumperi.

Ce trebuie să verifici înainte să semnezi contractul

Aici e partea importantă. Mulți sar peste detalii și apoi apar surprizele.

  1.  Prețul real, nu doar cel afișat
    Unele firme de închirieri auto din Bucureşti afișează un tarif mic, dar adaugă ulterior taxe: asigurări, taxe de administrare, garanții mari. Întreabă clar: „Cât plătesc total?”
  2.  Garanția (depozitul)
    În general, se blochează o sumă pe card. Poate varia de la câteva sute la câteva mii de euro, în funcție de mașină. Verifică:
  • cât este
  • când se deblochează
  • în ce condiții o pierzi
  1.  Asigurarea
    Există mai multe tipuri:
  • standard (de obicei cu franșiză mare)
  • full (mai scumpă, dar te scapă de stres)

Dacă nu vrei bătăi de cap, merită să iei o variantă mai completă.

  1.  Starea mașinii
    Nu pleca niciodată fără să verifici:
  • zgârieturi
  • lovituri
  • interiorul

Fă poze sau video. Te scutește de discuții la returnare.

  1.  Politica de combustibil
    Cea mai corectă este: primești plin – dai plin. Evită variantele ambigue.

Tipuri de închiriere – ce alegi în funcție de nevoie

Pe termen scurt (1–7 zile)
Perfect pentru city break, delegații sau vizite.

Pe termen mediu (1–3 luni)
Util dacă ai nevoie temporară (mașină în service, mutare, proiect).

Pe termen lung (leasing operațional simplificat)
Din ce în ce mai popular în București. Practic ai o mașină fără grija întreținerii.

Greșeli frecvente pe care e bine să le eviți

  • Alegi cea mai ieftină variantă fără să citești detaliile
  • Nu verifici mașina la preluare
  • Nu înțelegi exact ce acoperă asigurarea
  • Întârzii returnarea (și plătești taxe suplimentare)
  • Nu citești contractul (da, știu… dar contează)

Când e mai avantajos să închiriezi decât să ai mașina ta

Poate părea contraintuitiv, dar în multe situații chiar e mai logic:

  • dacă nu conduci zilnic
  • dacă nu vrei costuri fixe (RCA, CASCO, service, taxe)
  • dacă vrei mereu mașini relativ noi
  • dacă ești în București doar temporar

Într-un oraș ca București, unde costurile cu o mașină personală pot deveni frustrante, închirierea devine o alternativă din ce în ce mai realistă.

Închirierea unei mașini nu e complicată, dar nici ceva de făcut „pe repede înainte”. Dacă îți faci puțin timp să înțelegi cum funcționează lucrurile, poți avea o experiență foarte bună și fără surprize neplăcute.

Într-un oraș agitat ca București, avantajele sunt clare: mobilitate, confort și control asupra timpului tău.

Dacă abordezi lucrurile informat, o mașină închiriată nu e doar o soluție de moment — poate fi chiar o alegere mai inteligentă decât deținerea uneia.

Tags:
Ultima oră
13:10 - Cum ar putea interveni România în Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării explică scenariile. Există riscuri pentru securitatea României?
12:55 - Românii, mai prudenți de Paște. Doar 2 din 10 fac cumpărături în exces, dar 75% resimt stres financiar
12:49 - Experții recomandă rezerve alimentare în fiecare locuință. Ce ar trebui să ai în casă pentru situații de urgență
12:47 - Ședință de criză la Cotroceni. Ilie Bolojan, împreună cu miniştrii Energiei şi Transporturilor convocați de președintele Nicușor Dan
12:42 - Prețurile cresc artificial. Românii, păcăliți la raft. Avertisment de la Consiliul Concurenței: „Se încalcă legea!”
12:34 - Două vedete ale televiziunii publice în fața instanței. Telenovela dintre Marian Olaianos și Nadine Vlădescu continuă la Judecătoria Sectorului 1
12:34 - Surse: După ce s-a aflat că Trump nu va veni în România, este posibil ca nici Nicușor Dan să nu mai meargă în SUA. De ce s-ar putea anula vizita
12:22 - Rușii ar vrea să bombardeze porturile românești. Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din Parlamentul Rusiei cere bombardarea porturilor din România și Bulgaria
12:10 - Ouăle vopsite în Paște: riscuri, ingrediente și alternative naturale
12:09 - Imagini spectaculoase de la Târgul de Paște din Craiova. Cum arată decorul, până când e deschis și ce atracții îi așteaptă pe vizitatori în acest an (GALERIE FOTO)