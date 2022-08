Lista țărilor europene în care trebuie plătită o taxă pentru autoturisme

Conducătorii de autoturisme trebuie să plătească taxe în 23 de ţări europene, dar preţurile diferă de la ţară la ţară, transmite publicația germană FRANKFURTER RUNDSCHAU, preluată de Rador.

Vignetele se găsesc la benzinării, online sau în unele cazuri la ADAC

Ţările europene unde se plăteşte taxă sunt Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Austria, Cehia şi Elveţia.

În Ungaria, România, Slovacia şi Cehia există doar o vignetă digitală fără a fi necesară lipirea unui autocolant pe parbriz.

În ce priveşte preţurile:

–Bulgaria – 8 euro pentru 7 zile, 15 pentru o lună, 50 pentru un an. Amenda este de 150 euro;

–Austria – 9,50 euro pentru 10 zile, 27,80 pentru 2 luni, 92,50 pentru un an. Amenda este de 300 euro sau o nouă vignetă;

–România – 3 euro pentru 7 zile, 7 pentru o lună/13 pentru 2 luni, 28 pentru un an. Amenda: 80 euro;

–Elveţia – 38,50 euro pe an. Amenda 175 euro;

–Slovacia – 10 euro pentru 10 zile, 14 pentru o lună, 50 pentru un an. Amenda: de la 80 euro;

–Slovenia – 15 euro pentru 7 zile, 30 pentru o lună, 110 pentru un an. Amenda: 300-800 euro sau 150 pe loc;

–Cehia – 12 euro pentru 10 zile, 17 pentru o lună, 57 pentru un an. Amenda: de la 195 euro;

–Ungaria – 10,110 euro pentru 10 zile, 13,80 pentru o lună, 123,90 pentru un an. Amenda: vignetă nouă de la 50 euro.