Aston Martin are aproximativ 3.000 de angajați la nivel global. Conducerea estimează că reducerile de personal vor genera economii anuale de circa 40 de milioane de lire sterline. Compania nu a anunțat un calendar exact al concedierilor. Totuși, oficialii spun că impactul financiar pozitiv va fi vizibil în mare parte chiar din acest an. Planul include și o reducere de 5% a personalului, care fusese comunicată încă de anul trecut.

În același timp, producătorul britanic și-a revizuit strategia de investiții pentru următorii cinci ani. Bugetul total a fost redus de la 2 miliarde la 1,7 miliarde de lire sterline. Măsura vine după decizia de a amâna o parte dintre proiectele dedicate dezvoltării mașinilor electrice.

Există însă și un semn încurajator pentru companie. După nouă ședințe consecutive de scădere, acțiunile au crescut cu aproape 5% miercuri dimineață. Cu toate acestea, compania se confruntă de ani buni cu probleme legate de lichidități și cu o datorie de 1,38 miliarde de lire sterline. Situația persistă în ciuda investițiilor făcute de miliardarul Lawrence Stroll și a altor măsuri financiare luate pentru stabilizare.

Ce speranțe are Aston Martin pentru redresarea financiară

Aston Martin avertizează că au avut un impact puternic asupra activității sale, pe care le consideră „extrem de perturbatoare”. În același timp, cererea din China, cea mai mare piață auto din lume, este descrisă de companie drept „extrem de slabă”, ceea ce afectează direct vânzările.

Compania se așteaptă ca presiunile financiare să continue și în perioada următoare. Oficialii estimează noi ieșiri de numerar și în 2026. Cu toate acestea, conducerea este optimistă și mizează pe o redresare importantă. Ținta este atingerea unor marje brute de aproximativ 30%. În paralel, compania urmărește să se apropie de pragul de rentabilitate în ceea ce privește profitul operațional ajustat. Un rol esențial îl va avea noul supercar hibrid Valhalla, pentru care sunt planificate aproximativ 500 de livrări.