Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță o întrerupere temporară a sistemelor de emitere a rovinietei și peajului. Măsura este legată de o intervenție tehnică realizată de banca parteneră. Șoferii sunt sfătuiți să se pregătească pentru posibile întârzieri de aproape o oră.

Când pot apărea întârzieri în emiterea rovinietelor și a peajelor

(CNAIR) precizează că operațiunile de emitere pot fi afectate în noaptea de miercuri spre joi. Intervalul vizat este 19 noiembrie 2025, ora 23.45 – 20 noiembrie 2025, ora 00.30. În această perioadă, la centrul de date al instituției vor avea loc lucrări de mentenanță.

Compania explică faptul că întreruperea este cauzată de un update al băncii partenere, care procesează plățile. Portalul erovinieta.ro și aplicația eTarife vor putea funcționa cu dificultate. CNAIR subliniază motivul direct al intervenției: „Această întrerupere este necesară întrucât banca parteneră a CNAIR SA în procesul de emitere a rovinietei şi peajului prin portalul www.erovinieta.ro şi prin aplicaţia eTarife urmează să efectueze un update în sistemul propriu de carduri”.

Ce recomandări oferă CNAIR șoferilor în perioada întreruperilor

Compania amintește că rovinieta poate fi achiziționată în avans. Perioada maximă este de 30 de zile înainte de data de început a valabilității. Pentru peaj, plata poate fi făcută până la ora 24.00 a zilei următoare trecerii.

Șoferii pot opta pentru distribuitori autorizați dacă platformele online nu funcționează. reamintește obligația de a avea rovinietă valabilă pe orice drum național, expres sau pe autostrăzi. Instituția atrage atenția și asupra corectitudinii datelor introduse la cumpărare. Un număr de înmatriculare greșit sau o categorie eronată pot invalida taxa, chiar dacă plata a fost făcută.

Ce amenzi riscă șoferii care circulă fără rovinietă valabilă

Sancțiunile pentru lipsa rămân ridicate. Pentru autoturisme, valoarea este de 500 de lei. Vehiculele de marfă de până la 3,5 tone pot primi amenzi de 1.140 de lei.

Vehiculele între 3,5 și 12 tone sunt sancționate cu 3.800 de lei. Pentru autobuze și autocare, cuantumul ajunge la 6.650 de lei. În cazul camioanelor de peste 12 tone, amenda este de 8.550 de lei. Vehiculele speciale grele pot ajunge la sancțiuni de 14.250 de lei. Pentru transportatorii cu vehicule de mare capacitate, suma poate urca la 28.500 de lei.

CNAIR le recomandă conducătorilor auto să verifice valabilitatea rovinietei înainte de intervalul anunțat, relatează capital.ro. Instituția solicită și efectuarea plăților din timp, pentru a evita problemele provocate de lucrările de mentenanță.