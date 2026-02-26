B1 Inregistrari!
Acasa » Auto » Lovitură în industria auto! Un gigant de lux concediază 20% dintre angajați după tarifele impuse de SUA

Ana Beatrice
26 feb. 2026, 10:03
Sursă Foto: Facebook - Aston Martin
Cuprins
  1. De ce face Aston Martin aceste schimbări și ce urmează pentru companie
  2. Ce speranțe are Aston Martin pentru redresarea financiară

Aston Martin trece printr-o perioadă complicată și a decis să ia măsuri dure pentru a-și stabiliza situația financiară. Celebrul producător britanic de mașini de lux a anunțat miercuri că intenționează să reducă până la 20% din forța de muncă.

Decizia vine pe fondul presiunilor tot mai mari generate de tarifele de import impuse de Statele Unite. Aceste taxe au dus la creșterea semnificativă a costurilor pentru companie. În același timp, vânzările din China, o piață esențială pentru segmentul premium, au scăzut vizibil, informează CNBC.

De ce face Aston Martin aceste schimbări și ce urmează pentru companie

Aston Martin are aproximativ 3.000 de angajați la nivel global. Conducerea estimează că reducerile de personal vor genera economii anuale de circa 40 de milioane de lire sterline. Compania nu a anunțat un calendar exact al concedierilor. Totuși, oficialii spun că impactul financiar pozitiv va fi vizibil în mare parte chiar din acest an. Planul include și o reducere de 5% a personalului, care fusese comunicată încă de anul trecut.

În același timp, producătorul britanic și-a revizuit strategia de investiții pentru următorii cinci ani. Bugetul total a fost redus de la 2 miliarde la 1,7 miliarde de lire sterline. Măsura vine după decizia de a amâna o parte dintre proiectele dedicate dezvoltării mașinilor electrice.

Există însă și un semn încurajator pentru companie. După nouă ședințe consecutive de scădere, acțiunile Aston Martin au crescut cu aproape 5% miercuri dimineață. Cu toate acestea, compania se confruntă de ani buni cu probleme legate de lichidități și cu o datorie de 1,38 miliarde de lire sterline. Situația persistă în ciuda investițiilor făcute de miliardarul Lawrence Stroll și a altor măsuri financiare luate pentru stabilizare.

Ce speranțe are Aston Martin pentru redresarea financiară

Aston Martin avertizează că tarifele impuse de Trump au avut un impact puternic asupra activității sale, pe care le consideră „extrem de perturbatoare”. În același timp, cererea din China, cea mai mare piață auto din lume, este descrisă de companie drept „extrem de slabă”, ceea ce afectează direct vânzările.

Compania se așteaptă ca presiunile financiare să continue și în perioada următoare. Oficialii estimează noi ieșiri de numerar și în 2026. Cu toate acestea, conducerea este optimistă și mizează pe o redresare importantă. Ținta este atingerea unor marje brute de aproximativ 30%. În paralel, compania urmărește să se apropie de pragul de rentabilitate în ceea ce privește profitul operațional ajustat. Un rol esențial îl va avea noul supercar hibrid Valhalla, pentru care sunt planificate aproximativ 500 de livrări.

Rezultatele financiare confirmă situația dificilă prin care trece compania. În 2025, Aston Martin a înregistrat o pierdere operațională de 259,2 milioane de lire sterline. Pentru a obține lichidități, compania a încheiat săptămâna trecută un acord de 50 de milioane de lire sterline, prin care a vândut drepturile perpetue de branding ale echipei sale de Formula 1.

