B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » CNAIR anunță lucrări de mentenanță care pot provoca întârzieri în sistemul electronic de plată. Ce riscuri apar pentru cei care nu reușesc să achite taxele rutiere la timp

CNAIR anunță lucrări de mentenanță care pot provoca întârzieri în sistemul electronic de plată. Ce riscuri apar pentru cei care nu reușesc să achite taxele rutiere la timp

Iulia Petcu
19 nov. 2025, 19:48
CNAIR anunță lucrări de mentenanță care pot provoca întârzieri în sistemul electronic de plată. Ce riscuri apar pentru cei care nu reușesc să achite taxele rutiere la timp
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Când pot apărea întârzieri în emiterea rovinietelor și a peajelor
  2. Ce recomandări oferă CNAIR șoferilor în perioada întreruperilor
  3. Ce amenzi riscă șoferii care circulă fără rovinietă valabilă

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță o întrerupere temporară a sistemelor de emitere a rovinietei și peajului. Măsura este legată de o intervenție tehnică realizată de banca parteneră. Șoferii sunt sfătuiți să se pregătească pentru posibile întârzieri de aproape o oră.

Când pot apărea întârzieri în emiterea rovinietelor și a peajelor

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) precizează că operațiunile de emitere pot fi afectate în noaptea de miercuri spre joi. Intervalul vizat este 19 noiembrie 2025, ora 23.45 – 20 noiembrie 2025, ora 00.30. În această perioadă, la centrul de date al instituției vor avea loc lucrări de mentenanță.

Compania explică faptul că întreruperea este cauzată de un update al băncii partenere, care procesează plățile. Portalul erovinieta.ro și aplicația eTarife vor putea funcționa cu dificultate. CNAIR subliniază motivul direct al intervenției: „Această întrerupere este necesară întrucât banca parteneră a CNAIR SA în procesul de emitere a rovinietei şi peajului prin portalul www.erovinieta.ro şi prin aplicaţia eTarife urmează să efectueze un update în sistemul propriu de carduri”.

Ce recomandări oferă CNAIR șoferilor în perioada întreruperilor

Compania amintește că rovinieta poate fi achiziționată în avans. Perioada maximă este de 30 de zile înainte de data de început a valabilității. Pentru peaj, plata poate fi făcută până la ora 24.00 a zilei următoare trecerii.

Șoferii pot opta pentru distribuitori autorizați dacă platformele online nu funcționează. CNAIR reamintește obligația de a avea rovinietă valabilă pe orice drum național, expres sau pe autostrăzi. Instituția atrage atenția și asupra corectitudinii datelor introduse la cumpărare. Un număr de înmatriculare greșit sau o categorie eronată pot invalida taxa, chiar dacă plata a fost făcută.

Ce amenzi riscă șoferii care circulă fără rovinietă valabilă

Sancțiunile pentru lipsa rovinietei rămân ridicate. Pentru autoturisme, valoarea este de 500 de lei. Vehiculele de marfă de până la 3,5 tone pot primi amenzi de 1.140 de lei.

Vehiculele între 3,5 și 12 tone sunt sancționate cu 3.800 de lei. Pentru autobuze și autocare, cuantumul ajunge la 6.650 de lei. În cazul camioanelor de peste 12 tone, amenda este de 8.550 de lei. Vehiculele speciale grele pot ajunge la sancțiuni de 14.250 de lei. Pentru transportatorii cu vehicule de mare capacitate, suma poate urca la 28.500 de lei.

CNAIR le recomandă conducătorilor auto să verifice valabilitatea rovinietei înainte de intervalul anunțat, relatează capital.ro. Instituția solicită și efectuarea plăților din timp, pentru a evita problemele provocate de lucrările de mentenanță.

Tags:
Citește și...
Mașina electrică sau mașina pe combustibil: Care variantă te ajută să economisești bani cu adevărat
Auto
Mașina electrică sau mașina pe combustibil: Care variantă te ajută să economisești bani cu adevărat
Restricțiile de trafic pe DN1 între Ploiești și Câmpina. În ce perioadă vor fi afectați șoferii
Auto
Restricțiile de trafic pe DN1 între Ploiești și Câmpina. În ce perioadă vor fi afectați șoferii
Nou val de concedieri voluntare la Dacia. Ce negociază sindicatele
Auto
Nou val de concedieri voluntare la Dacia. Ce negociază sindicatele
Impozitul auto va ține cont de capacitatea motorului și nivelul de poluare. Schimbări importante de anul viitor
Auto
Impozitul auto va ține cont de capacitatea motorului și nivelul de poluare. Schimbări importante de anul viitor
Primul strat consistent de zăpadă îi pune în alertă pe șoferi. Ce reguli se aplică, ce amenzi riști și ce trebuie să faci pentru a conduce în siguranță
Auto
Primul strat consistent de zăpadă îi pune în alertă pe șoferi. Ce reguli se aplică, ce amenzi riști și ce trebuie să faci pentru a conduce în siguranță
Industria auto a prins din nou avânt! Cerere în creștere, discounturi uriașe și vânzări record în octombrie
Auto
Industria auto a prins din nou avânt! Cerere în creștere, discounturi uriașe și vânzări record în octombrie
Răspunsul lui Ciprian Ciucu, întrebat dacă va restricționa dramatic accesul auto în centrul Capitalei și care este soluția pentru a rezolva problema traficului (VIDEO)
Politică
Răspunsul lui Ciprian Ciucu, întrebat dacă va restricționa dramatic accesul auto în centrul Capitalei și care este soluția pentru a rezolva problema traficului (VIDEO)
Evoluție interesantă! Tesla domină, Hyundai surprinde, iar noile electrice schimbă clasamentul în România
Auto
Evoluție interesantă! Tesla domină, Hyundai surprinde, iar noile electrice schimbă clasamentul în România
Suspendarea permisului auto în 2025. Câte puncte te lasă fără drept de a conduce și ce abateri îți aduc până la 120 de zile pe jos
Auto
Suspendarea permisului auto în 2025. Câte puncte te lasă fără drept de a conduce și ce abateri îți aduc până la 120 de zile pe jos
Noile tarife de referință RCA: Cine plătește mai mult, unde cresc prețurile și ce categorii beneficiază de scăderi
Auto
Noile tarife de referință RCA: Cine plătește mai mult, unde cresc prețurile și ce categorii beneficiază de scăderi
Ultima oră
21:27 - Temperatura ideală în sezonul rece. Cât de cald trebuie să fie într-o locuință
21:24 - Trei lucruri pe care Ciprian Ciucu le-ar face mai bine decât Nicușor Dan, din postura de primar general: „De aceea orașul arată degradat”
21:21 - Cel mai periculos vulcan al Americii intră într-o perioadă fără precedent. Care sunt riscurile pentru milioane de oameni
21:03 - Strada Sforii din Brașov, cea mai îngustă din Europa de Est, a fost închisă de autorităţi în regim de urgenţă. Iată care este motivul
20:44 - Mașina electrică sau mașina pe combustibil: Care variantă te ajută să economisești bani cu adevărat
Catalin Drula
20:33 - Mesajul viitorului ambasador american la București. Darryl Nirenberg subliniază importanța relației SUA – România
20:33 - Nico: „Am fost un copil cu responsabilități”/ „Nu a fost ușor”. Ce spune despre copilăria sa
20:33 - Restricțiile de trafic pe DN1 între Ploiești și Câmpina. În ce perioadă vor fi afectați șoferii
20:22 - Câți bani a câștigat statul român după majorarea taxelor. Bolojan a prezentat bilanțul: „Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează”
20:05 - Cazul Cristian Andrei la Colegiul Medicilor. Medicul acuzat că a profesat fără aviz de liberă practică